Die Liste basiert auf den Pocket Gamer Awards 2021 , eine Wahl, die das bekannte Fachmagazin alljährlich veranstaltet.

Bestes iOS-Game 2021: Genshin Impact

Als bestes iOS-Spiel des Jahres 2021 haben die Spieler niemand geringeres als Genshin Impact gewählt. Das Open-World-Action-RPG , das es neben iOS und Android auch für die PS4 und den PC gibt, entführt euch auf den wundersamen Kontinent Teyvat, wo sich unzählige Lebewesen tummeln und viele Herausforderungen auf euch warten.

Bestes iOS Rennspiel: Dirt Bike Unchained

Dirt Bike Unchained Trailer

Mit Dirt Bike Unchained hat es auch ein Mobile-Game von Red Bull die prestigeträchtige Auszeichnung gewonnen. Das iOS-Rennspiel, bei dem ihr euch auf den Sattel eines Motorrads schwingt und in PvP-Duellen Rennen gegen andere Spieler bestreitet, gibt es kostenlos im App Store.

Bester iOS Plattformer: Little Orpheus

Nachdem Little Orpheus von Sumo Digital und The Chinese Room bereits den 2021 Apple Design Award gewonnen hat, gibt es nun auch die Auszeichnung als bester Plattformer bei den Pocket Gamer Awards 2021. Das Jump & Run , in dem ihr in die Rolle des sowjetischen Kosmonauts Iwan Iwanowitsch auf dem Weg zum Mittelpunkt der Erde begleitet, ist in Apple Arcade enthalten.

Bestes iOS Actionspiel: Pascal’s Wager

In der Kategorie "Bestes iOS Actiongame“ hat Pascal’s Wager gewonnen. DasSpiel, das es neben mobilen Plattformen auch bei Steam gibt, ist ein Action-RPG mit Dark-Fantasy-Atmosphäre und fesselnder Geschichte um die dem Wahnsinn verfallende Menschheit.

Bestes iOS Strategiespiel: Company of Heroes

In die finsteren Zeiten des Zweiten Weltkriegs entführt euch Company of Heroes. Das Echtzeitstrategiespiel für iOS wartet mit packenden Kampagnen und dynamischen Schlachtfeldern auch euch, um als Befehlshaber der US-Truppen gegen die deutsche Wehrmacht zu kämpfen.

Bester iOS Shooter: Warface: Global Operations

In der Kategorie "Mobile Shooter" wurde Warfare: Global Operations von den Spielern zum besten Shooter für iOS gekürt. Der F2P-Titel bietet PvP- und PvE-Kämpfe sowie verschiedene Modi, so wie man es auch von vielen anderen Titel dieser Art kennt.

Bestes iOS Multiplayer-Game: EVE Echoes

In die unendlichen Weiten des Alls entführt euch EVE Echoes, das von den Gamern zum besten Multiplayer-Game für iOS auserkoren wurde. Der Titel basiert auf dem bekannten EVE Online und ist ein Raumschiff-MMO , bei dem sich Spieler in interstellaren Kämpfen, Erkundungen, Ressourcenmanagement, Handel und vielem mehr beweisen müssen.

Bestes iOS Brettspiel: The Game of Life 2

Während sich Brettspiele beim Spieleabend weiterhin großer Beliebtheit erfreuen, spielen sie auf Smartphones eher eine untergeordnete Rolle. Ändern will dies The Game of Life 2, eine moderne Fortsetzung von Hasbros Spiele-Klassiker . Das iOS-Game lockt mit putzigen Figuren sowie unendlichen Ferien auf einer Insel mit Sonnenschein, blauem Himmel und freien Entscheidungen.

Beste iOS Simulation: Transport City: Truck Tycoon

Die Auszeichnung als beste iOS-Simulation bei den Pocket Gamer Awards 2021 kann sich das Spiel Transport City: Truck Tycoon sichern. Hier gilt es als Leiter einer Spedition die Nerven zu behalten und die Trucks und Fahrer von Auftrag zu Auftrag zu lotsen.

Bestes iOS Battle Royale: Garena Free Fire

In der seit einigen Jahren so boomenden Spielekategorie "Battle Royale" liegt Garena Free Fire in der Gunst der Spieler ganz oben. Der F2P-Titel bietet das für dieses Genre übliche Gameplay, in dem ihr gegen 49 andere Spieler auf einer Insel ums Überleben kämpft . Jede Runde dauert nur zehn Minuten. Dazu gibt es unter anderem auch einen 4v4-Modus.

Bestes iOS Rollenspiel: Knighthood

Rollenspiele gehören zu den klassischsten Genres schlechthin. Die farbenfrohe und moderne Interpretation Knighthood kommt bei den Gamern offensichtlich besonders gut an. In dem iOS-Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Wutritters und müsst euch durch eine kunterbunte Fantasy-Welt voller Monster und gefürchteter Ritter kämpfen.

Bestes iOS Puzzle: Pokemon Cafe Mix

Dass die Pokémons auch auf iPhone und iPad sehr beliebt sind, haben bereits diverse Titel in der Vergangenheit gezeigt. In der Kategorie "Puzzle" erfreut sich aktuell Pokemon Cafe Mix großer Beliebtheit. Das dürfte aber vermutlich mehr an den bunten Figuren als am Gameplay des kleinen Puzzlespieles rund um euer eigenes Pokémon-Café liegen.

Bestes iOS Sportspiel: Retro Bowl

Die Faszination des American Footballs, verpackt in einem Arcade-Game mit viel Retro-Charme , bringt Retro Bowl auf iPhone und iPad. Ob der Titel auch euren Geschmack trifft, könnt ihr dank kostenlosem Download problemlos und risikofrei ausprobieren.

Beste iOS Mobilversion: Bloodstained: Ritual of the Night

In dieser Kategorie wird die beste Mobilportierung eines Spieles ausgezeichnet. Gewonnen hat Bloodstained: Ritual of the Night, das es zuvor bereits schon für Plattformen wie die PlayStation 4 und die Nintendo Switch gab. Der 10,99 Euro teure Download für iPhone und iPad ist ein Side-Scroller-ARPG, der euch in eine gefährliche Metroidvania-Welt entführt.

Bestes iOS AR-Spiel: LEGO Hidden Side

Augmented Reality ist spätestens seit Pokemon GO und einigen weiteren Titeln eines der Trendthemen im App Store. Ebenfalls in die Kategorie AR-Game zählt LEGO Hidden Side. In dem Gratis-Download erweckt ihr Lego-Figuren auf eurem Smartphone zum Leben und schließt euch den Helden Jack und Parker auf ihren gruseligen Missionen an.

Bestes innovatives Spiel für iOS: HoloVista

Echte Innovationen gibt es auf dem überlaufenen Spielemarkt, wo wir gefühlt schon alles gesehen haben, kaum noch. HoloVista von Aconite ist aber eben mal wieder solch ein innovativer Titel . Wer auf ungewöhnliche iOS-Games in einer kunterbunten Social-Media-Welt voller kleiner Puzzle steht, ist hier genau richtig.