Die neunte Generation des Giant-Erfolgmodells TCR hat es in sich. Das Rahmenset soll über 10 Prozent leichter sein als sein direkter Vorgänger, Einbussen bei der Steifigkeit: keine. Das Giant TCR Advanced SL 0 besteht aus 150 Carbonteilen und wiegt in Rahmengrösse L 6,68 Kilogramm. Am Rahmen wird durch die integrierte Sattelstütze, kurz ISP (Integrated Seatpost), einiges an Gewicht eingespart, da im Vergleich zu einem System mit herkömmlicher Sattelstütze weniger Material notwendig ist. Im direkten Vergleich zum Vorgänger soll das neue TCR laut Giant auf einer 40 Kilometer langen Strecke sowie einer Durchschnittsleistung von rund 200 Watt ordentliche 34 Sekunden schneller sein. Das liegt vor allem an den aerodynamischen Verbesserungen, die Giant am TCR Advanced SL 0 vorgenommen hat. Die Rohe sind optimiert, bieten weniger Angriffsfläche für den Wind und sind noch dazu sehr schlank – an der dünnsten Stelle beträgt der Umfang des Oberrohrs gerade einmal neun Zentimeter. Die kabellose Sram Red eTap AXS und das leichte Cadex Disc WheelSystem tragen ebenfalls zum geringen Gewicht des Giant bei.

Der Premium-Carbonrahmen der BMC Teammachine SLR01 entsteht mit der Accelerated Composites Evolution Technologie+ (ACE+), bei der mit einer Vielzahl an virtuellen Prototypen der beste herausgesucht wird und dann in die reale Welt übertragen wird. Herausgekommen ist bei diesem Prozess die 6,80 Kilogramm leichte Teammachine SLR01, die sich neben ihrem geringen Gewicht durch eine Menge durchdachter Details auszeichnet. Für eine hervorragende Aerodynamik sorgt das Aerocore Design: zwei Carbon-Flaschenhalter sind mit optisch in das Unterrohr integriert und verringern so den Luftwiderstand. Gleiches gilt für das Integrierte Cockpit – man sieht keine Kabel, Lenker und Vorbau bilden ein Bauteil. Den Komfort erhöhen die Sattelstütze mit D-Shape und das hochwertige Carbon-Layup. Hochwertig ist auch die Ausstattung: die Sram Red eTap AXS und die Enve SES 3.4 Disc sorgen für ein breites Grinsen.

