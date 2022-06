Die besten Schweizer Breaking-Events

Vor knapp über 40 Jahren ist Breaking in der Schweiz angekommen. Tanzbegeisterte Jugendliche - oft aus dem Disco- und Funk-Umfeld - erhaschten im TV erste Eindrücke von New Yorker Tänzer:innen und deren Top-Rocks, Six-Steps oder Backspins. Alsbald nahmen Kids aus Lausanne, Biel, Luzern oder Wohlen diese neuen Moves in ihr Repertoire auf und setzten damit den Grundstein der Schweizer Breaking-Bewegung.

So fing alles an: die Jailhouse Boogie Dancers 1982 © Cap & Romano Carrara

Dass das Ganze in einem grösseren Kontext, innerhalb einer in den 70ern entstanden Kultur namens Hip-Hop stand, wurde erst um 1983/84 mit semi-dokumentarischen Filmen wie "Wild Style", "Beat Street" oder "Style Wars" endgültig klar. Diese Kultfilme, erste Video-Clips auf MTV, ein erster Hype um Rap-Künstler wie Grandmaster Flash & The Furious Five oder Kurtis Blow liessen gegen Mitte der 80er hin auch in der Schweiz eine echte HipHop-Szene entstehen.

Zeitreise zu den Anfängen: ein Flyer der Coupole in Biel © Patrick Sigrist

Angesichts des jugendlichen Alters der Protagonisten und noch fehlenden Strukturen innerhalb der Szene, wichen B-Boys, welche die Competition mit ihresgleichen suchten, auf szeneexterne Contests aus. Etablierte Tanzsportverbände wie die IDO, welche Meisterschaften für Rock’n’Roll und ähnliches ausrichteten, nahmen Mitte der 80er auch Breaking in ihr Programm auf. Schweizer Pioniere wie Crazy , Zed oder Monty klassierten sich da europaweit regelmässig auf den Spitzenplätzen.

Gegen Ende der 80er-Jahre war die hiesige Hip-Hop Szene langsam aber sicher genügend etabliert und erfahren um eigene Infrastrukturen zu schaffen. Wochenende für Wochenende fanden quer durch Europa in den verschiedensten Städten Jams statt. An diesen von HipHop-Begeisterten für ihresgleichen organisierten Szene-Zusammenkünften ergaben sich oft spontane Battles zwischen einzelnen B-Boys, ganzen Crews oder lose zusammengewürfelten Gruppen.

Red Bull BC One Cypher Switzerland © Jean-Christophe Dupasquier

Die Schweiz nahm dabei, nicht zuletzt wegen ihrer zentralen Lage im Herzen Europas, eine besondere Rolle ein. In mehr oder weniger regelmässigen Abständen fanden in der Bieler Coupole von der l okalen Breaking-Crew Jazzy Rockers oder der African Posse organisierte Jams statt. In Burgdorf und Bern organisierten bestens vernetzte Aktivisten die beiden legendären Ausgaben des "CH Fresh" und über die Jahre hinweg folgten in Bern, Basel, Zürich, Lausanne, Baden oder Luzern eine Vielzahl von weiteren Veranstaltungen mit europaweiter Ausstrahlung.

Verschiedene Jam-Organisatoren machten es sich in dieser Periode zum Konzept Crews zu angekündigten Battles einzuladen. Daraus entstanden nach und nach szeneeigene Contests mit einem zumindest semi-offiziellen Meisterschafts-Charakter . Das wohl relevanteste Beispiel ist das "Battle of the Year", welches anfangs der 90er in der Gegend von Hannover seinen Ursprung hatte. Selbst die ab Mitte der 90er stattfindenden Schweizer Vorausscheidungen zum internationalen "Battle of the Year" zogen zeitweise mehrere tausend Zuschauer an, das Weltfinale in Braunschweig kratzte jeweils hart an der 10’000er Marke.

Im Laufe der letzten Jahre haben sich in der Schweiz diverse zumeist aus der Szene heraus entstandene, regelmässig stattfindende Events etabliert. Mit ihren unterschiedlichen Konzepten und Battle-Formaten bieten sie B-Girls und B-Boys die Möglichkeit sich auf verschiedenste Art und Weise zu messen.

