Djing in der Breaking-Szene: Musikalische Exkursion

Oft sind es nur ein oder zwei Takte, einige Sekunden innerhalb eines Songs bei dem die rhythmischen Elemente, sprich Drums, Perkussion und eventuell der Bass im Vordergrund stehen, während die melodischen Elemente wie Gesang oder gegebenenfalls eine Pianolinie pausieren. Mitte der 70er hat Kool DJ Herc auf seinen Parties in der New Yorker Bronx begonnen diesen Break mittels der Merry Go Round Technik zu akzentuieren. Mittels zweier identischer Schallplatten und zwei Plattenspielern hat er diesen kurzen, prägnanten Teil aus Songs von James Brown, Kool & The Gang, Michael Vinner’s Incredible Bongo Band und allerlei anderen funky Tunes immer wieder aneinandergehängt und teils über Minuten hinweg verlängert. Damit war die musikalische Basis fürs Breaking geschaffen!

Was in den 70ern rudimentär begann, wurde technisch stets weiterentwickelt. Zum einen wurden die DJ-Techniken verfeinert, zum anderen erlaubten eine Dekade später Sampler diese Drum-Breaks zu loopen und diese als Basis für den samplebasierten Rap der 80er und 90er Jahre zu nutzen.

01 Drei Generation – dieselbe Geschichte

Anfang der 80er schwappte die erste HipHop-Welle nach Europa über. Mittendrin in der ersten Breaking-Welle Thaid, ein Junge aus dem Luzerner Hinterland, der später als einer der versiertesten DJs des Landes und Mitglied der ikonischen Crazy Force Crew bekannt werden würde. In einem Interview mit einem Member von Grandmaster Flash’s Rap-Crew The Furious Five hörte er um 1985 erstmals von Breaks als Basis für die Musik die er als knapp 15-jähriger feierte. So richtig einordnen konnte er aber den Begriff damals nicht: «Ich fuhr nach Luzern in den Plattenladen, um zu fragen ob sie Breaks hätten, die haben mich schräg angeschaut und auch nur Bahnhof verstanden.» Erst im Zürcher Second Hand Laden «Halb Tanz Halb Schlaf» konnte man mit der Begrifflichkeit etwas anstellen und dem angehenden DJ erklären, dass Disco-Funk und Soul nicht etwa Künstler sondern Genres waren und dass diese Breakdowns relativ häufig auf den Platten dieser Stilrichtungen zu finden waren. Da war der Grundstein zu DJ Thaids absolut legendärer Plattensammlung gelegt.

«Nachdem ich mir im Dezember 1987 vom gesparten Lehrlingslohn zwei Plattenspieler kaufen konnte, war es dann auch mit dem Breaking vorbei», erklärt Thaid seinen Einstieg ins DJing. Stundenlang hat er im Jugendzimmer geübt und hat alsbald an Jams in der ganzen Schweiz und Deutschland gespielt. Schon im Winter 1988/89 hat er gemeinsam mit seinen Kollegen von der Crazy Force Crew die erste Rap-Single der Schweiz veröffentlicht. Mit seinem Mix aus den schnellen Rap-Tracks der Epoche, tighten Scratches und nicht zuletzt den aneinandergehängten Breaks lieferte Thaid die Basis für Breaking-Battles und Rap-Cyphers für mehrere Generationen von Tänzer:innen und Rapper:innen. Mitte der 90er gehörte er alljährlich zu den DJs des World Finals des Battle of the Year, dem damals grössten Breaking-Event der Welt.

