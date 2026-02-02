Wenn du Freistösse in FC 26 beherrschst, hast du einen grossen Vorteil. Viele Spieler es vernachlässigen es nämlich, sich damit auseinanderzusetzen. Das kannst du ausnutzen und dich von der Konkurrenz bei Standardsituationen abheben. Hier zeigen wir dir, wie du Freistösse in FC 26 perfektionierst und schon bald Standards wie Marcel Sabitzer zu seinen besten Zeiten bei RB Leipzig schiesst.
01
FC 26 Freistöße: Effizienz und Gefährlichkeit
Führst du Freistösse in FC 26 richtig aus, gehen viele Bälle rein. Nicht gross verwunderlich: Je näher du am gegnerischen Tor bist, desto höher ist die Chance auf ein Tor. RBLZ_Ebru, FC Pro von RBLZ Gaming, sagt: "Bis zu einer Entfernung von rund 25 Metern solltest du Freistösse auf jeden Fall direkt aufs Tor schiessen."
02
FC 26 Freistösse: Kurze Distanz
Aus kurzer Distanz (bis 25 Meter) führt dich eine simple Methode meist zum Erfolg. Keine grosse Rolle spielt dabei, ob du mit Innenrist- oder Aussenrist-Effet schiesst. Entscheidender ist, den Ball am richtigen Punkt zu treffen. Optimal: Etwas unterhalb vom Ball. Die Balken lädst du fast alle auf, drei bis 3,5 ist am besten. Mit dem linken Stick zielst du etwas neben die Mauer oder das Tor.
03
FC 26 Freistöse: Weite Distanz
Aus weiter Distanz (ab 25 Meter) sinkt die Wahrscheinlichkeit deutlich, mit einem direkten Freistoss ein Tor zu erzielen. Diese Freistösse solltest du deshalb eher mit einem Flachpass auf einen gut positionierten Mitspieler ausführen. Das ist zwar alles andere als spektakulär, aber die beste Wahl, um in Ballbesitz zu bleiben und dir anschliessend eine Top-Chance herauszuspielen.
04
FC 26 Freistösse: Auswahl des Schützen
Bitte unterschätze nicht, wie wichtig die Auswahl des Schützen ist. Dein Freistoss-Schütze sollte den PlayStyle “Ruhender Ball” und zusätzlich Top-Werte für die Ausführung von Freistössen haben. Entscheidend sind dabei Freistossgenauigkeit, Schusskraft und der Skill, Freistösse mit Curve/Effet zu treten.
Die 5 besten Freistossschützen in FC 26 (normale FUT-Karten)
Spieler
Verein
FC 26 Rating
Freistoßgenauigkeit
James Ward-Prowse
FC Burnley
77
94
Lionel Messi
Inter Miami
86
93
Parejo
FC Villarreal
82
90
Alejandro Grimaldo
Bayer 04 Leverkusen
84
89
Dusan Vlahovic
Juventus Turin
82
89
05
FC 26 Freistösse: Überrasche deinen Gegner
Um bei deinen Freistössen in FC 26 für einen Überraschungseffekt zu sorgen, passt du den Ball aus kurzer Entfernung (bis 20 Meter) flach in den Strafraum, anstatt direkt aufs Tor zu schiessen. Rechnet dein Gegner nicht damit, erwischst du ihn so manchmal kalt und du kannst mit der ersten Ballberührung in der Box direkt abschliessen.
Über den Autor
Chris ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in EA FC 26. Auf redbull.com begleitet dich Chris auf deinem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmässig Tipps zu EA FC 26.