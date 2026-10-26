Wir beginnen mit dem, was derzeit die Vollkaskoversicherung ist. Die Zahlen sprechen für sich: Laut

spielen aktuell 34 % der Profispieler im 4-4-1-1. Bei den Zielen muss man sich nicht den Kopf zerbrechen, denn fast alle Spieler wählen «Angreifen» für die Nummer 9, «Ausgewogen» für das Mittelfeld und «Verteidigen» für die Abwehr und den Torhüter. Aber warum ist diese Formation so beliebt? Ganz einfach: Sie bietet eine gewisse defensive Stabilität und gute Konterchancen. Von Einsteigern bis zu Profis glänzt das 4-4-1-1, vor allem wenn Sie auf der ZOM-Position (CAM auf Englisch) eine starke Karte haben, um sauber aufzubauen und die Flügelspieler sowie Ihren Mittelstürmer in Szene zu setzen. Dieses Jahr zögert die KI selbst mit dem Aufbaustil «Ausgewogen» nicht, Läufe nach vorne zu machen, was bei der Balleroberung enorm hilft.