«Ich weiss noch genau wie Thaid am BOTY 1996 «It began in Africa» gespielt hat. So ein doper Track, den man in der Pre-Internet-Ära einfach nicht gefunden hat!» erinnert sich Woodo beim Treffen mit dem Helden seiner Anfangstage. Der Murtener ist wie für den Anfang der 90er Jahre typisch via einem Beat Street Videotape und dem sommerlichen HipHop Workshop in der Schule zum Breaking gekommen. Mit dem DJing hat er 1997 parallel zum Tanzen begonnen. Die Motivation war es allem voran Trainingstapes für seine «Knights of Circle» aufzunehmen. Im Jahr 2000 nahm er sein drittes Tape «Enter the B-Boy Breaks» auf und überredete Thomas Hergenröther, den Veranstalter des Battle of the Year, dieses vor dem Beginn der Battles in der Halle laufen zu lassen. Unterstützt von Kumpel Amjad – damals noch weit davon entfernt jemals Host der Red Bull BC One zu werden – verkaufte er seinen ganzen Vorrat von Tapes direkt in der Halle. Zwei Jahre später spielte Woodo bereits selbst vor 10'000 Leuten am BOTY Weltfinale in Braunschweig und die Mixtapes wurden gleich zu hunderten bestellt. «Seit ich 2000 am ProAm in Miami DJ Leacy live habe mixen sehen, habe ich meinen Approach zum DJing komplett verändert» erklärt Woodo seinen Erfolg. Von den damals gängigen spezifisch produzierten Big Beats mit enormem Tempo und Power ging es zurück zu den Basics. Technisch enorm sauber gespielte Breaks – oft die bekannten Tracks aus den 70er Jahren aber natürlich auch allerlei Obskures – genau angepasst an den Groove der B-Boys und B-Girls im Kreis oder auf der Bühne.

Einer der versiertesten und meistgebuchten DJs für Breaking-Events ist aktuell der Zürcher OB One. Und wen wundert’s, auch er hat als B-Boy angefangen. «Ich habe um 2002 herum Videos von den Flying Steps gesehen, konnte das aber nicht so recht einordnen», meint er: «Im Sportlager in Obersaxen haben dann einige Jungs im Keller gebreakt, ich habe mich nach anfänglichem Zögern auch getraut und ab da waren wir fünf dann die lokale B-Boy Crew.» Vom lokalen Schulhaus ging’s dann ins Zürcher Dynamo und irgendwann kam die tänzerische Stagnation. Eine andere Passion musste her. Gemeinsam mit seinem Mentor Bon von der Ghostrockz Crew lancierte OB One die 2Face Battles und feierte da auch gleich seine Premiere als DJ: «Ich hatte keine Ahnung was ich da tat, irgendwelche Jungs brachten willkürliche CDs und USB-Sticks und ich machte einfach das Beste daraus.» Die monatlichen Battles wurden zur Szene-Institution und OB entwickelte sich neben seinen Engagements als Party-DJ zu einem der versiertesten DJs für Breaking-Battles im Land.

02 Die technische Revolution

Sowohl musikalisch wie auch technisch ist bei den Break-DJs enorm viel passiert. Für Thaid war es Standard mit Vinyl auf zwei Turntables aufzulegen, DJ Woodo ist ebenso sozialisiert worden: «Ans Battle of the Year Spanien habe ich 2003 70kg Platten mitgenommen». Eine Schufterei die heute unvorstellbar ist. Doch der Weg vom analogen DJing aufs digitale war mit Hindernissen gespickt. Woodo war 2004 der erste renommierte Break-DJ der von Vinyl auf Final Scratch und ein 17 Zoll Macbook wechselte. Dafür wurde er von den Kollegen verhöhnt: «2004 stand ich gegen Billy Brown im Finale des IBE Break Battle und als ich loslegen wollte stürzte das Programm ab und gab nur noch einen Summton von sich. Tyrone vom IBE begrüsst mich bis heute mit diesem Ton.» Mit dem Release von Serato wurde die Technik stabiler. Einmal mehr war Woodo technischer Wegbereiter: «Dank Serato wurde ich viel schneller als meine DJ-Kollegen und konnte erstmals für jeden Tänzer der in den Kreis oder auf die Bühne kam einen neuen Break spielen.» Würde Woodo heute nochmals mit DJing anfangen würde er wohl komplett auf Turntables verzichten: «Diese drehenden Dinger sind technisch vorbei, ich würde wohl auf etwas komplett anderes wie Maschine setzen und die klassischen Breaks komplett remixen.» OB One experimentiert tatsächlich bereits daran herum: «Letztes Jahr bei «La Résidence» habe ich alles live gespielt, aber der Druck ist enorm hoch.» Woodo sieht das ähnlich: «Wir sind DJs und nicht Musiker welche ein Instrument jahrelang erlernt haben. Gerade weil der Soul dieser live gespielten Drums so wichtig für das Gefühl ist welches B-Boys und B-Girls brauchen ist da Vorsicht angebracht.»

