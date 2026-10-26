Diese Änderungen könnten den Karrieremodus von FC 27 grundlegend verändern

EA Sports FC beschränkt sich nicht auf Ultimate Team und den Online-Wettkampf. Für viele Spieler ist es auch die Gelegenheit, eine Karriere an der Spitze ihres Lieblingsclubs zu führen – oder eines beliebigen anderen Clubs, der ihnen ins Auge sticht.

In FC 27 steht dieser Teil des Spiels vor gewaltigen Änderungen. EA überarbeitet die Spielerentwicklung, den Transfermarkt, das Verhalten der KI-gesteuerten Clubs und mehrere weitere Elemente grundlegend, die den Karrieremodus jahrelang zu vorhersehbar gemacht haben.

Bei so vielen Neuerungen haben wir die wichtigsten Updates an einem Ort zusammengetragen. Hier ist alles, was Sie wissen müssen.

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01 Dynamische Spielerwertungen im Karrieremodus von FC 27

Das ist wohl die wichtigste und revolutionärste Änderung. Ab diesem Jahr werden die Wertungen der Spieler im Karrieremodus deutlich regelmässiger schwanken, um ihre aktuelle Form auf dem Platz besser widerzuspiegeln. In FC 27 beruht die Gesamtwertung nicht mehr ausschliesslich auf den Grundfähigkeiten eines Spielers und seiner langfristigen Entwicklung.

Drei Faktoren beeinflussen diese Wertung hauptsächlich: Form, Moral und körperliche Verfassung, also die Fähigkeit des Spielers, ein Spiel zu beginnen. Das Ergebnis: Wenn Ihr Spieler gute Leistungen aneinanderreiht, sich wohlfühlt und gesund bleibt, kann seine Gesamtstärke steigen (wie bei einem Ferran Torres derzeit). Umgekehrt können eine Reihe schwacher Leistungen, Verletzungen, eine schlechte körperliche Verfassung oder allgemeines Unwohlsein den gegenteiligen Effekt haben (hat da jemand Julián Alvarez gesagt?).

Ein Blick auf die Werte von Kylian Mbappé in FC 27 © EA Sports

Dieses System gilt nicht nur für Ihr Team, sondern auch für alle anderen.

Das bedeutet natürlich nicht, dass ein durchschnittlicher Spieler innerhalb weniger Monate zum Weltstar werden kann. Die dynamische Gesamtstärke bleibt auch an das langfristige Potenzial gebunden, wodurch die Veränderung bei vielversprechenden Talenten deutlicher ausfällt als bei gestandenen Routiniers. Das Ergebnis: Ein und derselbe Spieler könnte sich von einer Karriere zur nächsten ganz unterschiedlich entwickeln.

02 So funktionieren Potenzial und Spielerentwicklung in FC 27

Diese Änderung musste in der Praxis zwangsläufig mit jener der dynamischen Gesamtstärke einhergehen. In FC 27 ist das Potenzial eines Spielers kein so starrer Indikator mehr dafür, was in einigen Saisons aus ihm wird.

Das Spiel bietet sechs verschiedene Entwicklungsprofile, die unter anderem das Tempo der Entwicklung bestimmen, den Zeitpunkt, an dem ein Spieler seinen Leistungshöhepunkt erreicht, sowie seinen Abstieg. So kann ein Spieler schon sehr jung explodieren, ein anderer sich weit über 25 hinaus weiterentwickeln und ein dritter viel länger an der Spitze bleiben.

PLKD gefällt der neue Look des Karrieremodus in diesem Jahr © Michal Konkol/Red Bull Content Pool Quotation Obwohl ich FUT-Spieler bin, finde ich ehrlich, dass der Karrieremodus dieses Jahr extrem vielversprechend aussieht. Damian 'PLKD' Kornienko

Hinzu kommt das dynamische Potenzial. Wie bei der Gesamtstärke beeinflusst die Form eines Spielers auf dem Platz seine künftige Entwicklung. Wer die Erwartungen regelmässig übertrifft, kann seine langfristige Obergrenze anheben, während eine lange Serie schwacher Leistungen seine Entwicklung stoppen kann.

