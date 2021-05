Diese Wakeboarder:innen solltest du kennen

bei ihr ganz im Fokus. Meagan ist eine Verfechterin für die Gleichstellung der Frauen im Sport und ist das Gesicht des ersten Women Only Contests für Wakeboarderinnen, dem Moxie Pro. Mit ihrem letzten Video-Projekt versucht sie auf Brustkrebs aufmerksam zu machen, indem sie in rosafarbenem Licht performt. Dabei entstanden unglaubliche Bilder.

Bec ist ein australischer Superstar, sie ist achtfache australische Wakeboard-Meisterin und die erste Frau, die den Whirlybird 540 stand. Dieser Trick ist ein Heelside Backflip, bei dem man sich um 540 Grad dreht, wobei die Handle über dem Kopf gehalten wird. Zusätzlich zu ihren zwei Weltmeistertiteln gewann sie auch die Auszeichnung Best Female Rider und Female Trick of the Year. Neben dem Wakeboarden liebt Bec das Reisen und hält alles auf Social Media fest, sodass man ihren Abenteuern folgen kann.

startete 2015 und in den folgenden Jahren holte er sich nahezu jeden Titel den es im Wakeboarden zu gewinnen gibt. 2020 belegte er bei der WWA Wake Park World Championship in Valdosta, USA den 1. Platz. Er macht das Unmögliche möglich, fährt technisch sehr gut hinterm Boot und am Cable und begeistert seine Fans immer wieder mit guten Film- und Videoprojekten. Beeinflusst durch Parks Bonifay und Mike Dowdy glaubt Guenther, dass es das Beste ist, sich mit guten Athleten zu umgeben, die einen pushen und inspirieren.

Er beeinflusst abseits von Social Media in den letzten zehn Jahren Rider auf der ganzen Welt mit seinem Style, seiner Kreativität und seinem Flow. Keiner verbindet alle Facetten des Wakeboardens so souverän wie

Er beeinflusst abseits von Social Media in den letzten zehn Jahren Rider auf der ganzen Welt mit seinem Style, seiner Kreativität und seinem Flow. Keiner verbindet alle Facetten des Wakeboardens so souverän wie Raph . Der Kanadier ist ein ruhiger Charakter, hält nichts von Social Media und lässt seine Erfolge für sich sprechen. Im Moment tüftelt Raph an einem Video, und wenn man ihn kennt, weiß man, dass sich das Warten lohnt. Wir sind gespannt.

From MACBA to the jungle - Raphael Brunis' story

wird zweifellos als einer der besten Rider in die Geschichte eingehen, ob auf dem Wakeboard oder dem Wakeskate. Lange dominierte er die Welt des Cable-Wakeboardens. Als Kind, das am Thai Wake Park aufgewachsen ist und mehr Zeit auf dem Wasser als an Land verbringt, ist das Wasser einfach sein Element. Wenn er auf dem Board stehet sieht er Lines und manipuliert sein Board wie kein anderer. Der größte Einfluss, den er auf das Wakeboarden hatte: Rewind Tricks, die er als Erster probierte und stand. Daniel setzte einen Rekord als jüngster professioneller World Champion in der WWA Geschichte als er 2010 im Alter von 13 Jahren die WWA Wake Park World Championship mit gewinnt.

größten Erfolgen gehört 2011 der erste Weltmeistertitel bei der WWA in Abu Dhabi. 2015 wiederholte er diesen sensationellen Erfolg. Dominik ist unterm Strich und zweifelsfrei, was man eine "Contest-Maschine" nennt. Lieber als auf Contests beweist er sein Können nur in immer neuen Video-Parts und Video-Projekten.