Sportspiele 2021: 7 Highlights für das neue Jahr

Destruction AllStars

darf der PS5-Exklusivtitel in unserer Liste natürlich ebenfalls nicht fehlen. Am

Als Hybrid zwischen Renn- und Sportspiel darf der PS5-Exklusivtitel in unserer Liste natürlich ebenfalls nicht fehlen. Am 02. Februar fällt der Startschuss für den Multiplayer-Titel, den Sony selbst als „globales Sport-Entertainment-Event“ betitelt.

Als Hybrid zwischen Renn- und Sportspiel darf der PS5-Exklusivtitel in unserer Liste natürlich ebenfalls nicht fehlen. Am 02. Februar fällt der Startschuss für den Multiplayer-Titel, den Sony selbst als „globales Sport-Entertainment-Event“ betitelt.

Eine illustre Mischung aus Vehikel-Combat und Teamsport, in dem ihr allein oder als Mannschaft um den Sieg kämpft. Die Aufgabe klingt auf dem Papier denkbar einfach: Wer am Ende der Runde den größten Blechschaden verursacht, gewinnt. Der Weg dahin ist allerdings deutlich komplizierter. Ob

Roller Champions