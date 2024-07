Das Genre der Fighting Games ist aktuell in einer wirklichen Hochzeit: Alle großen Franchises haben aktuelle Ableger ihrer Reihe und selbst alte Entwickler-Hasen wie SNK beleben Spieleserien wie Fatal Fury wieder. Für jede:n Spieler:in gibt es den passenden Titel und endlich sind wir dank Rollback-Netcode in einer Ära, in der man Fighting Games auch brauchbar online spielen kann.

Um dieses goldene Genre-Zeitalter zu feiern, blicken wir einmal zurück und haben uns dazu Gedanken gemacht, was eigentlich die besten Fighting Games aller Zeiten waren.

Bei der Entscheidung haben wir versucht, unterschiedliche Faktoren einfließen zu lassen. Natürlich spielt es eine Rolle, was das Spiel für das Genre getan hat, was seine Einflüsse auf die Fighting Game-Szene waren und - am wichtigsten - spielt es sich gut. Dabei wollten wir uns auch pro Spielereihe auf einen einzelnen Teil festlegen. Sollten wir andere Titel einer Serie in Erwägung gezogen haben, führen wir das natürlich in dem entsprechenden Fließtext aus.

01 The King of Fighters XIII

King of Fighter XIII ist ein echtes Highlight © SNK

Es ist schön zu sehen, dass es nicht nur King of Fighters mittlerweile wieder zurück in das Rampenlicht geschafft hat, sondern dass das Entwicklerstudio SNK allgemein wieder gut dabei ist. Neben The King of Fighters XV, welches immer noch mit neuen Inhalten unterstützt wird, steht nun auch ein neues Fatal Fury in den Startlöchern.

King of Fighters XV ist der neueste Teil der Reihe © SNK

Es gibt in der Geschichte von King of Fighters einige Einträge, die besonders hervorstechen. The King of Fighters 98, so wie 2002 Unlimited Match, sind großartige Fighting Games mit immer noch aktiven Spielern. Die beiden Titel sind auch trotz ihres Alters leicht auf vielen modernen Plattformen zu bekommen.

King of Fighters XIII ist ein echter Blickfang und glänzt mit der wohl hübschesten Pixel-Art, die man innerhalb des Genres jemals gesehen hat.

2002 Unlimited Match ist ein Favorit der KoF-Fans © SNK

Aber für diese Liste haben wir uns für The King of Fighters XIII entschieden. Nachdem der zwölfte Teil der Reihe aus unterschiedlichen Gründen in der Szene gefloppt ist, konnte sich SNK mit dessen Nachfolger wieder die Gunst der Fans erkämpfen. Und King of Fighters XIII ist ein echter Blickfang und glänzt mit der wohl hübschesten Pixel-Art, die man innerhalb des Genres jemals gesehen hat. Sowohl Charaktere als auch Stages sind mit einem enormen Detailgrad gezeichnet und animiert.

Optisch trumpft King of Fighters XIII richtig auf © SNK

Doch auch spielerisch kann der Titel punkten: Es gibt zahlreiche Charaktere mit unterschiedlichen Spielstilen. Und dank des 3-gegen-3-Formats hat man hier unterschiedliche Strategien zur Verfügung und kann mit seiner Team-Komposition experimentieren. Combo-Freunde kommen auch voll auf ihre Kosten. King of Fighters XIII bietet absurde Combos mit wirklich viel Schaden und damit eine große Belohnung für Spieler, die gute Execution besitzen.

02 Virtua Fighter 5: Final Showdown

Virtua Fighter 5 ist eines der technischsten Fighting Games © SEGA

Die Virtua Fighter-Reihe von SEGA ist in Bezug auf die Geschichte des Genres besonders wichtig. Denn der erste Teil der Serie gilt als das erste Fighting Game in 3D. Natürlich sieht es dementsprechend aus heutiger Sicht auch sehr altbacken aus und spielt sich auch nicht besonders gut.

Der Großvater der 3D-Prügler: Virtua Fighter © SEGA

Teil 2 ist etwas besser gealtert, aber auch hier nagt der Zahn der Zeit ziemlich an dem 3D-Prügler. Dennoch war dieser Teil damals sehr erfolgreich und zählt auch heute noch zu den absoluten Fighting Game-Klassikern. Immerhin hat es der Titel auch in mehrere Spiele der Like a Dragon-Reihe geschafft. Hier kann man sich dann einfach an einen der Arcade-Automaten setzen und ein wenig Genre-Geschichte nachholen.

Auch in Yakuza 5 kann man Virtua Fighter 2 spielen © SEGA

Das vermutlich komplexeste Kampfsystem, was das Genre zu bieten hat.