Auch die Rolle des Trainerstabs ändert sich. Die Trainer, die Sie verpflichten, verbessern nicht mehr nur die Attribute der Spieler. Eine ihrer Aufgaben besteht auch darin, das Potenzial der Spieler, die sie betreuen, einzuschätzen.

Dabei ist die Qualität des Staff-Mitglieds entscheidend. Ein besserer Trainer schätzt das Entwicklungspotenzial eines Spielers genauer und zuverlässiger ein.

Diese Neuerungen überzeugen jedenfalls den polnischen Gaming- und Fussball-Content-Creator PLKD: «Obwohl ich FUT-Spieler bin, finde ich ehrlich, dass der Karrieremodus dieses Jahr extrem vielversprechend aussieht.»

03 So haben sich die Transfers im Karrieremodus von FC 27 verändert

Auch der Transfermarkt erlebt eine grosse Revolution. Er wird künftig viel stärker der Art und Weise ähneln, wie echte Clubs um Spieler kämpfen.

In FC 27 sind Verhandlungen kein schneller Austausch einiger Angebote mehr. Transfers werden zu einem zeitlich gestreckten Prozess, der in mehrere Etappen unterteilt ist.

Zunächst muss eine Anfrage an den Club oder an den Spieler selbst geschickt werden, um herauszufinden, ob ein Transfer denkbar ist. Erst nach dessen Zustimmung beginnen die eigentlichen Verhandlungen, die parallel zwischen den beteiligten Parteien geführt werden.

Der Verhandlungsbildschirm für Spieler in FC 27 © EA Sports

Eine Einigung bedeutet nicht zwangsläufig das Ende der Gespräche. Steigt in der Zwischenzeit ein anderer Club in das Rennen um den Spieler ein, können der abgebende Club oder der Athlet selbst mit neuen Forderungen zurückkommen, wodurch die Verhandlung wieder eröffnet wird.

Das Ergebnis: Ein Transfer, der anfangs wie eine reine Formsache wirkte, kann sich plötzlich in einen Bieterkrieg verwandeln – oder ganz platzen.

Auch während der Verhandlungen stehen Ihnen mehr Werkzeuge zur Verfügung. Die Ablösesumme kann in Raten bezahlt werden, ein Teil der Summe kann in Form von Boni angeboten werden, und ein Spieler kann als Tauschobjekt einbezogen werden.

Auch bei den Spielerverträgen gibt es wichtige Änderungen. Neben Gehalt und Vertragslaufzeit können Sie unter anderem Boni für absolvierte Spiele, Tore, Assists oder Clean Sheets aushandeln. Automatische Gehaltserhöhungen nach einem Aufstieg oder einer Qualifikation für den Europacup sind möglich, ebenso wie Gehaltskürzungen bei sportlichem Misserfolg.

Schliesslich hat EA auch geändert, wie die Marktwerte der Spieler bestimmt werden. Das neue Modell wurde in Zusammenarbeit mit TransferRoom und dessen xTV-System entwickelt: Die Preise der Spieler schwanken künftig während ihrer gesamten Karriere und berücksichtigen Faktoren wie die aktuelle Form oder das Niveau der Liga. Eine überragende Saison kann den Wert eines Spielers also erheblich steigern, während er nach einem verkorksten Jahr fast für nichts zu haben sein kann.

04 Klügere KI-Clubs und überarbeitete Transfers in FC 27

EA verspricht in diesem Jahr auch deutliche Verbesserungen bei der KI. Sie sollen zu einem viel realistischeren Verhalten der computergesteuerten Clubs führen.

Die Teams sollen langfristig denken und ihre Strategie auf dem Transfermarkt und beim Kaderaufbau entsprechend anpassen (mal sehen, wie Chelsea im Spiel aussehen wird). Clubs, die auf Nachwuchsarbeit setzen, werden versuchen, junge Juwelen auf dem Markt aufzuspüren, während andere auf kurzfristige Verstärkungen zum Schnäppchenpreis setzen.

Die KI berücksichtigt zudem die aktuelle Form der Spieler und nicht nur ihre Wertung oder ihren Marktwert. Athleten, die über die Saison hinweg beeindruckende Statistiken vorweisen, können mit deutlich mehr Angeboten rechnen.

