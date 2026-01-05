EA Sports FC 26: wie man beim Kauf-Verkauf auf FUT gut startet

Der Modus Ultimate Team ist ein bisschen wie der bodenlose Sack von EA Sports FC 26. Auch wenn man jedes Jahr hunderte (oder tausende) Stunden darin versinkt, hält er immer Überraschungen bereit. Um zu performen und von den Diensten der besten Spieler der Welt zu profitieren, hier einige Tipps im Kauf-Verkauf, um sich ein kleines Vermögen zu erarbeiten, das dem Real Madrid würdig ist.

01 Die Strategie mit Bronze- und Silberpacks

Auch wenn diese Methode beim Release des Spiels am erfolgreichsten ist, lohnt es sich immer, darüber zu sprechen. Ganz einfach besteht diese Taktik darin, Silber- und Bronzenpacks zu kaufen und zu öffnen, um deren Inhalt weiterzuverkaufen. In der Regel bringen die Verkäufe keinen Mehrwert, ausser im Fall eines seltenen Items. Allerdings benötigen die meisten Karten eine gewisse Zeit, bevor sie endlich verkauft werden. Wie bei den meisten Methoden ist Geduld also ein wichtiger Punkt.

02 Von Fodder und Club-Challenges profitieren

Zuerst schauen wir uns die Bedeutung des Wortes “Fodder” an. In EA FC bezeichnet es Spieler mit einer guten Gesamtbewertung (über 83), die aber das Gegenteil der Meta sind. Grundsätzlich gehören alle Spieler mit einer niedrigen Geschwindigkeitswertung (wie zum Beispiel Fabián Ruiz) in diese Kategorie. Es ist die am weitesten verbreitete und risikoärmste Methode. Relativ häufig bringt EA SBCs heraus, auch DCE (Team Building Challenges) genannt. Diese beinhalten, dass man Spieler unter einem gewissen Alter, derselben Nationalität usw. einsetzen muss, ihr habt es verstanden, es handelt sich um abwechslungsreiche Challenges. Um ein Beispiel zu geben: wenn ihr einen Georgier einsetzen müsst, der in der Premier League spielt, empfehlen wir euch, Giorgi Mamardaschwili auf Lager zu haben.

Diese Challenges werden am Freitag angekündigt, und daher ist es der beste Zeitpunkt, zu investieren, um das Risiko zu minimieren. Ansonsten könnt ihr auch versuchen, vorauszuahnen, wenn ihr EA FC gut kennt, oder auf verschiedenen Discord-Servern und anderen sozialen Netzwerken nach Leaks suchen, um zu wissen, auf wen ihr setzen solltet.

Die Garderobe von RB Leipzig im Spiel EA FC 26 © EA Sports

Wenn ihr euch in dieses Gefecht stürzen wollt, setzt auf nicht seltene Goldspieler, die in den grossen Ligen spielen und ein interessantes Liga/Nationalitäts-Kombipaket darstellen (belgischer Spieler in der Serie A, spanischer Spieler in der Premier League usw.), damit habt ihr die besten Chancen, den Jackpot zu knacken.

03 Die Silberspieler

Yunus Musah, der aktuell 3'100 Credits wert ist, ist vor zwei Wochen bis auf 10'000 Credits gestiegen. Auch wenn eure Tasche leicht ist, gibt es also Möglichkeiten, ein bisschen Geld zu verdienen, indem man potenzielle Entwicklungen antizipiert, die ihre Werte steigern könnten. Im Moment kostet Sirlord Conteh, der beim FC Heidenheim spielt, 300 Credits… aber mit seinen 95 Tempo ist er im Falle einer Entwicklung auf gutem Weg, meta zu werden.

Ausserdem steigen die Preise während der Silver Cup, die die Teilnehmenden dazu verpflichten, eine Elf bestehend aus… Silberspielern aufzustellen.

Die gute Idee besteht also darin, einen Vorrat davon zurückzuhalten, um sie eventuell wieder auf den Markt zu bringen, wenn die Nachfrage da ist. Wichtig ist, Geduld zu beweisen.

04 Das Kaufen/Verkaufen von Style-Karten

EA Sports FC 26 © Jake Turney/Red Bull Content Pool

Wir haben euch kürzlich von den besten Playstyles im Spiel erzählt. Hier geht es um ein anderes Thema. Die Style-Karten erlauben es ganz einfach, den Statistiken eurer Spieler einen kleinen Boost zu geben. Dieses Jahr sind die begehrtesten Karten Schatten und Jäger. Ihr könnt sie an Auktionen für 1'000 Credits oder weniger kaufen, und ihr Verkaufspreis kann ungefähr das Doppelte dieses Betrags erreichen. Eine gute Strategie, um weiter auf Gold zu reiten.

05 Die Tech 59

In einem anderen Bereich ist die Tech 59 eine weit verbreitete Methode, die es erlaubt, von der Unaufmerksamkeit anderer Spieler zu profitieren. Manchmal kann man sich beim Eingeben des Verkaufspreises einer Karte irren, und diese Strategie besteht genau darin, solche Spieler schnell zum reduzierten Preis zu holen und sie mit einem Mehrwert weiterzuverkaufen.

Dafür müsst ihr die richtigen Filter einstellen (Mindestpreis des Spielers), die dem Spieler eurer Wahl entsprechen (das hängt vom Geld ab, das ihr auf Lager habt), und kontinuierlich suchen, bis ihr auf einen Spieler zum Schnäppchenpreis stosst. Der Name dieser Methode kommt daher, dass eine Karte eine Stunde lang zum Verkauf steht, und man sie so schnell wie möglich kauft, wenn noch 59 Minuten bis zum Ende der Auktion übrig sind. Zum Beispiel könnt ihr auf einen Fabián Ruiz (aktuell bei 3'500 Credits) gehen und die Suche spammen, indem ihr einen deutlich niedrigeren Verkaufspreis eingebt.

06 Auf dem Laufenden bleiben über den Markt und die Chancen

Kürzlich hat ein Spieler wie Juan Cabal, der linke Aussenverteidiger von Juventus, eine gute Gelegenheit dargestellt, Geld zu verdienen. Mit seinem Tempo von 99 haben sich viele Spieler auf ihn gestürzt. Bei seinem Erscheinen kostete die Karte 75'000 Credits, kurz danach ist ihr Preis steil angestiegen, hat 85'000 erreicht und den glücklichen Besitzern ermöglicht, pro Karte 10'000 zusätzliche Credits einzustreichen.

Dieses einfache Prinzip von Angebot und Nachfrage ist eine Konstante auf dem Markt von EA FC 26. Bei jedem Update ändern sich die Werte, neue Karten kommen hinzu, was einen Anstieg (oder Fall) der Preise verursacht. All diese Schwankungen sind Gelegenheiten, ein wenig Geld in die eigene Tasche zu stecken.

Achtung, diese Methode garantiert bei weitem keinen Gewinn. Wie an der Börse funktioniert sie nicht jedes Mal. Aber indem ihr euch auf dem Laufenden haltet und an Erfahrung gewinnt, werdet ihr die guten Gelegenheiten spüren können.

Sobald ihr auf Gold reitet, zwischen dem perfekten Setup und der besten Formation, vertrauen wir euch, dass ihr performt.