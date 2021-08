7 Lauf-Events in der Schweiz, auf die du dich jetzt vorbereiten solltest

Du hast Lust auf einen Laufevent, der sich vom Rest komplett unterscheidet? Dann ist der

"Run 5 Ostschweiz"

für dich genau das Richtige. In fünf aussergewöhnlichen Locations treffen sich Läufer/innen in der Ostschweiz, um gemeinsam völlig neues Terrain zu erkunden. Unter den Locations sind das Olma Messegelände in St. Gallen, der Walter Zoo in Gossau oder auch die IKEA Filiale in St. Gallen.

Mehr Infos und Termine findest du unter