Die heissesten Trail-Adressen im Schweizer Winter

muss nicht heissen, in Skijacke durch den Schnee zu pflügen. Wer ein paar Regeln beachtet, wird auch in den kältesten Monaten des Jahres schneefreie Trails und erträgliche Temperaturen finden - wenn nicht gerade eine Kältewelle das Mitelland oder die Alpensüdseite im Griff hat.

Im Winter Trails zu fahren hat sogar gewisse Vorteile: Im Sommer überlaufene Wege sind praktisch menschenleer, kahle Wälder bieten ungewohnte Ausblicke, wo man in der Vegetationszeit nur Grün sieht. Ein Blick auf die Karte hilft, Routen zu finden, die an nicht übermässig kalten Wintertagen das reine Vergnügen sind. Und für den Last-Minute-Check gibt es fast überall Webcams, die zeigen, ob der Boden auch wirklich aper ist.

Vier Tipps, mit denen du im Winter gut fährst:

Auch wenn man an schönen Januartagen vergessen könnte, in welcher Jahreszeit man sich befindet: es ist Winter und entsprechend früh wird es dunkel.

Licht mitnehmen. Auch wenn man an schönen Januartagen vergessen könnte, in welcher Jahreszeit man sich befindet: es ist Winter und entsprechend früh wird es dunkel.

Jeizinen - Wallis

in dieser niederschlagsarmen Region in bestem Zustand. Ein Klassiker, im Sommer wie im Winter ist

Arcegno - Tessin

führen mehrere Singletrails ins Tal, entweder wieder ins Rentnerparadies am Lago Maggiore oder in nordwestlicher Richtung nach Losone. Den Weg hinauf muss man aus eigener Kraft bewältigen, der Bus, der hochfährt, nimmt keine Bikes mit. Klar, man kann sich einen Privat-Shuttle organisieren, aber die 200 Höhenmeter sind genau die Aufwärmrunde, die man braucht um die teilweise ganz schön ruppigen Trails in Angriff zu nehmen. Mit dem kurzen Aufstieg und den verschiedenen Abfahrtsoptionen ist Arcegno ideal, um sich einen halben Tag lang zu vergnügen.

Regitzerspitz - Ostschweiz

Lopper und Seewligrat - Zentralschweiz

hinuntersticht. Am Seeufer in Alpnachstad angekommen, ist man schon am Fuss des Aufstiegs zum Seewligrat. Zuerst fährt man oberhalb, dann unterhalb des markanten Felsbands, bevor man wieder in Richtung See abfährt. Beide Trails enthalten technische Abschnitte in abschüssigem Gelände, es ist also Vorsicht geboten.

förmlich als Winter-Spots auf. Von Hergiswil pedalt man auf einer Asphaltstrasse und die letzten Höhenmeter auf einem Trail auf den Renggpass. Von da geht es in die Abfahrt, welche die Südflanke zuerst traversiert und dann in steilen Serpentinen Richtung

Altberg - Zürich