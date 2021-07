Dominik Gührs: Die Jagd nach der Snow-Wake-Line

Irgendwann will ich einmal… Einen Fallschirmsprung machen? Mit dem Bulli durch die Welt reisen? Mein eigenes Business haben? Allesamt echte Klassiker für die Bucket List. Die Visualisierung von Träumen, Wünschen und Zielen erhöht die Chance, diese irgendwann in die Tat umsetzen und kann euer Leben noch mal in eine andere Richtung lenken. Vor allem, wenn du glaubst, doch schon alles erreicht zu haben.