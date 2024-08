Manchmal muss man zu drastischen Mitteln greifen, um den Tourismus im eigenen Land anzukurbeln. Das Dev-Team Microbird Games hat dafür, unter anderem mit der Unterstützung des österreichischen Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, das Action-Adventure Dungeons of Hinterberg entwickelt.

Der Titel ist dabei wesentlich mehr als ein stumpfes Werbeprodukt basierend auf dem Ort Hallstatt. Hier treffen einige spannende Einflüsse aus unterschiedlichen Videospielen zusammen, um Spieler:innen auf einen ruhigen Gaming-Urlaub zu schicken. Dabei hat das Spiel auch wesentlich mehr zu erzählen, als man auf den ersten Blick vermuten lässt.

Raus aus der Kanzlei, rein ins Abenteuer

Die Geschichte von Dungeons of Hinterberg dreht sich um Luisa. Wie viele andere ist sie komplett in der Routine des Alltags gefangen. Arbeiten in einer Anwaltskanzlei, Interaktionen mit ihrer Mitbewohnerin… Tagein tagaus dasselbe Hamsterrad. Darum beschließt sie, einen besonderen Erholungsurlaub in den österreichischen Alpen zu buchen. Ihr Ziel ist der Ort Hinterberg, der sich durch mysteriöse Ereignisse zu einem besonderen Tourismus-Hotspot entwickelt hat.

Die Alpen-Vibes von Dungeons of Hinterberg sind großartig © Microbird Games

Auf dem Papier ist Hinterberg ein sehr idyllisches Örtchen mit perfekter Lage: Ein See, die Berge und Wälder umringen die Kleinstadt. Doch mittlerweile gibt es eine weitere Attraktion für Besucher: Im gesamten Umfeld von Hinterberg sind Dungeons und Dämonen erschienen. Die magische Energie der Gegend nahm zu, wodurch nun Mobilfunk-Empfänge gestört werden und Menschen die Möglichkeit erhalten Zauber zu wirken.

Luisa ist eine von zahlreichen Abenteurern, die sich von diesem fantastischen Wandel angezogen fühlen. Auf einmal scheint es für viele Menschen etwas zu geben, was neu und aufregend ist. Und vorzugsweise die Flucht aus der Routine bietet.

Action-RPG in den Alpen

Damit bildet Dungeons of Hinterberg natürlich die perfekte Metapher für das Videospiel-Hobby. Denn dank diesem können wir alle unseren täglichen Trott vergessen und einmal auf Monster-Jagd gehen.

Allerdings bietet der Titel spielerisch mehr, als er auf den ersten Blick vermuten lässt. In der ersten Stunde wirkt Dungeons of Hinterberg wie ein gemütliches Action-Adventure mit einem Fokus auf seiner Geschichte. Die Action ist relativ langsam und scheint sich eher an Genre-Einsteiger oder Gelegenheitsspieler zu richten.

Über Portale betretet ihr die Dungeons von Hinterberg © Microbird Games

Aber weit gefehlt. Dungeons of Hinterberg zeigt relativ schnell, dass es mehr ist als ein hübscher Showcase für die österreichischen Alpen. Im Zentrum des Gameplays stehen die namensgebenden Dungeons. Diese sind überall um die Stadt Hinterberg verteilt, welche als euer spielerischer Hub dient. Der Spielverlauf ist in Tage unterteilt, in denen ihr Mittag, und Abend damit verbringen könnt, diverse Aktivitäten zu verfolgen. Tagsüber erkundet ihr meistens die Berge und Wälder rund um Hinterberg, klopft Monster und besucht die zuvor erwähnten Dungeons.

Diese kommen, ähnlich wie Ski-Pisten, mit dedizierten Schwierigkeitsgraden. Damit wisst ihr immer, worauf ihr euch einlasst bevor ihr einen Dungeon betretet. Zu Beginn sind auch noch nicht alle davon zugänglich, sondern werden im Laufe des Spiels freigeschaltet.

Genau wie Link springt Luisa auch automatisch © Microbird Games

Das Gameplay innerhalb der Dungeons erinnert sehr an The Legend of Zelda: Ihr nutzt individuelle Fähigkeiten, um Rätsel zu lösen, welche die Umgebung einbeziehen. So werden Kisten verschoben, Schalter betätigt und andere zunehmend knifflige Knobeleien von euch gelöst. Aufgelockert wird das Ganze durch Kampf-Einlagen gegen große und kleine Monster. Dabei stehen Luisa sowohl schwache und starke Angriffe mit ihrem Schwert zur Verfügung, als auch die Zauber, welche sie ebenfalls für das Lösen der Puzzle einsetzt. Im ersten Gebiet könnt ihr eure Gegner zum Beispiel mit einer gigantischen Bombe bewerfen oder ihnen einen Morgenstern entgegen schmettern.