Mit der Ankündigung, dass Breaking ab 2024 olympisch wird , wurde der Verband Swiss Breaking gegründet, um der Szene eine offizielle Struktur zu geben. Im April 2022 hat die Swiss Breaking League mit dem Ziel nach einem Ranking-System potentielle Olympia-Kandidat:innen zu nominieren debütiert. Die Liga-Battles sind in einige der wichtigsten wiederkehrenden Veranstaltungen des Jahres integriert.

Vom feinen Footwork-Contest über Bonny and Clyde Battles oder reinen Power-Move-Competitions bis hin zu Crew-Meisterschaften findet sich in der Schweizer Event-Landschaft für jeden Geschmack etwas. Für die einen mag‘s die traditionelle Outdoor-Jam mit Beton-Boden sein, andere bevorzugen professionell inszenierte und hart umkämpfte Competitions in grossen Venues.

Einige der besten Events im Jahreskalender sind:

01 Red Bull BC One Cypher Switzerland

jährlich seit 2011

diverse Locations

National und international eine Institution: das Red Bull BC One © Dean Treml / Red Bull Content Pool

In seinem bald 20-jährigen Bestehen ist das Red Bull BC One zweifelsohne zur renommiertesten Breaking-Competition der Welt geworden. Seinen Ursprung nahm das Battle 2004 in der legendären Bieler Coupole . 2018 fand das Weltfinale zum zweiten Mal in der Schwei z, diesmal im Zürcher Hallenstadion, statt. Seit 2011 sind der Red Bull BC One Cypher Switzerland und die beiden vorgängigen City Cyphers drei der Fixpunkte in der nationalen Breaking-Agenda.

02 Journée 100% Hip Hop

jährlich seit 1997

Lausanne

Die Crowd, die Sonne: ein perfekter Tag für Breaking © Journee 100% HipHop

Mit seiner Crew Scrambling Feet gehörte der Lausanner Joze in den 90ern zu den wichtigsten Vertretern des Schweizer Breakings. Bereits seit 25 Jahren veranstalten er uns sein Team jeden Sommer im wunderschönen Parc Montbenon einen Gratis-Event mit Tanz-Battles, Workshops und Showcases in allen möglichen Sparten und für alle Altersklassen.

03 Royal Breaking Battle

jährlich seit 1998

Biel

Die perfekte Bühne für die Schweizer Breaking-Szene © Royal Arena Festival

In verschiedenen Formen und unter verschiedenen Namen findet im Rahmen des Bieler Royal Arena Festivals schon seit über 20 Jahren am dritten Augustwochenende ein Breaking-Battle statt. Zu Beginn traten ganze Crews gegeneinander an, in den letzten Jahren hat sich ein 2-vs-2 Battle etabliert .

04 Festival au dela des Préjugés

jährlich seit 2000

Lausanne

Das Festival au dela des Préjugés gehört in Lausannes Breaking-Kalender © Festival au dela des Préjugés

Der zweite jährliche Event den Joze und seine Crew in unterschiedlichen Lausanner Locations durchführen ist das "Festival au dela des Préjugés". Ein winterliches Stelldichein von Tänzer:innen aus allen möglichen Sparten und Altersklassen mit Battles, Workshops, Lectures und vielem mehr.

05 Concrete Jam

jährlich seit 2009

Lausanne

Back to the Roots in Lausanne © @apple76

Die roheste Form des Breaking findet man jeweils Ende August direkt am Lac Léman in Lausanne-Vidy. Amjad und seine $7 Crew holen hier seit 13 Jahren das Breaking von der Bühne zurück auf die Strasse. Getanzt wird auf dem Teer rund um die Skate-Bowl . Top Rocks und Footwork haben einen höheren Stellenwert als Air-Flares und Battles entstehen zumeist spontan. Eine Jam ganz wie in den alten Zeiten.

06 2 Face Battle

mehrmals pro Jahr seit 2009

Zürich und diverse Locations

Das Zürcher 2Face Battle ist ein Fixpunkt im nationalen Breaking-Kalender © Flavio Leone

Seit 13 Jahren veranstalten Bon von der Ghost Rockz Crew, DJ OB One und ihr Team das 2 Face Battle. Vornehmlich in Zürich, aber auch als Gast-Battle an diversen Fremd-Veranstaltungen im ganzen Land, treten jeweils nach dem Zufallsprinzip ausgeloste Zweierteams gegeneinander an. Gerade das traditionelle Halloween-Battle verspricht neben tänzerischen Höchstleistungen auch eine ganze Menge Spass für gross und klein.

