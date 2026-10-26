Bevor Sie sich in Ultimate Team stürzen und Ihr Glück beim Red Bull Wings Cup versuchen, ist es Zeit, Ihren Kader in EA Sports FC 27 zu vervollständigen. Nach den Stürmern, den Mittelfeldspielern und den Verteidigern sind nun die Torhüter an der Reihe, die sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln werden. Wenn Sie Schnäppchen machen wollen wie RB Leipzig oder der Paris FC, sind Sie hier genau richtig.

Wie bei den anderen Rankings wurden Spieler über 21 Jahre ausgeschlossen. Zwischen enormen Potenzialen und Spielern, die bereit sind, um einen Stammplatz zu kämpfen, gibt es aber genug Auswahl!

01 Robin Risser – TW (21 Jahre, Frankreich, RC Lens)

Robin Risser © EA Sports

Gesamtwertung: 81

Potenzial: 87

Der Torhüter von Lens kann seine ersten Einsätze für die französische Nationalmannschaft wegen einer Verletzung nicht gebührend feiern. Trotzdem ist der 21-jährige Schlussmann auf dem richtigen Weg. In dieser Liste gehört er bei der Spieleröffnung zur Spitzengruppe und hat bereits hohe Werte bei dem, was wirklich zählt (82 im Hechten, 84 bei den Reflexen, 74 bei den Reaktionen). Klar, er wird sich potenziell «nur» um 6 Punkte steigern. Mit einer 81 ist er heute aber schon eine sichere Bank (und eine zukünftige Ikone?).

02 Eunate Astralaga – TW (20 Jahre, Spanien, Athletic Bilbao)

Eunate Astralaga © EA Sports

Gesamtwertung: 78

Potenzial: 89

Wenn es um Torhüter geht, versteht das Baskenland keinen Spass. Ja, Arconada hat einen Patzer begangen, aber das bleibt allerhöchstes Niveau, genau wie bei Unai Simón und Zubizarreta (sorry, Kepa). Bei den Frauen scheint Eunate Astralaga mit ihren 1,86 Metern bereit, das Erbe anzutreten. In FC 27 könnte sie sogar von 78 auf 89 Gesamtwertung klettern. Das wäre ein gewaltiger Sprung.

03 Mike Penders – TW (21 Jahre, Belgien, Chelsea)

Mike Penders © EA Sports

Gesamtwertung: 78

Potenzial: 86

Mike Penders hat ebenfalls eine 78 und eine rosige Zukunft vor sich. Sein Spiel mit dem Fuss ist ordentlich (62 bei langen Pässen). Mit seinen 2 Metern und 68 Sprungkraft wird er keine Probleme haben, aus dem Tor zu kommen und einen Ball in seinem Strafraum wegzufausten. Allerdings läuft sein Vertrag bis 2032, und mit den Verbesserungen am Transfersystem dürfte er etwas teuer werden.

04 Guillaume Restes – TW (21 Jahre, Frankreich, Toulouse FC)

Guillaume Restes © EA Sports

Gesamtwertung: 78

Potenzial: 84

Zurück nach Frankreich mit einem weiteren Spieler, den Zinedine Zidane aufgeboten hat. Guillaume Restes ist seit nunmehr 3 Jahren Stammspieler beim TFC und ein Stammgast in dieser Art von Artikeln, egal ob es um EA FC oder Football Manager geht. Wir wünschen ihm nur, dass er die Hoffnungen erfüllt, die in ihn gesetzt werden.

05 Matthieu Epolo – TW (21 Jahre, Demokratische Republik Kongo, Standard Lüttich)

Matthieu Epolo © EA Sports

Gesamtwertung: 75

Potenzial: 85

Matthieu Epolo hat +10 Potenzial und einen Vertrag beim Standard Lüttich, der 2029 ausläuft. Damit ist er eine gute Option, wenn Sie ein Team mit relativ knappem Budget führen. Kleiner Hinweis: Auf sein Spiel mit dem Fuss sollten Sie nicht zählen (nicht jeder kann Neuer sein).

06 Lina Altenburg – TW (21 Jahre, Deutschland, Eintracht Frankfurt)

Lina Altenburg © EA Sports

Gesamtwertung: 75

Potenzial: 82

Ist Lina Altenburg etwa die weibliche Version von Guillermo Ochoa? Wie der mexikanische Schlussmann ist sie für ihre Position nicht besonders gross (1,73 m). Das gleicht sie aber mit 77 bei den Reflexen und 75 im Hechten aus. Wenn Sie Ihren letzten Rückhalt in alle Richtungen fliegen sehen wollen, greifen Sie blind zu.

07 Dennis Seimen – (20, Germany, VfB Stuttgart)

Dennis Seimen © EA Sports

Gesamtwertung: 72

Potenzial: 87

Weiter geht es mit Spielern zu kleinen Preisen und mit grossem Potenzial. Dennis Seimen wird aktuell auf 4,9 Millionen Euro geschätzt und bietet ein +15, das Lust auf mehr macht. Seine Gesamtwertung liegt zwar nur bei 72, doch nach ein paar Saisons als Stammtorhüter in den Cup-Wettbewerben wird er sich zweifellos in ein absolutes Monster verwandeln.

08 Áron Yaakobishvili – TW (20 Jahre, Ungarn, UD Almería)

Áron Yaakobishvili © EA Sports

Gesamtwertung: 70

Potenzial: 83

Momentan liegt Áron Yaakobishvili bei den Torhüterwerten bei 69. Wenn Sie ihm vertrauen, könnte er durchaus bei 83 landen. Damit wäre er ein mehr als ernstzunehmender Kandidat, um Ihren Kasten sauber zu halten.

09 Renato Marin – TW (20 Jahre, Italien, Nacional da Madeira)

Renato Marin © EA Sports

Gesamtwertung: 70

Potenzial: 83

Bevor wir diese Einkaufsliste abschliessen, haben Sie noch ein Rendezvous zwischen Italien und Brasilien. Renato Marin ist derzeit vom PSG an CD Nacional ausgeliehen und besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft. Er hat bereits das Trikot der U19 der Squadra Azzurra getragen, dürfte aber im weiteren Verlauf seiner internationalen Karriere oft auf den nächsten Namen treffen.

10 Tommaso Martinelli – TW (20 Jahre, Italien, Avellino)

Tommaso Martinelli © EA Sports

Gesamtwertung: 70

Potenzial: 80

Ein weiterer junger Spieler und eine weitere Leihe. Tommaso Martinelli spielt derzeit für Avellino, gehört aber der Fiorentina. Mit 70 bei den Reflexen und 71 im Hechten kann er aushelfen, bis er (vielleicht) seine endgültige Gesamtwertung erreicht.

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11 Bonus: Die grossen Steigerungen auf der Torhüterposition

Zum krönenden Abschluss haben wir unter den Cracks von morgen gestöbert, um Ihnen günstige Optionen vorzuschlagen, die sich langfristig perfekt eignen. Denn wir wissen ja: Manche haben die unschöne Angewohnheit, mehr als 5 Saisons im Karrieremodus zu spielen.

Lucca Brughmans © EA Sports

Lucca Brughmans: 61–82

Tyrese Pinthus: 54–81

Renato: 56–80

Anna Reimann: 59–80

Isabella Damn: 58–80

Theoretisch sollten Sie jetzt ein paar Anrufe zu erledigen haben, um einen Kader fertigzustellen, der Europa in den nächsten 8 Saisons dominieren wird. Viel Glück!