Morgan Rogers schliesst in EA FC 27 seinen Wechsel zu Chelsea ab © EA Sports

Auch der bevorzugte Stil des Managers wird zum Schlüsselfaktor. Die Clubs suchen Spieler, die besser zum Spielstil eines bestimmten Managers passen, statt einfach jene mit der besten Wertung auf einer bestimmten Position.

Auch die Beziehungen zwischen den Clubs spielen bei Verhandlungen und Transfers eine viel grössere Rolle. Transfers zwischen historischen Rivalen dürften selten werden (Pech für Fabrice Fiorèse). Sogar die Tatsache, dass bestimmte Clubs um dieselben Titel kämpfen, dürfte berücksichtigt werden.

05 Die Unvorhergesehenen Ereignisse im Karrieremodus von FC 27

In diesem Jahr dürfen sich die Spieler zudem auf mehr Unberechenbarkeit gefasst machen, getragen von einem erweiterten System Unvorhergesehener Ereignisse. EA nennt unter anderem plötzliche Verletzungen, Punktabzüge wegen finanzieller Schwierigkeiten, interne Konflikte im Team sowie Disziplinarprobleme wie eine Verspätung beim Training.

Diese Ereignisse beschränken sich nicht immer auf eine einzelne Benachrichtigung. Manche können eine ganze Kette von Ursache und Wirkung auslösen, und Ihre erste Reaktion beeinflusst den weiteren Verlauf. Eine Entscheidung kann ein Problem also entschärfen, während eine andere es nur verschlimmert.

Auch die Pressekonferenzen sind an dieses System gekoppelt. Sie finden seltener statt, dafür in entscheidenderen Momenten der Saison, und Ihre Antworten haben einen grösseren Einfluss auf die Moral der Spieler, die Beziehungen in der Garderobe und den Verlauf bestimmter Situationen.

Das heisst aber nicht, dass Sie an der Pressekonferenz nur zwischen einfachen «guten» oder «schlechten» Antworten wählen. Manchmal läuft die Wahl darauf hinaus, welche Seite Sie verteidigen wollen. Wer sich für einen einzelnen Spieler einsetzt, kann die Beziehung zu ihm verbessern, verärgert damit aber den Rest der Mannschaft. Umgekehrt kann es sich negativ auf die Moral eines bestimmten Spielers auswirken, wenn man sich auf die Seite des Kollektivs stellt.

06 Wird der Karrieremodus von FC 27 besser?

Auf dem Papier ist das also das Rezept für eine Karriere ohne die Mängel, über die die Community seit Jahren spricht. Die Spieler entwickeln sich weniger gescriptet, die Transfers versprechen komplexer und schlicht interessanter zu werden, und das Spielumfeld selbst dürfte viel öfter überraschen. Der Karrieremodus ist übrigens nicht als einziger betroffen: EA hat in diesem Jahr auch die Spielmechaniken selbst grundlegend überarbeitet, von einer intelligenteren Defensiv-KI bis zu präziseren Pässen.

Quotation Die dynamische Gesamtstärke und das überarbeitete Transfersystem bringen unglaublich frischen Wind. Damian 'PLKD' Kornienko

PLKD, der kein Geheimnis daraus macht, dass der Karrieremodus normalerweise nicht das ist, was ihn am Spiel am meisten fasziniert, erklärt, warum er seiner Meinung nach in diesem Jahr der Modus ist, den man testen sollte: «Die dynamische Gesamtstärke und das überarbeitete Transfersystem bringen unglaublich frischen Wind. Man spürt, dass dieser Modus von wirklich leidenschaftlichen Leuten entwickelt wird, die daraus einen spielbaren Modus machen wollen, in den man richtig eintauchen kann. Ich drücke diesem Modus die Daumen, denn es sieht so aus, als würde künftig jede Karriere anders und unvorhersehbar sein. Ich kann es kaum erwarten, eine Saison zu spielen», verrät der YouTuber.

Werden diese Änderungen dafür sorgen, dass der Karrieremodus auch nach fünf oder sechs Saisons glaubwürdig und fesselnd bleibt? Der echte Test kommt mit dem Release des Spiels. Vorerst scheinen die Änderungen in die richtige Richtung zu gehen: Bleibt abzuwarten, ob sie dem Hype gerecht werden.