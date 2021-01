Fighting Games in 2021 - Das erwartet euch!

The Art of Street Fighting

Virtua Fighter

Tekken ist für viele der Inbegriff der 3D-Fighter. Es ist allerdings gar nicht so lange her, als es noch eine klare Glaubensfrage gab: Tekken oder Virtua Fighter? Es war das “Pepsi oder Cola” der Fighting Games. Sega hat mit der Virtua Fighter Reihe das Subgenre der 3D-Kampfspiele erschaffen und den Weg für Titel wie Tekken und Soul Calibur geebnet. Umso spannender war die Ankündigung, dass die Spielereihe nicht vergessen ist.

Project L

Mittlerweile hat Riot das “S” in Riot Games verdient. Nachdem sie lange nur League of Legends in ihrem Portfolio hatten, schmücken sie ihr Line-Up nun bereits mit einem Auto-Chess, Kartenspiel und Ego-Shooter.

Hierfür wurden Genre-Experten wie Tom und Tony Canon, Mitgründer von Evolution, engagiert. Viel konnten wir von dem Fighter, der im League of Legends-Universum angesiedelt ist, noch nicht sehen. Aufgrund der Vergangenheit der Entwickler bleibt aber der Verdacht bestehen, dass der Titel an das Fighting Game Rising Thunder erinnern wird.

Eines der nächsten Projekte ist ein Fighting Game. Hierfür wurden Genre-Experten wie Tom und Tony Canon, Mitgründer von Evolution, engagiert. Viel konnten wir von dem Fighter, der im League of Legends-Universum angesiedelt ist, noch nicht sehen. Aufgrund der Vergangenheit der Entwickler bleibt aber der Verdacht bestehen, dass der Titel an das Fighting Game Rising Thunder erinnern wird.

DNF Duel

Dungeon Fighter Online: Ein Franchise, das im Westen weniger bekannt, aber in Asien ein echt Power House ist. Arc System Works haben nun angekündigt, dass sie mit DNF Duel ein Fighting Game innerhalb dieses Universums veröffentlichen. Die Optik ist der bekannte ASW-Stil, der aus 3D-Modellen beeindruckende 2D-Optik generiert. Unter anderem nutzt Dragon Ball FighterZ diesen Look.

Das Studio hat bereits einige, sehr beliebte, Fighting Games entwickelt. Darunter Bloody Roar, Tatsunoko vs. Capcom, Fate/unlimited codes und Marvel vs. Capcom 3.

Entwickelt wird der Titel von Eighting. Das Studio hat bereits einige, sehr beliebte, Fighting Games entwickelt. Darunter Bloody Roar, Tatsunoko vs. Capcom, Fate/unlimited codes und Marvel vs. Capcom 3.

King of Fighters XV