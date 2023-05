Driften lernen: Die Red Bull Driftbrothers zeigen dir, worauf es ankommt

Johannes Hountondji: Wir sind beim Fahren recht verschieden. Ich fahre sehr nach Gefühl, höre, spüre und fühle das Auto. Eli ist da eher der Techniker. Er sieht die optimale Linie und verfolgt diese sehr berechnend.

Elias Hountondji: Das trifft es schon ganz gut. Nicht dass ich nicht nach Gefühl fahre. Ich schaue schon auch, was kann das Auto und was möchte das Auto von sich selbst aus machen. Aber ich versuche eine Harmonie zu finden zwischen dem, was das Auto will und dem, was es in meinen Augen machen sollte. Dazu habe ich meine Referenzpunkte und meine Linie.