07 Breakthrough Festival

jedes zweite Jahr seit 2011

Zürich

Die Soul Rebels Crew holt das Who is Who der Szene nach Zürich © Breakthrough

In jedem ungeraden Jahr holen Sweet Rock und Kolleginnen von der Soul Rebels Crew das Who is Who der internationalen Breaking-Szene nach Zürich. Im Rahmen des Breakthrough-Festivals finden in der Roten Fabrik und verschiedenen Satelliten jeweils über mehrere Tage hinweg unterschiedlichste Battles, Workshops, Panels und vieles mehr statt. Man wünscht sich es würde mehr ungerade Jahre geben.

08 Soul Cypher Switzerland

jährlich seit 2011

Zürich

2v2 in der Kanzlei in Zürich © Soul Cypher

Seit 11 Jahren veranstalten B-Boy Mykey und sein Team einen kleinen, aber feinen Event in Zürich. Neben einem 2vs2 HipHop Battle tanzen beim Soul Cypher in der Kanzlei nationale und internationale B-Boys und B-Girls 2vs2 gegeneinander. Der Grossteil des Eintrittsgeldes fliesst als Preisgeld zurück an die Gewinner:innen der Battles. Underground at its best!

09 DPC Jam

jährlich seit 2014

Zürich

So muss eine Geburtstags-Feier aussehen! © Oliver Malicdem

Seit 2014 zelebriert die Zürcher D.Point.C Crew ihren Geburtstag mit der DPC Jam im Zürcher GZ Heuried . Zum fixen Programm gehören ein bestens besetztes internationales 2vs2 Battle, das entsprechende Pendant für Kids, Workshops und ein HipHop Market.

10 City vs City

jährlich seit 2015

Bern

All Star-Action beim City vs City in Bern © City vs City

Seit 2015 findet jeweils im September im Berner Kulturzentrum Progr das City vs City statt. Bei diesem einmaligen Konzept geht es nicht um Fame für einzelne Tänzer:innen oder Crews. Hier tanzen All-Star-Crews aus der ganzen Schweiz um die Ehre ihrer jeweiligen Stadt!

11 Colour Jam

jährlich seit 2016

Fribourg

Die Colour Jam bringt Fribourg auf die Breaking-Landkarte © Muriel Rieben

Fribourg galt lange nicht als Breaking-Hotspot, das hat sich in den letzten Jahren dank Astro, Louis und ihrer Colour Jam Crew definitiv geändert. Die Clique gewinnt nicht nur Battle um Battle, sie veranstalten seit 2016 auch ihre eigene zweitätige Jam mit viel Spass und verschiedensten Competition-Formaten.

12 Solothurner Tanztage

jährlich seit 2016

Solothurn

Breaking auf Topniveau in Solothurn © Solothurner Tanztage

Elvis und sein Team haben 2016 die Solothurner Tanztage lanciert. Der Event der Locations vom Attisholz-Areal bis ins Solothurner Stadttheater verschiedenste Locations bespielt, beinhaltet Qualifikationen zu anderen Tanz-Events, Battles, Showcases, Lectures und eine Award-Verleihung mit internationaler Ausstrahlung.

13 Breakquality

jährlich seit 2017

Aigle/Montreux

Internationale Grössen der Breaking-Szene in der Westschweiz? Bien sûr! © Breakquality

Seit 2017 veranstalten der zweimalige Schweizer Red Bull BC One Champ Yu-Seng und seine KFM Crew auf der Linie Aigle–Montreux «Breakquality». Der Event mit verschiedenen Battles zieht jedes Jahr eine Vielzahl von nationalen und internationalen Top-Shots der Szene in die Westschweiz.

14 Groove Session

jährlich seit 2018

Neuchâtel

Bei der Groove Session treten B-Boys und B-Girls zusammen mit Kids an © Oliver Malicdem

Der zweifache Schweizer Red Bull BC One Champ Artur und sein Team stehen seit jeher für Jugendförderung und progressive Events. Bei der jährlich stattfindenden Groove-Session treten in Neuchâtel zufällig ausgeloste Teams aus erwachsenen Tänzer:innen und Kids gegeneinander an. Während der Corona-Pandemie haben die Neuenburger nicht gezögert innovative E-Sessions und das neue Format BRKN – ein Battle in ungewohntem Kontext, beim ersten Mal auf einem Schiff mitten auf dem See – zu lancieren.

