Sattel die Couch und auf ins Abenteuer – mit den besten MTB-Filmen

Du träumst von wilden Rides an entlegenen Orten? Davon, einmal um die Welt zu biken odermtb den Weltcup hinter den Kulissen zu besuchen? Nichts leichter als das! Via Red Bull TV erlebst du all das und noch mehr und musst dafür noch nicht einmal die Wohnung verlassen!

1. The Old World

Trailer - The Old World

„The Old World" begleitet den Newcomer Bless Amada auf einer Reise durch die fantastische Welt in seiner Vorstellung, in der die wildesten Träume auf zwei Rädern wahr werden. Auf engagierte Weise porträtiert der Film unterschiedliche Länder, bestimmte Disziplinen und Denkweisen, mit dem Ziel, Europas vielseitige Bike-Kultur und seine einzigartigen Landschaften festzuhalten. Gedreht in ganz Europa, führt der Streifen die besten Athleten des Kontinents zusammen und erzählt außergewöhnliche Geschichten aus sieben unterschiedlichen Ländern. 15 Rider, 8 Nationalitäten und 8 Disziplinen - den Trailer zu „ The Old World " findest du oben. Ab 4. Dezember wird der Film dann endlich in voller Länge und exklusiv auf Red Bull TV zu sehen sein - aber Achtung: nur 48 Stunden lang.

2. North of Nightfall

North of Nightfall

Der Nördliche Polarkreis ist keine Region, die du normalerweise mit Mountainbiking in Verbindung bringen würdest, aber Darren Berrecloth und seine Kumpels begeben sich mit ihren Bikes genau dorthin. Auf der Axel Heiberg Island finden sie eine gefrorene Landschaft, die noch nie mit einem Fahrradreifen in Berührung gekommen ist. Die harte Umgebung bringt sie an ihre Grenzen und testet die Skills der Biker auf Herz und Nieren.

Mit dabei: Darren Berrecloth, Cam Zink, Carson Storch, Tom van Steenbergen

3. Kilimanjaro: Mountain of Greatness

Kilimanjaro: Mountain of Greatness

Mountain- und Trial-Bike Legenden Hans Rey und Danny MacAskill unternehmen einen Trip nach Afrika, um den Kilimandscharo in Tansania auf zwei Rädern zu besteigen. Freeride Entertainment waren mit dabei und hielten das Ganze in einer 25-minütigen Dokumentation fest.

Mit dabei: Hans Rey, Danny MacAskill , Gerhard Czerner

4. EMIL, Every Mystery I've Lived: The Next Chapter

EMIL – Every Mystery I've Lived: The Next Chapter

„Every Mystery I've Lived: The Next Chapter" ist die Folgedoku zu „Every Mystery I've Lived" aus 2019 . Der Originalfilm erzählt die Geschichte von Emil Johansson , nachdem bei ihm eine Autoimmunkrankheit diagnostiziert wurde, die seine Karriere zu beenden drohte, und seinen unglaublichen Weg nach der Genesung zurück zum Sport. „Every Mystery I've Lived: The Next Chapter" greift das nächste Kapitel auf und zeigt wie Emil versucht seine Krankheit in der Saison 2020 in den Griff zu bekommen. Der Film thematisiert den physischen und mentalen Kampf von Emil, um wieder an die Spitze zu gelangen.

Mit dabei : Emil Johansson

5. Motive

Motive

Was motivierte professionelle Mountainbiker dazu, Tag für Tag das zu tun, was sie so sehr lieben? Dieser Film versucht, eine Antwort auf diese Frage zu finden und taucht dabei tief in die Gedankenwelt der Athleten ein. Die Filmemacher von Mind Spark Cinema halten das Ganze in eindrucksvollen Bildern fest und machen klar, dass der Mountainbike-Sport eine Lebenseinstellung ist.

Mit dabei: Dylan Dunkerton, Curtis Robinson, Matty Miles, Finn Iles , Garret Mecham, Matt Hunter

6. Builder

Builder

Direktor Scott Secco fängt das Handwerk des Trail-Buildings mit den Augen einiger der besten MTB-Fahrer und angesehensten Bauherren ein.

Mit dabei: Aaron Chase, Brian Lopes, Chris Kovarik, Jackson Goldstone, Ryan Berrecloth und viele weitere ...

