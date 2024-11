Schubert und Pilz setzen die Messlatte hoch

am 220 Meter hohen Verzasca Staudamm hätten packender nicht sein können: Bittere Kämpfe in der berüchtigten Rissseillänge, matchentscheidende Stürze und atemberaubende Bestzeiten sorgten am einzigartigen Mehrseillängenwettkampf für Überraschungen. Doch der Reihe nach.

Das erste Duell der Qualifikation startete höchst emotional. Die Sieger des Vorjahres – die Geschwister Jernej und Julija Kruder – sowie auch die Seilschaft Katherine Choong und Nils Favre taten sich in der Rissseillänge überraschend schwer. Julija und Katherine fielen mehrmals aus den kniffligen Hand- und Fingerrissen und mussten die Seillänge in der Folge wieder von unten beginnen, wollten sie keine Strafpunkte kassieren.

Das erste Duell der Qualifikation startete höchst emotional. Die Sieger des Vorjahres – die Geschwister Jernej und Julija Kruder – sowie auch die Seilschaft Katherine Choong und Nils Favre taten sich in der Rissseillänge überraschend schwer. Julija und Katherine fielen mehrmals aus den kniffligen Hand- und Fingerrissen und mussten die Seillänge in der Folge wieder von unten beginnen, wollten sie keine Strafpunkte kassieren.

Das erste Duell der Qualifikation startete höchst emotional. Die Sieger des Vorjahres – die Geschwister Jernej und Julija Kruder – sowie auch die Seilschaft Katherine Choong und Nils Favre taten sich in der Rissseillänge überraschend schwer. Julija und Katherine fielen mehrmals aus den kniffligen Hand- und Fingerrissen und mussten die Seillänge in der Folge wieder von unten beginnen, wollten sie keine Strafpunkte kassieren.

Eine Strategie, die rückblickend nicht über alle Zweifel erhaben schien: «Vielleicht habe ich Julija in dieser Seillänge zu sehr gepusht», sagte Jernej Kruder. «Sie war danach komplett ausgelaugt, was ziemlich offensichtlich ist, nachdem sie diese Seillänge fünfmal geklettert ist.»

Eine Strategie, die rückblickend nicht über alle Zweifel erhaben schien: «Vielleicht habe ich Julija in dieser Seillänge zu sehr gepusht», sagte Jernej Kruder. «Sie war danach komplett ausgelaugt, was ziemlich offensichtlich ist, nachdem sie diese Seillänge fünfmal geklettert ist.»

Eine Strategie, die rückblickend nicht über alle Zweifel erhaben schien: «Vielleicht habe ich Julija in dieser Seillänge zu sehr gepusht», sagte Jernej Kruder. «Sie war danach komplett ausgelaugt, was ziemlich offensichtlich ist, nachdem sie diese Seillänge fünfmal geklettert ist.»

Auch die Australierin Angie Scarth-Johnson, die zusammen mit Matty Hong kletterte, tat sich in der Riss-Sequenz der enorm schwer und sammelte allein auf dieser Seillänge eine Handvoll Strafpunkte.

Auch die Australierin Angie Scarth-Johnson, die zusammen mit Matty Hong kletterte, tat sich in der Riss-Sequenz der enorm schwer und sammelte allein auf dieser Seillänge eine Handvoll Strafpunkte.

Auch die Australierin Angie Scarth-Johnson, die zusammen mit Matty Hong kletterte, tat sich in der Riss-Sequenz der enorm schwer und sammelte allein auf dieser Seillänge eine Handvoll Strafpunkte.

Jernej Kruder in der Mammut Länge

Wer Risskletter-Techniken zu seinem Kletterrepertoire zählen konnte, marschierte die vermeintliche Schlüssel-Seillänge der diesjährigen Red Bull Dual Ascent Route erstaunlich locker durch. So beispielsweise die beiden Rookies Darius Rapa (ROU) und Jennifer Buckley (SLO), die letztjährigen Zweitplatzierten Jenya Kazbekova (UKR) und Alberto Ginés López (ESP), oder das österreichische Dreamteam Jakob Schubert und Jessica Pilz.

Wer Risskletter-Techniken zu seinem Kletterrepertoire zählen konnte, marschierte die vermeintliche Schlüssel-Seillänge der diesjährigen Red Bull Dual Ascent Route erstaunlich locker durch. So beispielsweise die beiden Rookies Darius Rapa (ROU) und Jennifer Buckley (SLO), die letztjährigen Zweitplatzierten Jenya Kazbekova (UKR) und Alberto Ginés López (ESP), oder das österreichische Dreamteam Jakob Schubert und Jessica Pilz.

Wer Risskletter-Techniken zu seinem Kletterrepertoire zählen konnte, marschierte die vermeintliche Schlüssel-Seillänge der diesjährigen Red Bull Dual Ascent Route erstaunlich locker durch. So beispielsweise die beiden Rookies Darius Rapa (ROU) und Jennifer Buckley (SLO), die letztjährigen Zweitplatzierten Jenya Kazbekova (UKR) und Alberto Ginés López (ESP), oder das österreichische Dreamteam Jakob Schubert und Jessica Pilz.

Alberto Gines López in lead