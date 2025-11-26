EA FC 26: die beste Formation und Taktik online

Wenn ihr EA FC spielt, habt ihr das Wort "Meta" wahrscheinlich schon hunderte Male gehört (mindestens). Welche Formationen und Taktiken in Ultimate Team am besten sind, hängt natürlich von den persönlichen Vorlieben ab, aber gewisse Strategien stechen sehr klar hervor.

Um euch gegen die grossen Maschinen durchzusetzen, die andere Spieler bereits gebaut haben, nachdem wir euch einige Spieler empfohlen haben, um in FUT zu starten, und einen Guide, um alles über diesen Spielmodus zu verstehen, findet ihr hier unsere taktischen Tipps.

Mit Hilfe des Profispielers RedLac entdeckt ihr die besten Formationen und Taktiken, um in jedem Match dieser neuen Ausgabe des Spiels zu dominieren.

01 Die besten Formationen in EA Sports FC 26

N. B.: Sein Video ist auf Englisch, aber keine Sorge, die YouTube-Untertitel helfen euch beim Verstehen.

Laut RedLac ist derzeit die beste Formation in EA Sports FC 26 das 4-2-3-1. Natürlich bleibt das subjektiv, doch es gibt viele konkrete Gründe, weshalb diese Aufstellung am effektivsten ist, um in Ultimate Team zu dominieren.

Mit vier Verteidigern habt ihr eine solide Basis, um euer Spiel aufzubauen. Das ist essenziell, und die Taktiken, die mit dieser Abwehrlinie verbunden sind, sind genauso wichtig, um zu verhindern, dass ihr euren Gegnern verwertbare Räume überlasst.

RB Leipzig im 4-2-3-1 Breit © EA Sports

Die beiden defensiven Mittelfeldspieler im Doppel-Pivot spielen ebenfalls eine Schlüsselrolle: sie bieten defensive Absicherung, stoppen Gegenangriffe bevor sie gefährlich werden und helfen euch beim Spielaufbau.

Was den offensiven Viererblock betrifft, so ist er der Hauptmotor eurer Angriffe. Geschwindigkeit ist entscheidend: idealerweise bei allen vier Spielern, aber besonders bei euren beiden Flügelspielern und eurem zentralen Stürmer, die explosiv sein müssen (wir haben nichts gegen Jan Koller, aber er ist nicht gerade Meta in EA FC).

02 Die besten Taktiken in EA Sports FC 26

Kommen wir nun zu den Details, dem Herz des Systems. So konfiguriert ihr euer 4-2-3-1 Breit in Ultimate Team. Auf dem Taktikbildschirm stellt ihr folgende Parameter ein:

Spielaufbau: Ausgewogen

Defensivverhalten: Benutzerdefiniert mit einer Linienhöhe von 60 (anpassbar mit Dreieck/Y)

Die defensive Ausrichtung hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss © EA Sports

Der ausgewogene Spielaufbau erlaubt es euch, euer Spiel der Situation anzupassen. Eure Spieler schieben nicht zu stark nach vorne wie im Konterspiel, was das Risiko reduziert, bei hohem gegnerischem Pressing ohne Passoptionen dazustehen. Im Kurzpassspiel hingegen kann das Fehlen von Läufen in die Tiefe euren Angriff vorhersehbarer machen.

Der Wert 60 für die defensive Ausrichtung ist der höchstmögliche Wert, ohne unnötige Risiken einzugehen. Er reduziert den Raum, den ihr eurem Gegner im Mittelfeld überlasst, und ermöglicht es eurer Abwehr, Tiefenläufe besser zu verfolgen statt ein gefährliches Abseitsfallen zu versuchen.

03 Die besten Spielerrollen in EA Sports FC 26

Sobald Formation und Taktiken eingestellt sind, wenden wir uns den Spielerrollen zu. Diese Funktion ist noch relativ neu im Spiel, daher ist es wichtig, sie gut zu verstehen. Hier die von Pro RedLac empfohlenen Rollen:

TW: Torhüter – Verteidigen

RV: Aussenverteidiger – Verteidigen

IV rechts: Innenverteidiger – Verteidigen

IV links: Innenverteidiger – Verteidigen

LV: Aussenverteidiger – Verteidigen

ZDM rechts: Zurückgezogener Spielmacher – Aufbauen

ZDM links: Zurückgezogener Spielmacher – Aufbauen

RM: Inverser Flügel – Ausgewogen

ZOM: Schattenstürmer – Angriff

LM: Inverser Flügel – Ausgewogen

ST: Hängende Spitze – Angriff

Diese Konfiguration wirkt vielleicht vorsichtig, da alle Verteidiger hinten bleiben, aber das ist notwendig. Wenn selbst Profis wie RedLac sich Sorgen über die Räume machen, die entstehen, wenn man zu offensiv spielt, ist das ein ernstes Signal.

Legt die Rolle eurer Spieler fest © EA Sports

Für die defensiven Mittelfeldspieler ist die Rolle des zurückgezogenen Spielmachers die beliebteste. Ihre Positionierung ist diszipliniert, und sie versuchen gegnerische Angriffe zu stoppen, bevor sie am Spielaufbau teilnehmen, ohne sich zu weit zu öffnen.

Für den ZOM kann die Rolle des Spielmachers nützlich sein, aber er bleibt tiefer. Wenn ihr wollt, dass er sich eurem Stürmer mehr annähert, wählt Schattenstürmer. Mit den Flügelspielern als inverse Flügel bekommt ihr vier gefährliche Offensivspieler, die kombinieren und gegnerische Abwehrreihen destabilisieren können.

Jetzt müsst ihr nur noch online loslegen und versuchen, nicht zu viele Fehler zu machen. Eine gute Taktik ist wichtig. Mit dem Controller umgehen zu können, ist noch wichtiger.