Aber auch der wohl beste Teil der Reihe, Virtua Fighter 5: Final Showdown ist Yakuza 6, Yakuza: Like A Dragon und den beiden Spin-Offs Judgment und Lost Judgment spielbar. Virtua Fighter 5 ist die absolute Spitze des Franchises und bietet alles, was die Titel von der Konkurrenz abgehoben haben: Eine Charakterauswahl mit unterschiedlichen Kämper:innen, die alle realistische Martial Arts praktizieren und ein Kampfsystem, das lediglich drei Knöpfe nutzt, aber vermutlich das komplexeste ist, was das Genre zu bieten hat.

Alle Kämpfer in Virtua Fighter 5 nutzen (relativ) realistische Martial Arts © SEGA

Virtua Fighter kommt lediglich mit einem Button für Punches, Kicks und Blocks daher. Unterschiedliche Aktionen können über die Verknüpfungen dieser drei Aktionen und eventuellen Richtungseingaben getätigt werden. Der Spielfluss von Virtua Fighter 5 setzt Präzision und schnelle Reflexe voraus. Sowohl Offensive als auch Defensive bieten zahlreiche Möglichkeiten und sorgen dafür, dass selbst Könner anderer Spiele vor Profis dieses Titels ihren Hut ziehen. Ein wirklich befriedigendes Gameplay-Erlebnis für alle, die richtig ihre Zähne in einem Fighting Game versenken wollen.

03 Killer Instinct (2013)

Killer Instinct kehrte 2023 zurück © Microsoft

Als das erste Killer Instinct 1994 erschienen ist, war es ein Versuch des Teams von Rare, etwas vom Mortal Kombat-Kuchen abzuschneiden. Aus diesem Grund wurde ein relativ erwachsenes Fighting Game mit digitalisierten Sprites erstellt.

Und obwohl Nintendo kein großer Fan der Gewalt von Mortal Kombat war, erschien Killer Instinct und dessen Nachfolger exklusiv für das Super Nintendo und Nintendo 64. Immerhin war Rare ein wichtiger 2nd Party-Entwickler des japanischen Spieleriesen. Später wurde Rare dann von Microsoft gekauft und veröffentlichte zum Release der Xbox One einen Reboot von Killer Instinct, der direkt am Launch-Tag der Konsole auf den Markt kam.

Damals war Killer Instinct ein Konkurrent zu Mortal Kombat © Rare

Killer Instinct war hier seiner Zeit absolut voraus: Es war Free2play mit einer rotierenden Auswahl an kostenlosen Kämpfern und der Möglichkeit, den gesamten Roster für einen fixen Preis zu erwerben. Zudem nutzte er schon damals Rollback-Netcode. Ein mittlerweile fester Bestandteil von Fighting Game-Netplay, der nicht mehr wegzudenken ist und nun, über 10 Jahre später, der Industriestandard geworden ist.

Killer Instinct war hier seiner Zeit voraus.

Auch andere Feature von Killer Instinct sollten erst Jahre später von den größeren Spielen innerhalb des Genres adaptiert werden. So wie die Möglichkeit, exakte Frame-Data zu jedem Move innerhalb des Trainings einzusehen. Gepaart mit wirklich herausragender Optik, einem brachialen Soundtrack von Mick Gordon und einem einzigartigen Gameplay-System, das innerhalb von Combos ein spannendes Schere-Stein-Papier-Prinzip ermöglicht und die ikonischen C-C-C-COMBO BREAKER beinhaltet.

Optik, Sound und Gameplay von Killer Instinct sind top © Microsoft

Doch warum ist Killer Instinct dann aktuell nicht eines der festen Säulen der Szene? Der Grund war primär der exklusive Release für die Xbox One. Besonders nachdem sich die PlayStation 4 dann als Hauptplattform für Fighting Games etablierte, war es schwer, den Titel auf lokalen Events zu veranstalten. Keiner hatte die nötige Konsole oder passende Fightsicks parat. Ein Release PC (und vor allem die Veröffentlichung auf Steam) konnte Killer Instinct noch einmal eine zweite Chance geben. Und auch wenn jeder, der den Titel spielt, nur davon schwärmt, wie herausragend er ist - für einen Eintritt in den Mainstream hat es leider nicht mehr gereicht.

04 Guilty Gear Xrd Rev2

Guilty Gear Xrd ist der dritte Teil der Spielereihe © Arc System Works

Arc System Works sind die Götter unter den Entwicklern für Anime-Fighter. Die Guilty Gear-Reihe war schon immer ein großer Favorit in den Arcades und auf zahlreichen Konsolen. Das dritte Spiel der Reihe, Guilty Gear Xrd Sign, schaffte es dann, ein ganz neues Publikum zu erschließen. Dies vollbrachte es primär durch seine brillante Grafik, die es vollbrachte, ein 3D-Game wie einen klassischen 2D-Fighter aussehen zu lassen. Eine Technik, welche Arc System Works später nutzen sollte, um Dragon Ball FighterZ seinen perfekten Anime-Look zu verpassen.

