Start-Ziel-Sieg für Jessica Pilz und Jakob Schubert

haben Jessica Pilz und Jakob Schubert souverän den Sieg errungen. In nur 48 Minuten und 46 Sekunden meisterten sie die sechs Seillängen mit Schwierigkeiten bis 8b. Dass sie ihre Rekordzeit aus dem Halbfinale nicht zu unterbieten vermochten, dürfte nicht nur an den erhöhten Schwierigkeiten in der letzten Seillänge gelegen haben, sondern auch einigen kleinen Patzern geschuldet gewesen sein – und den 32 Grad Celsius in der imposanten Wand.

In der kniffligen Riss-Seillänge lag Andrea Kümin zwischenzeitlich nur drei Meter hinter Jessica Pilz. Doch dann passierte es und die Schweizerin rutschte aus dem schmalen Handriss. Auch im zweiten Anlauf fand Kümin nicht die Lösung, um diese schwierige Stelle zu überwinden. «Wir haben versucht, noch mehr Gas zu geben als im Halbfinale. Vielleicht haben wir uns zu sehr gepusht», resümiert die Schweizerin nach dem Duell. Nach diesem Kampf in der Riss-Sektion sei sie komplett am Limit gewesen.

Im heutigen Finale lief es aber auch dem Favoriten-Team Schubert/Pilz nicht ganz rund. So zeigte Jakob Schubert im ersten Riss viel mehr Mühe als in der Qualifikation oder im Halbfinale. Auch hier spielte das Tempo eine entscheidende Rolle, wie der Österreicher später erzählte: «Ich wusste, dass Andrea eine Penalty hatte und wollte deshalb noch etwas effizienter und auch schneller klettern.»

