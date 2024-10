Dritter Red Bull Dual Ascent: Das erwartet die Athletinnen und Athleten

Anfang November werden sich zum dritten Mal 20 der weltbesten Kletterinnen und Kletterer am 220 Meter hohen Verzasca Staudamm duellieren. 148 Klettermeter, 6 Seillängen und Schwierigkeiten bis 8b – das sind nur einige Fakten zur Wettkampfroute am

Die Kunst, trotz Zeitdruck das Klettertempo situativ anpassen zu können, wird am diesjährigen Red Bull Dual Ascent eine entscheidende Rolle spielen. Denn die Wettkampfroute ändert nicht nur von Seillänge zu Seillänge ihren Charakter. Auch in den sechs Pitches erfordern einzelne Abschnitte unterschiedliche Fertigkeiten.

Die Kunst, trotz Zeitdruck das Klettertempo situativ anpassen zu können, wird am diesjährigen Red Bull Dual Ascent eine entscheidende Rolle spielen. Denn die Wettkampfroute ändert nicht nur von Seillänge zu Seillänge ihren Charakter. Auch in den sechs Pitches erfordern einzelne Abschnitte unterschiedliche Fertigkeiten.

Die Kunst, trotz Zeitdruck das Klettertempo situativ anpassen zu können, wird am diesjährigen Red Bull Dual Ascent eine entscheidende Rolle spielen. Denn die Wettkampfroute ändert nicht nur von Seillänge zu Seillänge ihren Charakter. Auch in den sechs Pitches erfordern einzelne Abschnitte unterschiedliche Fertigkeiten.