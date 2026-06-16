EA Sports FC 26: Karrieremodus-Guide für den Aufbau eines Spitzenclubs

Der Karrieremodus von EA Sports FC 26 ist umfangreicher als je zuvor. Mit diesem Guide könnt ihr jeden Club in eine Siegermaschine auf höchstem Niveau verwandeln. Mit diesen Tipps erschafft ihr eure eigene Dynastie. Weitere Karrieremodus-Tipps findet ihr in unserem separaten Guide.

Einer der besten Clubs zum Wiederaufbau in EA Sports FC 26 ist einer der grössten Vereine der Welt (wir bauen die Spannung etwas auf, aber ihr könnt euch sicher denken, um wen es geht). Doch auch viele andere historische Clubs sind in den letzten Jahren abgestürzt – und sie brauchen eure Hilfe.

Spielerinnen testen verschiedene Clubs bei EA Sports FC 26 © Jake Turney/Red Bull Content Pool

Wir führen euch auch durch das Scouting- und Entwicklungssystem von EA FC 26. So könnt ihr bei jedem Transferfenster das Beste herausholen – egal wie gross euer Budget ist. Ob versteckte Juwelen oder Weltstars: Wir haben an alles gedacht. Und da wir gerade von jungen Spielern sprechen – die besten Talente im FC 26 Karrieremodus findet ihr in unserer Übersicht.

Und schliesslich die Jugendakademie. Eigene Talente zu entwickeln ist immer befriedigend, und dieses Jahr ist da keine Ausnahme. Für Clubs mit begrenztem Budget ist das der beste Weg, den nächsten Weltstar zu entdecken.

01 Die besten Clubs zum Wiederaufbau im Karrieremodus von FC 26

In diesem Bereich kommt man an Manchester United nicht vorbei. Im freien Fall befindlich, braucht der einstige Gigant des englischen Fussballs dringend Unterstützung. Wenn ihr die Herausforderung annehmt, erwartet euch ein riesiges Budget und ein überdimensionierter Kader.

Geld wird kein Problem sein, aber die Egos und die Spielzeit eurer Spieler zu managen, könnte knifflig werden. Für eine zusätzliche Herausforderung aktiviert den «Live-Startpunkt» und ersetzt Rúben Amorim an der Spitze des Clubs – mit der aktuellen Tabellenposition.

Kleinere schlafende Riesen finden sich in den zweiten Ligen Europas. Könnt ihr den Ruhm ehemaliger Meisterclubs wie Leicester City, Deportivo La Coruña oder Schalke 04 wiederherstellen?

Um eine zusätzliche Schwierigkeitsstufe hinzuzufügen, könnt ihr auch ein Transferembargo aktivieren oder euer Budget beim Club eurer Wahl anpassen. Diese Feinheiten machen eure Karriere wirklich einzigartig.

02 Clevere Strategien auf dem Transfermarkt

Verkauft eure Spieler. Jeder Spieler über 25 Jahren, der nicht in eurer Startelf steht, sollte verkauft werden. Das bringt euch wertvolles Transferbudget, entlastet die Gehaltsliste und lässt die Jungen schneller wachsen.

Unser zweiter Transfermarkt-Tipp für FC 26: Nutzt eure Wunschliste. Potenzielle Ersatzspieler für jede Position zu haben, hilft euch, jeder Überraschung zu begegnen.

Verhandlungsszene zwischen Agent und Manager in EA Sports FC 26 © EA Sports

Denkt daran: Dieses Jahr können unvorhergesehene Ereignisse auftreten. Ob Lebensmittelvergiftung am Spieltag, Pechverletzung oder Wechselwünsche – ihr müsst auf alles vorbereitet sein.

Und falls ihr einem Club mit knappem Budget beitretet: Nutzt den Markt der ablösefreien Spieler. Dort sind diese Saison hervorragende Fussballer verfügbar, darunter Memphis Depay, der beste Torschütze in der Geschichte der Niederlande.