Dragon Ball FighterZ sieht aus wie ein spielbarer Anime © Bandai Namco

Und Guilty Gear Xrd Rev2 ist hier dann vermutlich der optimale Mittelpunkt zwischen der Zugänglichkeit von Strive und der Komplexität von Guilty Gear XX Accent Core.

Und natürlich war es letztendlich der vierte Teil der Reihe, Guilty Gear Strive, welches zum ersten Mal wirkliche Massen an neuen Spielern für die Reihe gewinnen konnte und damit sogar Street Fighter V seinen Rang als meistgespieltes Fighting Game der letzten Generation abstreiten konnte. Etwas, das noch kein anderer Titel im Vergleich zum aktuellsten Street Fighter geschafft hat. Allerdings kam das auf Kosten der Komplexität. Und gerade das ist etwas, was Fans der Reihe sehr an Guilty Gear genießen. Es bietet so viele Möglichkeiten in der Offensive und Defensive. Das macht es natürlich wesentlich schwerer, den Titel zu meistern, ermöglicht aber dafür einen belohnenden Weg des Wachstums mit der Chance, sich selbst wirklich durch sein Gameplay auszudrücken.

Xrd brachte Guilty Gear einen neuen Grafik-Stil © Arc System Works

Und Guilty Gear Xrd Rev2 ist hier dann vermutlich der optimale Mittelpunkt zwischen der Zugänglichkeit von Strive und der Komplexität von Guilty Gear XX Accent Core (dem zweiten Teil der Reihe). Zahlreiche Charaktere - manche davon eindeutig etwas stärker als andere - die unterschiedliche Spielstile und Strategien ermöglichen, ein hohes Spieltempo mit befriedigenden Combos und vielen taktischen Optionen. Alles untermalt mit dem typischen Rock-Soundtrack, für den die Reihe bekannt ist. Wer das Gefühl hat, dass Guilty Gear Strive etwas zu schwerfällig und limitiert ist: Die Guilty Gear Xrd-Community empfängt euch mit offenen Armen.

05 Tekken 7

Das Ende der Kazuya-Heihachi-Saga: Tekken 7 © Bandai Namco

Hier war es gar nicht einfach, sich für ein Spiel zu entscheiden. Tekken 3 ist für viele der geschichtsträchtigste Eintrag der Reihe. Und auch spielerisch kann dieser mit vielen Single Player-Modi und freispielbaren Inhalten überzeugen. Serien-Fans betonen aber auch immer wieder, dass Tekken Tag Tournament 1 und 2 den Höhepunkt der Reihe darstellen.

Ein echter PlayStation-Klassiker: Tekken 3 © Bandai Namco

Allerdings findet auch immer Tekken 7 in den Listen der besten Tekken-Spiele seinen Platz. Und wenn man alles zusammenfasst, ist es vermutlich das beste Rundum-Paket, das die Reihe zu bieten hat. Denn auch wenn die Turnier-Meta zum Ende hin etwas einseitig wurde, so ist es in Punkto Balancing trotz des großen Rosters eines der besten Spiele der Reihe. Vor allem wenn man berücksichtigt, wie groß die Charakterauswahl von Tekken 7 am Ende geworden ist.

Tekken 7 ist vermutlich das beste Rundum-Paket, das die Reihe zu bieten hat.

Tekken 7 bot zum ersten Mal einen Story-Modus, der die Geschichte des Spiels mit packenden Zwischensequenzen darstellen konnte und damit Spieler:innen noch besser einen Einblick in die Fehde der Mishima-Familie geben. Und auch spielerisch gab es was Neues: Rage Arts führten Super-Moves in die Reihe ein, welche benutzt werden können, wenn man innerhalb seiner letzten 20% an Lebenspunkten ist. Auch Rage Drives und Power Crushes waren Neuerungen, die den Fluß des Spiels bedeutend beeinflussen sollten.

In Tekken 7 kehrten viele Veteranen der Reihe zurücl © Bandai Namco

Red Bull-Profi Arslan Ash hatte in Tekken 7 einen fast schon legendären Run. Er konnte sich mehrere große Titel sichern, unter anderem gewann er mehrere EVOs und die finalen Tekken World Tour Finals.

Arslan Ash © The Videographers / Red Bull Content Pool

06 Marvel vs. Capcom 2

Welten prallen in Marvel vs. Capcom 2 aufeinander © Capcom

Nur wenige Spielereihen haben so leidenschaftliche Fans wie die Titel der Vs-Serie von Capcom. Und auch wenn Ultimate Marvel vs. Capcom 3 im Fahrwasser der Fighting Game-Renaissance von 2009 ein wirklich großes Publikum für sich gewinnen konnte, so ist der ikonischte Titel des Franchises nach wie vor Marvel vs. Capcom 2.

