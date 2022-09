Das sind die 9 besten Fussball-Dokumentationen auf Red Bull TV

Around the World

Kann ein Sehtraining dabei helfen, einen Weltklasse-Spieler noch besser zu machen? Dieser Film geht dieser Möglichkeit nach und bringt den Ballon d'Or 2019-Nominierten Trent Alexander-Arnold mit dem Augenspezialisten Dr. Daniel Laby zusammen, der bei Baseball-Spielern in Amerika bereits Wunder bewirkt hat. Liverpool-Flügelspieler Trent, der bekannt dafür ist, Assists zu liefern, testet sein peripheres Sehen und seine Reaktion mit allen möglichen Übungen, um für das perfekte Zusammenspiel von Fuss und Auge zu sorgen. Alles in allem entsteht dabei eine faszinierende Studie über die Vorteile, die Sportwissenschaft liefern kann.

Wenn du jemals Amateur-Fussball gespielt hast, hast du bestimmt schon einmal jemanden getroffen, der es "geschafft hätte", wäre da nicht diese Verletzung oder das Pech gewesen - so zumindest deren Ansicht. Diese Serie folgt den wahren Geschichten von jungen Fussballern, deren Zukunft noch in der Schwebe ist, während sie beim deutschen Bundesliga-Verein RB Leipzig anheuern wollen. Wirf einen Blick hinter die Kulissen der fünfteiligen Miniserie und mach dich bereit für eine emotionale Achterbahnfahrt, von der die Zukunft im Fussball abhängt.

Erlebe die Fussballsaison 2019/2020 Schulter an Schulter mit dem Superstar Erling Braut Haaland, während er sich gemeinsam mit seinem Team Red Bull Salzburg und seinem amerikanischen Trainer Jesse Marsch auf die erste Gruppenphase der Champions League in 25 Jahren vorbereitet. Eine Warnung vorweg: Marsch's emotionale Teamansprachen werden dich erstarren lassen - das ist Inspiration pur!

In dieser Dokumentation blickt Séan auf seine Lebensgeschichte zurück. Sei hautnah mit dabei, wenn er an Wettbewerben teilnimmt und neue Orte und Leute besucht, die ihn auf seinem Weg unterstützt haben. Mit dabei sind ausserdem Zinedine Zidane und

In dieser dreiteiligen Serie macht sich die französische Legende Djibril Cissé auf, um die ultimative Scouting-Mission zu absolvieren. Der ehemalige Angriffsspieler von Liverpool besucht London, Berlin und Paris, um ebendort neue Fussballtalente zu finden. Das Ziel: Jene Spieler, die ihn überzeugen können, bekommen einen Platz in einer Profi-Akademie. In jeder Stadt spricht Cissémit den jungen Hoffnungsträgern, die ohne Verein sind, während er nach einem 60-minütigen Spiel seine Auswahl trifft. Für diese Jungspieler geht es dabei um alles!

In "Around the World" steht vieles auf dem Spiel. Du wirst überrascht sein, wie kraftvoll die Geschichten im Film sind. Sie inspirieren, sind in ihrer Individualität kraftvoll und zeigen auf, welche Bedeutung der Sport für uns alle haben kann. Erlebe zehn bewegende Geschichten von Freestylern aus der gesamten Welt, die den Sprung in das Finale von Red Bull Street Style schaffen wollen.

