Jedes Jahr kehrt EA FC zurück, um alle Fussballfans zu begeistern, und wie jedes Jahr ist es Zeit, sich mit der Meta zu befassen. Seien wir ehrlich: Auch wenn Sie sich gerne wie Pep Guardiola fühlen, während Sie die Spiele des Paris FC verfolgen, verschafft Ihnen eine bewährte Strategie und Aufstellung einen gewissen Vorteil, vor allem im Multiplayer. Soll man mit einer Fünferkette spielen und lange Bälle nach vorne schlagen? Oder auf totalen Fussball mit hohem Pressing nach Ballverlust setzen? Wir verschaffen Ihnen einen Überblick, ob Sie nun Fan des Ultimate-Team-Modus oder von Clubs sind oder sich gerade auf den Red Bull Wings Cup vorbereiten.
01
Die Formation der Profis: 4-4-1-1
Wir beginnen mit dem, was derzeit die Vollkaskoversicherung ist. Die Zahlen sprechen für sich: Laut fut.gg spielen aktuell 34 % der Profispieler im 4-4-1-1. Bei den Zielen muss man sich nicht den Kopf zerbrechen, denn fast alle Spieler wählen «Angreifen» für die Nummer 9, «Ausgewogen» für das Mittelfeld und «Verteidigen» für die Abwehr und den Torhüter. Aber warum ist diese Formation so beliebt? Ganz einfach: Sie bietet eine gewisse defensive Stabilität und gute Konterchancen. Von Einsteigern bis zu Profis glänzt das 4-4-1-1, vor allem wenn Sie auf der ZOM-Position (CAM auf Englisch) eine starke Karte haben, um sauber aufzubauen und die Flügelspieler sowie Ihren Mittelstürmer in Szene zu setzen. Dieses Jahr zögert die KI selbst mit dem Aufbaustil «Ausgewogen» nicht, Läufe nach vorne zu machen, was bei der Balleroberung enorm hilft.
- Taktik-Voreinstellung: Benutzerdefiniert
- Formation: 4-4-1-1
- Aufbaustil: Ausgewogen
- Defensivansatz: Ausgewogen
- Höhe der Abwehrlinie: 60
- Taktik-Code: 3#Rh9739Bzj4
Rollenliste
- TW: Torwart
- LV: Verteidiger
- IV: Verteidiger
- IV: Verteidiger
- RV: Verteidiger
- ZM: Box-Crasher
- ZM: Box-Crasher
- ZOM: Spielmacher
- LM: Innenstürmer
- RM: Innenstürmer
- ST: Vorstossender Stürmer
02
Das totale Gleichgewicht: 4-2-1-3
Hier hat die Nummer 9 weiterhin «Angreifen» als Ziel, während die Flügelspieler und der offensive Mittelfeldspieler auf «Ausgewogen» stehen. Die beiden defensiven Mittelfeldspieler sind für den Spielaufbau zuständig, der Rest steht auf «Verteidigen». Mit den rechten und linken Flügelspielern in der Rolle von Innenstürmern starten diese ihre Läufe zwischen gegnerischem Aussen- und Innenverteidiger, und das ist derzeit eine der besten Optionen, um eine Abwehr zu sezieren.
Diese Taktik kann sehr effektiv sein, aber wenn Sie Mühe haben, Ihren Stürmer zu finden, ist die nächste Option wahrscheinlich die richtige für Sie. Schliesslich hat nicht jedes Team den Luxus, einen Fernando Torres in seiner Prime in der Spitze zu haben.
- Taktik-Voreinstellung: Benutzerdefiniert
- Formation: 4-2-1-3
- Aufbaustil: Ausgewogen
- Defensivansatz: Ausgewogen
- Höhe der Abwehrlinie: 60
- Taktik-Code: HZjHoN5NRDz#
Rollenliste
- TW: Torwart
- LV: Verteidiger
- IV: Verteidiger
- IV: Verteidiger
- RV: Verteidiger
- ZDM: Tiefer Spielmacher
- ZDM: Tiefer Spielmacher
- ZOM: Spielmacher
- LF: Innenstürmer
- RF: Innenstürmer
- ST: Vorstossender Stürmer
03
Der zeitlose Klassiker: 4-4-2
Das 4-4-2, das unter anderem von Sir Alex Ferguson und Diego Simeone eingesetzt wurde, ist alles andere als neu. Trotzdem stehen ihm noch schöne Tage bevor, auf echten grünen Rechtecken genauso wie in FC 27.
Was die Ziele betrifft, stehen die beiden Stürmer auf «Angreifen» (originell), die Mittelfeldspieler auf «Ausgewogen» und die Innenverteidiger auf «Verteidigen». Die einzige (kleine) Verrücktheit sind die Aussenverteidiger, die auf «Ausgewogen» stehen. Mit diesen Aufgaben findet man sehr leicht die beiden Spieler im Zentrum, um Angriffe aufzubauen, und Ihre angehenden Roberto Carlos beteiligen sich am Angriff. Mit zwei Spitzen könnte es verlockend sein, einen davon als falsche Neun aufzustellen, aber ganz ehrlich: Die Läufe, die durch die Rolle des vorstossenden Stürmers entstehen, sind deutlich effektiver.
- Taktik-Voreinstellung: Benutzerdefiniert
- Formation: 4-4-2
- Aufbaustil: Ausgewogen
- Defensivansatz: Ausgewogen
- Höhe der Abwehrlinie: 61
- Taktik-Code: 34RBA73@B173
Rollenliste
- TW: Torwart
- LV: Verteidiger
- IV: Verteidiger
- IV: Verteidiger
- RV: Verteidiger
- ZDM: Box-Crasher
- ZDM: Box-Crasher
- LM: Innenstürmer
- RM: Innenstürmer
- ST: Vorstossender Stürmer
- ST: Vorstossender Stürmer
Mit diesen drei Optionen haben Sie bereits genug, um wie ein Taktikmeister auf Ihrer Tafel herumzukritzeln, und wir wünschen Ihnen das nötige Talent am Controller, um diese bereits meta-tauglichen Strategien gewinnbringend einzusetzen. Ziel: Red Bull Wings Cup!