Die 10 besten Gratis-Games für Nintendo Switch

Über mangelnde Spiele-Highlights muss sich Nintendos Kult-Konsole Switch wahrlich nicht beschweren. Mit Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oder Animal Crossing: New Horizons gibt es zahlreiche Top-Titel in allen Genres. Wer kein Geld ausgeben möchte oder nach kostenlosen Alternativen sucht, findet aber auch einige exzellente Free-to-Play-Titel auf der Hybrid-Konsole. Wir stellen euch die besten Gratis-Games für Nintendo Switch vor.

01 Fortnite

Baut, was das Zeug hält. © Epic Games

Fortnite muss heutzutage sicher niemand mehr vorstellen, das Gratis-Game kennt mittlerweile doch jeder, oder? Das Battle-Royale-Urgestein passt hervorragend auf Nintendo Switch und läuft auch mit 100 Spieler:innen bei 30 fps wunderbar flüssig.

Egal, ob ihr euch im Kampf behaupten, entspannt bauen oder erschaffen, euch in Arcade-Rennen messen oder die Lego-Welt erkunden wollt: Fortnite ist eure Anlaufstelle dafür und ein großer Spaß. Egal in welchem Spielmodus.

02 Rocket League

Rocket League © Psyonix

Auch Rocket League dürfte den Meisten von euch ein Begriff sein. In diesem Autoball-Spiel, das Autorennen mit Fußball verbindet, stehen sich abwechslungsreiche Boliden auf einem futuristischen Platz gegenüber.

Das Team, das die meisten Tore innerhalb eines vorgegebenen Zeitlimits erzielt, gewinnt die Partie. Eine simple Idee, aber ein unglaublich fesselndes und spaßiges Spielerlebnis, das stetig um neue Autos und Inhalte erweitert wird. Dank Crossplay könnt ihr auch mit Spieler:innen auf anderen Plattformen um die Torjägerkanone kämpfen.

Let's Play der extremen Art: Vor dem Fernseher zocken kann (fast) jeder. Bei den Extreme Let's Plays von Tom Shuffle sieht das Ganze aber ein Bisschen anders aus:

8 Min Extreme Let's Plays by Tom Shuffle: Rocket League Extreme Let's Plays by Tom Shuffle: Rocket League

03 Tetris 99

Tetris 99 © Nintendo

Tetris ist ein echter Gaming-Klassiker und begleitet uns bereits seit rund 40 Jahren. Tetris 99 bringt allerdings frischen Wind in die weltbekannte Klötzchenschieberei des russischen Programmierers Alexei Paschtinow.

Denn das Gratis-Game kombiniert den Klassiker mit einem Battle-Royale-Konzept. 99 Spieler:innen treten hier gleichzeitig gegeneinander an. Schafft ihr es mit der richtigen Strategie ganz bis zum Ende durchzuhalten? Nicht gewünschte Blöcke können dabei als fiese Falle an andere Spieler:innen geschickt werden, um ihr Spiel zu sabotieren.

Besiegte Spieler:innen bringen euch Abzeichen ein, die eure Angriffskraft steigern. Ein großer Spaß, aber weitaus schweißtreibender als es zunächst den Anschein hat.

04 Pokémon Unite

Pokémon Unite © speedtest

MOBA-Games wie League of Legends sind eigentlich eher auf dem PC zu Hause. Pokémon Unite ist da jedoch eine Ausnahme. Und was für eine gelungene. In diesem Game treten zwei Teams mit jeweils fünf Spieler:innen gegeneinander an.

Jeder wählt sein bevorzugtes Pokémon, die allesamt einzigartige Fähigkeiten, Stärken und Schwächen aufweisen. Zudem stehe einer von fünf Kampftypen (Angreifer, Sprinter, Allrounder, Unterstützer oder Verteidiger) zur Wahl, was das Gameplay stark beeinflusst.

Ziel des Spiels ist es, in der festgelegten Zeit als Team die meisten Punkte zu erzielen. Ein abwechslungsreiches und packendes Multiplayer-Game, das sich auch plattformübergreifend mit der Smartphone-Version spielen lässt.

Wie ein Team zu Legenden wurde: Unser Film ' T1 Rose Together ' erzählt die Geschichte über das Comeback des LoL-Superteams aus Korea um Superstar 'Faker'. Von der herzzerreißenden Niederlage bei den League of Legends World Championship Finals 2022 bis zum triumphalen Sieg im Jahr darauf.

1 h 21 Min T1 Rose Together Verfolge die emotionale Reise des legendären koreanischen Esports-Teams von der Niederlage bei den LoL World Finals bis zum triumphalen Sieg.

05 Apex Legends

Apex Legends © Electronic Arts

Auch das Battle-Royale-Game Apex Legends blickt bereits auf eine lange Historie zurück und gehört zu den besten Vertretern in diesem Genre. Immerhin hat sich das Game in über 20 Saisons immer wieder neu erfunden.

Die Idee ist dabei dieselbe, wie in anderen Battle-Royale-Spielen: Welches Team am Ende noch übrig ist, gewinnt. Für die nötige Würze sorgen dabei allerdings die namensgebenden Legends, denn die Charaktere bieten allesamt einzigartige Fähigkeiten, die den Verlauf einer Partie maßgeblich verändern können. Vom wuchtigen Tank mit Kuppelschild über die schnelle Assassine bis hin zur Sanitäterin wird hier garantiert jeder fündig.

