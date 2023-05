Geheimtipp! Die 12 besten Secret-Surfspots in Europa

Die bekanntesten Wellen Europas sind teilweise schon so überfüllt, dass sie eher an riesige Vergnügungsparks erinnern.

Zahlreiche begrünte Berge rundherum, Fjorde und eine antike Wikinger-Siedlung sorgen für eine ganz spezielle Atmosphäre am Surfspot. Du wirst dort zwar nicht die besten Wellen der Welt finden, die malerische Landschaft wird dir trotzdem den Atem rauben. Der weitläufige weiße Sandstrand ist ideal für Anfänger und wenn es einmal etwas mehr Swell gibt kommen auch erfahrene Surfer voll auf ihre Kosten. Das in der Nähe gelegene Evrik ist neben Hoddevik eine schöne Alternative für alle Surfverrückten.

Dieser 5 km lange idyllische goldene Sandstrand bietet die perfekten Bedingungen für alle Surfanfänger und Fortgeschrittene. Bei größeren Wellen kann es dort aber auch sehr schnell schwieriger werden. Am nördlichen Ende, direkt neben dem Leuchtturm, ist die Welle am höchsten und wird Richtung Süden immer niedriger. Vielleicht hast du ja das Glück, dass dir ein paar der heimischen Robben bei einem deiner langen Rides zusehen.

ist eine der bekanntesten auf dieser Liste. Du findest sie an der französischen Westküste und sie ist eine willkommene und eindrucksvolle Alternative zu den oft überfüllten Stränden rundum Biarritz. Geeignet für verschiedene Levels, ist die Welle sehr konstant, steil und hohl. Die Gegend bietet außerdem großartiges Abendprogramm für alle, die sich bei einem wunderschönen Sonnenuntergang noch ein Getränk genehmigen wollen. Im Herbst ist La Gravière sogar Austragungsort eines Events der ASP-World-Tour. Das ist auch die einzige Zeit im Jahr, in der richtig viel los ist.

Der Hotspot Irlands und eine der am meist unterschätzten Wellen der irischen Küste. Der konstante Swell vom nördlichen Atlantik macht die Welle zu einer riesigen, steilen Wand aus Wasser, die über einem Riff bricht. Am besten surft man dort bei Ebbe - aber aufpassen: Das messerscharfe und spitze Riff unter der Meeresoberfläche verzeiht keine Fehler.

