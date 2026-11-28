Der FC Lugano spielt in der Super League eine starke Saison: Erst im 24. Pflichtspiel kassierte das Team von Mattia Croci-Torti beim 0:5 in St. Gallen die erste Niederlage, an der Tabellenspitze grüßt Lugano seit Monaten von der Tabellenspitze. In der Conference League gelang unter anderem ein 5:2-Erfolg beim spanischen Klub FC Getafe.

Die Ratings des Teams der Bianconeri in EA FC 27 können da nicht mithalten. Leistungsträger wie Renato Steffen und Mattia Zanotti führen den Kader mit 74 an. Damit ist jede Basiskarte der Startelf Silber. Hier zeigen wir dir, wie du den Tabellenführer der Super League in EA FC 27 bestmöglich aufstellst.

01 EA FC 27 Formation: Warum das 4-3-1-2 zum FC Lugano passt

Auch nach den jüngsten EA FC 27 Patches im November gehört die Raute im 4-3-1-2 zu den Formationen, die wir dir empfehlen. Der Grund liegt im Zentrum: Systeme mit nur zwei zentralen Mittelfeldspielern lassen vor der Viererkette zu viele Lücken, drei ZM schliessen diese Räume. Genau dort ist Luganos Kader am breitesten besetzt, auf den Flügeln fehlt dagegen Tempo.

Weil alle elf Spieler aus einem Verein stammen, hat jede Karte volle Chemie. Als reines Silberteam eignet sich die Elf außerdem für Silber-Events und Evolutions mit Rating-Obergrenze.

02 FC Lugano Aufstellung für EA FC 27

Tor und Abwehr

David von Ballmoos steht mit 70 im Tor und spielt als Sweeper Keeper, Far Throw+ bringt seine Abwürfe schnell nach vorne. In der Innenverteidigung spielt Hannes Delcroix links. Seine Basiskarte liegt bei 69, die Version aus dem ersten Team of the Week von EA FC 27 springt auf 80 mit 77 Tempo, 80 Defensive, 82 Physis und Anticipate+. Daneben räumt Antonios Papadopoulos mit 71, 83 Physis und Precision Header+ ab.

Beide Außenverteidiger spielen als Fullback mit defensivem Fokus, damit die Kette hinter der Raute kompakt bleibt. Rechts läuft Mattia Zanotti mit 74, 80 Tempo und 68 Defensive, links Ezgjan Alioski mit 68 und 73 Dribbling.

Die Abwehr des FC Lugano in EA FC 27 © EA Sports/FUT.GG

Mittelfeld

Anto Grgić übernimmt als zentraler ZM in der Rolle Holding die Absicherung. Mit 76 Passen und Long Ball+ eröffnet er das Spiel, auf dem echten Rasen hat er bereits mehrere Vorlagen in der Super League gesammelt. Links und rechts neben ihm arbeiten Uran Bislimi mit 72 und Ahmed Kendouci mit 69 als Box to Box. Davor setzt du Daniel dos Santos mit 69 als Shadow Striker ein. Mit bis Ende November bereits sechs Ligatoren gehört er zu Luganos besten Torschützen.

Das Mittelfeld des FC Lugano in EA FC 27 © EA Sports/FUT.GG

Angriff

Das Bindeglied zwischen Mittelfeld und dem Doppelsturm ist Daniel dos Santos mit 69 als Shadow Striker. Renato Steffen spielt als False 9 mit Fokus Angriff, wie es für die Raute empfohlen wird. Der gelernte RM bringt dafür 80 Tempo und vier Sterne Skills mit. Neben ihm weichen wir bewusst ab: Kevin Behrens bringt 84 Physis, aber nur 51 Passen mit und spielt deshalb als Target Forward mit Precision Header+.

Die Offensive des FC Lugano in EA FC 27 © EA Sports/FUT.GG

03 EA FC 27 November Patches: Die Taktik danach

Bei der Tiefe der Abwehr gibt es nach dem Patch zwei sinnvolle Werte: 60 oder 95. Mit 95 bleibt die Viererkette höher, die Abstände werden enger und du gewinnst Bälle früher, musst aber aktiv in die Zweikämpfe. Mit 60 zieht sich die Kette bis an den Strafraum zurück. Werte dazwischen sind ein halber Kompromiss.

04 Renato Steffen: Was zur Goldkarte fehlt

Für Renato Steffen fehlt genau ein Punkt bis zur Goldkarte. Bleibt der FC Lugano national in der Super League und international in der Conference League auf Kurs, ist eine Inform für den Captain die logische nächste Karte. Bis dahin bleibt Delcroix die einzige Karte über 75 in dieser Elf.

Karrierestationen von Renato Steffen seit 2016

Verein Zeitraum FC Basel 2016 - 2018 VfL Wolfsburg 2018 - 2022 FC Lugano seit 2022

FAQ: Die beste EA FC 27 Aufstellung des FC Lugano Formation 4-3-1-2 Top-Spieler in der Defensive Hannes Delcroix (IV)

Mattia Zanotti (RV) Top-Spieler in der Offensive Renato Steffen (ST)

Uran Bislimi (ZM) Bestes Rating Hannes Delcroix (80/Team of the Week)