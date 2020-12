Winter Wonderland: Die besten Schnee-Levels in Videospielen

Diesen Games gelingt es perfekt, die Stimmung und die Atmosphäre der kalten Jahreszeit einzufangen und auf den Bildschirm zu zaubern. Wir präsentieren, einige der besten verschneiten Levels in Videospielen.

The Last of Us: Winter

The Last of Us © Naughty Dog

Wir erleben einen Perspektivenwechsel, als wir in The Last of Us nicht mehr mit Joel, sondern Ellie durch die verschneite amerikanische Wildnis stapfen. Eingangs ist noch unklar, wieso sich das Mädchen alleine, mit Pfeil und Bogen bewaffnet, auf die Suche nach Essbarem begibt. Also erlegen wir einen Hasen und verfolgen geduldig einen Hirsch, doch die Idylle trügt. Als wir David und seine Freunde kennenlernen, nimmt die Geschichte eine unangenehme Wendung und plötzlich wacht ein genesener Joel auf, um sich auf die Suche nach ihr zu begeben.

Steep

Die Welt von Steep ist ein einziger, grosser Abenteuerspielplatz für Winterfreaks. Ganz egal welches der Areale man wählt, den Mont Blanc , die Schweiz, oder die Tiroler Alpen - die Drop Zones bieten Abwechslung pur. Braust durch die Waldgebiete und an Almhütten vorbei, bewundert die Landschaft von den Gebirgsspitzen aus oder bahnt euch frische Lines durch den Pulverschnee. Ob ihr zum Snowboard, zur Rodel oder zum Gleitschirm greift, ist euch und eurer Gemütlichkeit überlassen. Und wenn es dann doch ein Big Air-, oder Slopestyle-Contest sein darf, nehmt einfach an den X-Games teil.

Call of Duty: Modern Warfare 2: Cliffhanger

Modern Warfare 2 Remastered © Activision

In einer der ersten Missionen von Modern Warfare 2 , lernen wir den neuen Protagonisten kennen und treffen einen alten Bekannten wieder. In der Haut von „Roach“ Sanderson steckend, folgen wir sprichwörtlich den Fussstapfen unseres Vorgesetzten, „Soap“ MacTavish. Doch anstatt uns wärmend willkommen zu heissen, führt uns Soap durch karges kasachisches Gebirge, wo inmitten eines Schneesturms eine Basis infiltriert werden soll. Natürlich geht alles schief und das dynamische Duo flüchtet bei einer legendären Verfolgungsjagd auf dem Schneemobil.

Metal Gear Solid 4: Return to Shadow Moses

Im Vergleich zu vielen „emotionalen“ Szenen in der Metal Gear-Reihe, ist die Rückkehr nach Shadow Moses minimalistisch inszeniert, was sie erst richtig effektiv macht. Während sich Old Snake an Gekkos in der Schneewüste von Shadow Moses Island vorbeischleicht, stimmt plötzlich eine Flöte „The Best is Yet to Come“ an und wir stehen an jenem Ort, an dem die moderne Saga ihren Anfang nahm. Der vereiste Heliport aus Metal Gear Solid ist nun menschenleer, doch schlummern hier im Frost etliche Erinnerungen, die aufgetaut werden wollen. Immer wenn wir ein Item aufnehmen, ertönen Codec Flashbacks mit Otacon und Mei Ling und irgendwo in der Ferne erklingen die Krähen zu Ehren von Vulcan Raven.

Frostpunk

In Frostpunk werden eure soziopolitischen Geschicke auf die Probe gestellt © 11 Bit Studios

Das Leben als Regent ist kein Einfaches, schon gar nicht, wenn man sich in der Apokalypse befindet, weil die Erde einfriert. Die Menschen begeben sich in Frostpunk zum Schutz vor den tiefen Temperaturen in das wärmende Umfeld von Heizgeneratoren. Diese müssen wir nun mit aller Kraft in Betrieb halten. An uns liegt es, Schichten zu planen, Gebäude zu errichten und die Menschen zu versorgen, während die Siedlung allmählich zur Stadt heranwächst. Wählt ihr die richtige Gangart, bewahrt ihr im Stress die Ruhe, könnt ihr euer Volk sicher durch den harten Winter führen.

Rise of The Tomb Raider: Mountain Peak

Wie es sich gehört, erlernt ihr im ersten Level von Lara Croft’s Abenteuer die wichtigsten Grundlagen der Steuerung. Dazu zählen auch die Kletterfähigkeiten der Archäologin, die sie in im sibirischen Hochland unter Beweis stellen muss. Mit Eispickel, Steigeisen und 9 Leben im Gepäck, erklimmt sie mit ihrem Kollegen Jonah einen Berg, der sie die volle Härte und Schönheit der Natur spüren lässt. Tiefschnee, messerscharfer Wind und brüchiges Eis sind hier die Gegner, die ihr zu bezwingen habt. Ein wunderbar aufgebautes Tutorial voller – Achtung – Höhen und Tiefen.

Star Wars Shadows of the Empire: Battle of Hoth