03 Der richtige Break im richtigen Moment

Breaks sind ein weiter Begriff. Die einen sind von Musikern live eingespielt, andere kommen mit programmierten Drums eher steif daher. Einige sind so langsam, dass man aufpassen muss, dass das Energie-Level der B-Boys und B-Girls genügend hoch ist, andere sind mit über 125 Beats per Minute so schnell, dass man gar nicht mehr im Takt darauf tanzen kann. «Wie im Film muss ein DJ im Laufe eines Battles eine Geschichte erzählen», meint DJ Woodo: «Man kann nicht über einen ganzen Abend ein Tempo durchziehen!» Deshalb ist der Spannungsbogen so wichtig, über Tempo und Instrumentalisierung der Musik führt der DJ im Battle Regie und sorgt im Idealfall dafür, dass der Peak an Action im Finale erreicht wird.

04 Digging for Breaks

Ein wichtiger Aspekt beim Break-DJing ist die Herkunft der Musik. Schon die Pioniere wie etwas Kool Herc oder Afrika Bambaataa haben ein wahres Geheimnis darum gemacht was sie das an den Blockparties tatsächlich spielen. Dafür sind sie so weit gegangen, dass sie die Label der jeweiligen Platten abgewaschenen haben, um diese für andere DJs unkenntlich zu machen. In DJ Woodos Prime-Time war das ein riesiges Thema. «Als ich noch mit Vinyl gespielt habe, habe ich die Labels jeweils abgeklebt;» erklärt er seine Taktik. Die Breaks fand er auf teils obskuren Platten. Neben Funk und Soul gab’s viel Rock, aber auch bei Schlager, traditioneller Musik aus den entlegensten Regionen der Welt galt es die Scheuklappen abzulegen und nach Breaks zu diggen. Hilfe boten befreundete Plattensammler und Händler, allem voran galt es aber hunderte von Platten durchzuhören. Eine Fleissarbeit die ganz spezielles Wissen und Instinkte schafft: «Oft sieht man, dass die Rillen im Vinyl mitten im Song anders aussehen. Da hört man dann rein.» Hatte man einen noch unentdeckten Break gefunden und diesen auf einem grossen Battle gespielt, ging in einer Zeit vor Shazaam bei anderen DJs das Rätselraten los, was denn hätte sein können. Bei Woodo nahm dies teils absurde Züge an: «Es gab damals Webforen in denen komplette Playlists von mir erarbeitet wurden und ein Berner Plattenladen hat Platten mit «Woodo Break» gelabelt wenn ich etwas gekauft habe.»

Heute funktioniert das Digging auch digital. Streamingdienste lassen einen basierend auf einem Song ähnlich klingende Stücke finden, Bandcamp, Soundcloud und andere Websites helfen einem die Suche einzugrenzen. Das hat aber auch seine Risiken erklärt OB One: «Wer sich auf Algorithmen verlässt wird unweigerlich dasselbe spielen wie die Kollegen. Das schränkt die Evolution der Musik ein.» Zudem werden heute eine Vielzahl von Breaking-Events live gestreamt, das bringt Probleme mit den Urheberrechten der gespielten Musik mit sich. Deshalb spielen immer mehr DJs Musik aus Libraries welche urheberrechtsfreie Musik zur Verfügung stellen. Das schränkt zum einen die Individualität und Kreativität ein, zum anderen ist die Qualität dieser Tracks nicht immer über alle Zweifel erhaben. «Oft fehlt da schlicht und einfach der Soul» sind sich OB und Woodo einig. Dem wirken mittlerweile etablierte Break-DJs wie Lean Rock und Fleg entgegen indem sie gemeinsam mit spezifisch engagierten Bands zusammenarbeiten um live neue Breaks für die Konserve einzuspielen. Ein Schritt zurück in die Zukunft!