Zauber nutzt ihr im Kampf und für Rästel © Microbird Games

Das Kampfsystem beginnt simpel, aber macht im späteren Spielverlauf etwas auf. So erhaltet ihr neben euren Zaubern, welche je nach Areal in dem ihr euch aufhaltet, variieren auch noch fixe Waffenfertigkeiten wie Sprungangriffe oder Wirbelattacken, die ihr universell nutzen könnt. Um euren Spielstil anzupassen, könnt ihr Amulette nutzen, die ihr im Laufe von Luisas Urlaubsabenteuer erhaltet. Diese nehmen unterschiedlich viele Plätze in eurem Ausrüstungsmenü ein und versorgen euch mit passiven Fähigkeiten. Dabei reichen diese von gegnerischen Angriffs-Boni bis zu Zeitlupe-Effekten, wenn ihr einem Angriff im richtigen Zeitpunkt ausweicht.

Dank der Wirbelattacke trifft Luisa mehrere Gegner © Microbird Games

Dabei bleibt Dungeons of Hinterberg auch mit zunehmender Komplexität immer sehr zugänglich. Zahlreiche Optionen helfen zudem dabei, dass der Titel auch für Einsteiger eine spaßige Erfahrung darstellt. Sogar der In-Game Tod lässt sich auf Wunsch deaktiveren.

1 Min Entdecke Österreich Entdecke die österreichischen Alpen in diesem Timelapse-Video.

Gut geplante Abendgestaltung

Nachdem ihr euren Tag damit verbracht habt Dungeons zu erforschen und Monster zu besiegen, gilt es am Abend etwas Zeit in Hinterberg zu verbringen. Nun kann Luisa die diversen Läden besuchen, um sich mit Heil-Items oder neuen Ausrüstungsteilen auszustatten.

Noch viel wichtiger ist aber die soziale Komponente dieses Spielabschnitts. Ähnlich wie in der Persona-Reihe könnt ihr pro Abend Zeit mit einem Charakter aus einer Auswahl von unterschiedlichen NPCs verbringen. Diese Aktivitäten treiben zum einen die Geschichte mit dieser Person voran, stärken aber auch passive Eigenschaften von Luisa wie ihr Ansehen. Diese Attribute werden benötigt, um die Beziehung zu manchen Charakteren zu vertiefen. Sollte das gelingen, werdet ihr für jede Beziehungsstufe mit neuen Goodies belohnt: Ausrüstung, Fertigkeiten oder sogar komplette Spielmechaniken schaltet ihr über diese Interaktionen frei. Ein kleines Tagebuch zeigt euch praktischerweise, welche NPCs ihr treffen könnt, und was die nächste Belohnung für ihre Beziehungsstufe ist.

Eine große Portion Österreich

Dungeons of Hinterberg vereint also die spielerischen Eigenschaften einiger großer Genre-Vertreter. Und auch wenn all diese solide umgesetzt wurden und für einen befriedigenden Gameplay-Loop sorgen, so ist es das Szenario des Titels, welches es besonders von der Konkurrenz abhebt. Die Geschichte der ausgelaugten Bürofrau, die sich aus ihrem Alltag befreit, um Dungeons zu erkunden, resoniert vermutlich mit vielen Spieler:innen.

Österreichische Kultur findet ihr an jeder Ecke © Microbird Games

Aber auch das Setting innerhalb der Alpen bietet einen frischen Wind. Wie sehr sind wir es gewohnt, fiktionale Versionen von Chicago, Los Angeles oder Tokio in Spielen zu erleben. Dungeons of Hinterberg bietet Spieler:innen, welche noch nie die österreichischen Alpen erlebt haben, vermutlich dasselbe Gefühl, wie wenn wir durch die Straßen von Kamurocho in Yakuza ziehen oder Shibuya in Persona 5 erkunden.

Dabei erfüllt das Spiel auch seinen Auftrag die Kultur zu vermitteln. Das beginnt bei der Optik der Umgebung, den kleinen Läden und Restaurants von Hinterberg und endet mit der Integration von lokalen Mythen, wie dem Krampus, in das Design der Gegner. Egal ob Gondeln, Alpenhörner oder Snowboards, die lokale Urlaubsatmosphäre wird durch und durch vermittelt. Aber dabei wirkt Dungeons of Hinterberg niemals wie ein seelenloses Werbeprojekt. Alles hat seinen sinnvollen Platz innerhalb des Gameplays, der Geschichte oder dem Design der Umgebung.

4 Min Patrick Seabase: Über die Alpen auf einem Fixie-Bike Patrick Seabase fährt quer durch die Alpen auf einem Fixie-Bike: Ein Gang und keine Bremse

Dungeon-Crawling auf gemütlich

Während Dungeons of Hinterberg ein klein wenig braucht, um Fahrt aufzunehmen, steckt in dem Titel ein liebevolles Videospiel mit renommierten Mechaniken, spannenden Dungeons und ein Setting voller Seele. Spielerisch fühlt es sich stellenweise etwas träge an und könnte ein bisschen weniger “floaty” sein. Aber das ändert nichts daran, dass es immer wieder eine große Freude war, neue Gebiete zu erkunden, die einen spielerisch immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt haben. Alles eingepackt in eine charmante Grafik im Comic-Look und angereichert durch Charaktere, so farbenfroh und vielfältig wie der Rest des Abenteuers. Das reduzierte Tempo des Spiels passt perfekt zur Message des Spiels. Gönnt euch also diesen Gaming-Urlaub.