Ein Spiel, das ein solches Gewicht - eine solche Legacy - mit sich bringt, wie kaum ein anderer Genre-Vertreter. Marvel vs. Capcom 2 war ein sofortiger Hit. Und nicht nur unter Fighting Game-Profis. Durch seinen massiven Charakter-Roster mit Kämpfern aus den unterschiedlichsten Capcom-Spielen und Marvel-Comics wurde jeder neugierig, der den Titel auch nur im Vorbeigehen sehen konnte.

Macht euch für einen wilden Ritt bereit © Capcom

Das schnelle, fast chaotische Gameplay bot den perfekten Mix aus “Ich drücke Knöpfe und habe Spaß” und einem hohen Skill-Ceiling für jeden, der sich mit dem Spiel ernsthaft auseinandersetzen möchte. Das führte in den USA zu einer beinharten Turnier-Szene, in der die Ost- und Westküste eine bis heute bestehende Rivalität pflegen. Dann ist es nur etwas schade, dass auf dem höchsten Niveau ein großer Teil der Charakterauswahl keine Rolle mehr spielt und man sich auf die klaren Top-Tiers wie Magneto, Storm, Sentinel und Cable konzentrieren muss.

Marvel vs. Capcom 2 ist ein Spiel, das ein solches Gewicht - eine solche Legacy - mit sich bringt, wie kaum ein anderer Genre-Vertreter.

Marvel vs. Capcom 2 bietet permanente Action © Capcom

Damals hat es Marvel vs. Capcom 2 auch auf Heimkonsolen geschafft: Xbox, PlayStation 2 und Sega Dreamcast wurden mit dem Titel bedient. Die Dreamcast-Variante wurde dabei schnell zum Turnier-Standard. Unter anderem auch weil sie einfach zu modifizieren war und Spieler so eigene Farbpaletten und Musik in den Titel einbauen konnten. Später erschienen auch digitale Versionen für die Xbox 360 und PlayStation 3. Diese wurden 2013 aufgrund von auslaufenden Lizenzen von den Marktplätzen entfernt. Es hat bis heute gedauert, dass wir einen neuen Port des Spiels bekommen. Als Teil der Marvel vs. Capcom Fighting Collection wird Marvel vs. Capcom 2 auf Nintendo Switch, PlayStation 4 / 5 und PC spielbar sein.

Endlich kehren zahlreiche Klassiker zurück © Capcom

07 Ultra Street Fighter IV

Ultra Street Fighter IV war die finale Version des Titels © Capcom

Es gibt viele Street Fighter-Titel, die an dieser Stelle stehen könnten. Street Fighter II: The World Warriors dafür, dass es im Grunde das moderne Fighting Game-Genre geboren hat, Street Fighter III: Third Strike für seine technischen Fortschritt und mit EVO Moment 37 einen der meist geschauten E-Sport-Momente aller Zeiten.

Letztendlich haben wir uns für (Ultra) Street Fighter IV entschieden. Vanilla Street Fighter IV ist dafür verantwortlich, dass wir uns aus den “Dark Ages of Fighting Games” heraus bewegt haben und in einer großartigen Renaissance des Genres leben, die 2009 ihren Anfang genommen hat.

Auch das klassische Ken-Ryu-Matchup darf in Street Fighter IV nicht fehlen © Capcom

Aber auch spielerisch ist Street Fighter IV immer noch eines der rundesten Ableger der Reihe. Es gibt wenige Charaktere, die wettbewerblich nicht tragbar sind, das Spieltempo ist hoch und der Titel erlaubt für unterschiedliche Strategien und Spielstile. Etwas, das vor allem in der frühen Version von seinem Nachfolger, Street Fighter V, verloren gegangen ist.

Street Fighter IV ist dafür verantwortlich, dass wir uns aus den “Dark Ages of Fighting Games” heraus bewegt haben.

Was Street Fighter IV etwas fehlt, ist seine Zugänglichkeit für Einsteiger. Aber da ist es einfach ein Opfer seiner Zeit. Erst Spiele aus der aktuellen Generation haben wirklich verstanden, wie man das Genre für Anfänger und Gelegenheitsspieler ansprechender gestalten kann.

Abel war einer der neuen Charaktere in Street Fighter IV © Capcom

Auch war Street Fighter IV für die Entstehung der modernen E-Sport-Szene rund um Fighting Game verantwortlich. Durch massive Offline-Events wie EVO, Combo Breaker und CEO konnten ganze Wochenenden mit hochkarätigen Matches gefüllt werden. Capcom Cup war die erste große Pro Tour, seit MLG Super Smash Bros. Melee unterstützt hat. Auch Red Bull war hier zum ersten Mal mit dem Red Bull Kumite seinen Hut in den Ring.