7. Vision

VISION

Die ehemalige Downhill-Racerin Veronique Sandler setzt sich schon lange für Frauen im Mountainbikesport ein und in „Vision" zeigt sie, wie die Zukunft für Frauen im Sport außerhalb des Renngeschehens aussehen kann. Der Film dokumentiert Sandlers Weg wie sie sich ihren Platz in der Mountainbike-Industrie als Freeriderin abseits des Wettbewerbs erkämpft hat. Diese Vision erweckt sie außerdem als kreative Leiterin bei der Entwicklung einer neuen Freeride-Bike-Line im Revolution Bike Park in Wales zum Leben. Dabei lässt sie sich von Street, Dirtjump und Freeride, sowie ihren männlichen und weiblichen Bike-Heroes inspirieren.

Mit dabei: Veronique Sandler , Martin Söderström , Brendan Fairclough, Tahnée Seagrave , Casey Brown, Matt Jones , Joey Gough und Vaea Verbeeck

8. A Mountain Biker’s Hunt for Glory

A Mountain Biker’s Hunt for Glory

Nino Schurter ist der vermutlich größte Cross-Country-Mountainbiker, den es jemals gegeben hat. Dieser Film deckt seine Reise zu den Olympischen Spielen in Rio ab und zeigt klar auf, was notwendig ist, um sich eine Olympische Goldmedaille zu holen. Hinter dem ambitionierten Sportler steckt auch ein Mensch - genau auf diesen Umstand will uns der Schweizer Filmemacher Christophe Margot aufmerksam machen. Er zeigt uns, dass Schurter eine sensible Seele hat und seine Familie über alles stellt.

Mit dabei: Nino Schurter

9. Not 2 Bad

Not2Bad

Mit dem Folgewerk von „Not Bad“ verpasst uns Anthill Films die doppelte Dosis an großartigem Freestyle-Mountain-Biking und verdammt witziger Blödelei! Diesmal geht’s nach Spanien.

Mit dabei sind: Rachel Atherton , Brett Rheeder, Cam McCaul, Brandon Semenuk , Ryan 'R-Dog' Howard, Casey Brown und viele mehr ...

10. Reverence

Angst ist eine uns allen bekannten Emotion, mit der die Athleten aber umgehen lernen müssen, wenn sie den MTB-Sport wählen. Dort bringen sich die Rider nämlich in Situationen, bei denen Angst als ständiger Begleiter auf der Lenkstange mitfährt. "Reverence" ist ein Film, der sich genau damit beschäftigt. Unternimm eine Reise in die Psyche der Athleten und finde heraus, wo die Angst ihren Ursprung hat und wie man am besten damit umgeht.

Mit dabei: Darren Berrecloth, Gee Atherton , Dan Atherton, Rachel Atherton , Cam McCaul, Tyler McCaul, James Doerfling, Matt Macduff

11. Life Cycles

Life Cycles

Dieser visuell überwältigende Film erzählt die Geschichte eines Mountainbikes, von seiner Entstehung bis hin zu seiner Zerstörung in spektakulären und unversöhnlichen Landschaften und nutzt das Mountainbike als Vehikel zur Darstellung derselben Themen in der Natur. Professionelle Mountainbiker, Filmemacher und Kreative kommen in „ Life Cycles " zusammen, um gemeinsam die Geschichte des Fahrrads zu feiern. Die zum Nachdenken anregende filmische Erzählung liefert sensationelle Aufnahmen von progressivem Riding und atemberaubenden Landschaften und präsentiert auf einzigartige Weise die Tiefe der MTB-Kultur.

Mit dabei: Graham Agassiz, Mike Hopkins, Matt Hunter, Cam McCaul, Brandon Semenuk , und Thomas Vanderham

12. The Moment

Der kanadische MTB-Athlet und Filmemacher Darcy Hennessey Turenne geht in diesem Film den Ursprüngen des Freeride Mountainbikings nach. Er nimmt uns mit in die Wälder von British Columbia in Kanada und erzählt die Geschichte von wahren Pionieren, die immer auf der Suche nach neuem Territorium waren, um die Grenzen auf dem Bike auszuloten. Ein weiterer Meilenstein der MTB-Geschichte.

Mit dabei: Brett Tippie, Wade Simmons, Richie Schley, Dan Cowan, Greg Stum, Graham Agassiz

13. Lars Forster: Way to the Top

Lars Forster – Way to the Top

2019 war Lars Forsters Hollywood-Saison. Das Drehbuch sah vor, dass er als Held mit einigen Vorschusslorbeeren in seinem neuen Team Scott-Sram in die Saison startete. Er musste sich bewähren und schoss dabei übers Ziel hinaus. Im ersten Weltcup-Rennen des Jahres stürzte er mehrmals und musste danach verletzt pausieren. In Filmsprache: Der Held lag am Boden – würde er wieder aufstehen?