03 Junge Talente entwickeln und für die Zukunft bauen

Das ist der entscheidende Schritt. Ihr habt automatisch einen Scout in eurem Jugendakademie, zusammen mit ein paar jungen Spielern. Studiert sie zuerst: Vielleicht verbirgt sich dort bereits ein zukünftiger Star.

Für das Scouting: Engagiert so viele Scouts wie möglich in der bestmöglichen Qualität. Ihr Urteilsvermögen beeinflusst die Qualität der entdeckten Spieler, während ihre Erfahrung die Anzahl der monatlich gesichteten Spieler erhöht.

Das Jugendakademie in EA Sports FC 26 © EA Sports

Ihr könnt die Suchkriterien für eure Scouts verfeinern, aber am Anfang ist das weniger wichtig: Ihr könnt diese Jungen später mit Entwicklungsplänen nach euren Spielstilen und Bedürfnissen formen.

Was die Länder für die Talentsuche betrifft: Auf Nummer sicher gehen mit Frankreich, Deutschland, England, Brasilien oder Spanien gibt euch die besten Chancen, den nächsten Superstar zu finden.

04 Taktik und Kader-Management meistern

Dieses Jahr bereichern mehrere Elemente das taktische Spiel in EA FC 26. Mit dem authentischen Gameplay könnt ihr einen langsamen Spielaufbau bevorzugen, Überzahl schaffen und über Ballbesitzphasen dominieren. Wer einen kompetitiveren Stil bevorzugt, behält einfach die Lieblingstaktiken aus den Online-Modi bei. Mehr FC 26 Tipps & Tricks haben wir in einem separaten Guide zusammengestellt.

Eine der ersten Sachen im Karrieremodus: Stellt Trainer ein. Sie helfen euren Spielern, sich an euren Spielstil anzupassen, und verkürzen die Zeit, die eure Spieler brauchen, um sich weiterzuentwickeln.

Diese Trainer bringen auch ihr taktisches Wissen mit. Versucht, die Besten zu engagieren – und wenn sie eure Spielphilosophie gut beherrschen, umso besser. Wer wie Barça spielen will, sollte keinen Mourinho, Marcelino oder Bordalás einstellen. Mit der Zeit entwickeln sie ihre Fähigkeiten weiter, um sich eurer Taktik anzupassen.

Was das Kader-Management angeht: Einen überladenen Kader braucht ihr nicht. Das senkt die Moral, weil die Spieler zu wenig Spielzeit bekommen. Eine kompakte Gruppe aus Stammspielern, unterstützt von vielversprechenden Nachwuchskräften, sorgt für die perfekte Balance. Aber im Falle einer Verletzungswelle zählen wir auf euch, mit starkem Gameplay die Ausfälle zu kompensieren.

So baut ihr ein Team wie Leipzig oder Salzburg auf

Einer der besten Tipps für den Karrieremodus in FC 26: Rekrutiert junge, wenig bekannte Talente, lasst sie wachsen und verkauft sie dann mit einer hohen Wertsteigerung weiter. Spieler wie Erling Haaland, Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai haben alle diesen Weg eingeschlagen, bevor sie zu grossen Clubs wechselten, nachdem sie in Teams der Red Bull-Gruppe geglänzt hatten.

RB Leipzig beim Einlaufen ins Stadion in EA Sports FC 26 © EA Sports

Heute findet man bei RB Leipzig Antonio Nusa, Maarten Vandevoordt und El Chadaille Bitshiabu – alle mit hohem Potenzial, sowohl in der Realität als auch in EA FC 26. Der Kader von Red Bull Salzburg strotzt ebenfalls vor jungen Talenten: Behaltet Karim Konaté, Joane Gadou und Maurits Kjærgaard in den kommenden Jahren im Auge.

Junge Spieler zu entwickeln ist nicht nur gut für den Club, sondern auch begeisternd für die Fans. Die Anhänger lieben es, wenn ein Eigengewächs sich auf höchstem Niveau durchsetzt. Wenn ihr ein Vorbild sucht, schaut nicht weiter als das Red Bull-Modell. Wer sich auch für Football Manager 26 interessiert, findet dort weitere Top-Talente.

Mehr Gaming-Content gibt es im Red Bull Gaming Hub .