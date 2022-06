Die längsten PC-Spiele aller Zeiten

Bereits der Vorgänger war ein gelungenes Rollenspiel, doch mit

Divinity: Original Sin 2

haben sich die belgischen Entwickler von Larian selbst übertroffen. Im Vergleich zu den anderen Genrekollegen orientiert sich der Titel mit seinem rundenbasiertes Kampfsystem und der isometrischen Ansicht an den Klassikern wie

und Co. Besonders erfreulich ist, dass er den besagten RPG-Urgesteinen auch in spielerischer Sicht in nichts nachsteht. Die abwechslungsreichen Kämpfe sprechen Neulinge, wie auch Profis gleichermassen an und bieten dabei eine taktische Tiefe, wie man sie heute nur noch selten findet. Ein Spiel, in dem man sich verlieren kann.