Großes Duo-Turnier: Willkomme bei Red Bull Legends Inn - ein Duo-Turnier in Apex Legends, bei dem iiTzTimmy und ImperialHal im November 2024 einige der besten Spieler:innen im Godfrey Hotel in Chicago versammelten. Lasst das Event noch einmal Revue passieren:

06 Warframe

Warframe: Cyber-Ninjas im Weltall © Digital Extremes

Koop- und Action-Fans aufgepasst, denn Warframe solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Dieser innovative Mix aus Action-Rollenspiel und Third-Person-Multiplayer-Shooter fesselt euch garantiert an den Bildschirm.

Ursprünglich bereits im Jahr 2013 erschienen, begeistert Warframe seine Fans bis heute mit neuen Erweiterungen und Inhalten. Gemeinsam mit euren Freuden stülpt ihr euch den namensgebenden Warframe-Anzug über, levelt auf und schließt actionsgeladene Missionen ab, um immer stärker zu werden und neue Ausrüstung einzusacken.

Über 40 verschiedene Warframes lassen sich freischalten, jeder davon bietet einzigartige Fähigkeiten, was zum Experimentieren einlädt. Besonders im Koop-Modus wollen die Skills der Anzüge klug kombiniert werden, um gegen starke Gegner zu bestehen. Ein absolutes Fest für Action- und RPG-Fans.

07 Arena of Valor

Arena of Valor © Arena of Valor

Bei Arena of Valor handelt es sich ebenfalls um ein MOBA-Game, in dem zwei Teams aus je fünf Spieler:innen im Online-Multliplayer gegeneinander antreten. Das Team, das die gegnerische Basis erobert, gewinnt.

Arena of Valor greift dabei das Kern-Gameplay von Genre-Meilensteinen wie League of Legends auf und bietet eine riesige Auswahl an über 100 abwechslungsreichen Helden, die in fünf Klassen unterteilt sind, sowie verschiedene Spielmodi, die für spielerische Abwechslung sorgen.

08 Sky: Children of the Light

Sky: Children of the Light © thatgamecompany

Ok, genug Action und intensive Kämpfe. Wer eher auf der Suche nach einem friedlichen, märchenhaften Abenteuer ist, sollte sich das Indie-Game Sky: Children of the Light einmal genauer anschauen.

Dabei handelt es sich um ein Open-World-Social-MMO aus der Feder der Macher:innen des kultigen PlayStation-Spiels Journey. Dabei punktet das Game mit einer mysteriösen, aber tiefgründigen Handlung um ein Reich, das in grauer Vorzeit zerbrochen ist. In Sky liegt es an euch, Relikte und andere Artefakte der alten Tage zu entschlüsseln, um mehr über die Geschichte der Welt zu erfahren.

Neben dem eigenen Zuhause wartet die Spielwelt mit sieben einzigartigen Reichen auf, die frei und in eurem Tempo erkundet werden können. Die Besonderheit des Spiels liegt aber in den spannenden Puzzle-Abschnitten und in der Interaktion mit anderen Spieler:innen.

Trefft ihr euch mit anderen, könnt ihr euch anfreunden und erst mit wachsendem Freundschaftslevel neue Arten der Interaktion wie einen Chat freischalten. Eine absolut bezaubernde und einzigartige spielerische Erfahrung.

09 Super Kirby Clash

Super Kirby Clash © Nintendo

Nintendos pinkfarbene Knutschkugel Kirby gab sich bereits in allerlei Games und Genre die Ehre. So etwas wie Super Kirby Clash gab es bislang aber noch nie. In diesem kostenlosen Action-Rollenspiel zieht ihr in den Kampf, um mächtige Endgegner zu besiegen.

Und das wahlweise allein oder mit bis zu drei weiteren Spieler:innen im Koop-Modus an einer Konsole oder online. Die Charaktere unterteilen sich dabei in die vier Klassen Heldenschwert, Schwerhammer, Wunderdoktor und Magiebeam, die ihre eigenen Items und Fähigkeiten mitbringen.

Für gewonnene Kämpfe winken genretypisch Erfahrungspunkte, mit denen ihr eure Helden verbessern könnt, sowie Fragmente, die ihr im Laden in neue Ausrüstung investiert. Neben dem Story-Modus mit rund 15 Stunden Spielzeit tobt ihr euch auf Wunsch im Party-Quest-Modus aus.

10 Overwatch 2

Overwatch 2 © igdb.com

Und da soll nochmal jemand sagen, es gäbe nicht genügend erwachsene Spiele für Nintendo Switch. Blizzards Multiplayer-Helden-Shooter Overwatch 2 gibt es auch für die Hybridkonsole. Zwei Teams, bestehend aus jeweils fünf Spieler:innen kämpfen in diesem taktischen Multiplayer-Hit um den Sieg.

Über 30 einzigartige Held:innen stehen euch dabei zur Wahl, die allesamt eine wichtige Rolle in eurem Team einnehmen. Teilt ihr lieber Schaden aus, steckt Schaden als Tank ein oder heilt und supportet eure Teamkolleg:innen? Messt euch in abwechslungsreichen Spielmodi und das sogar plattformübergreifend mit PC und anderen Konsolen. Die kunterbunte Comicgrafik sorgt für einen gelungenen Style und zeitlosen Look.