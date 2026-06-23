EA FC 27: Die Ratings dieses Schweizer Trios könnten explodieren

Drei Schweizer Stars aus der Nati, drei völlig unterschiedliche Ausgangslagen: Während Granit Xhaka als Kapitän längst etabliert ist, kämpfen seine Mitspieler Johan Manzambi, Dan Ndoye und Luca Jaquez erst noch um ihren Platz im Ultimate Team-Olymp von EA FC . Die WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA könnte das ändern. Warum die Ratings dieses Trios in EA FC 27 explodieren könnten:

01 Johan Manzambi (SC Freiburg)

Johan Manzambi debütierte erst im Sommer 2025 für die A-Nationalmannschaft der Schweiz, nachdem er sich beim SC Freiburg über die Jugend und die Zweitvertretung in die Stammelf des Bundesliga-Teams gespielt hatte. In Ultimate Team ist er seit EA FC 24 vertreten, mit bislang vier Karten und einem Rating-Höchstwert von 67 als Basiskarte.

Johan Manzambi in FC 26 Ultimate Team © EA Sports

Bei der WM 2026 erzielte Manzambi als Einwechselspieler im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien und Herzegowina (4:1) zwei Tore und wurde zum Spieler des Spiels gewählt. Damit avancierte er zum jüngsten Einwechselspieler der WM-Geschichte mit einem Doppelpack. Sein markanter Torjubel sorgte international für Spekulationen, viele fanden eine Connection zur ikonischen TV-Serie Dragon Ball.

Manzambi sagte dazu aber, der Jubel sei eine Widmung an seine Freunde und bedeutet eine Mango. Ein Insiderwitz, dessen genauer Hintergrund privat bleibt. Hält seine Form über das gesamte WM-Turnier hinweg an, könnte das Rating seiner Basiskarte in Ultimate Team in EA FC 27 deutlich steigen.

EA FC 27 Ultimate Team: Rating Prediction Johan Manzambi 71 (+4 Upgrade)

Für einen 20-Jährigen mit erst vier FUT-Karten und einer Stammrolle, die er sich gerade erst erarbeitet, wäre ein Upgrade von +4 bereits ein deutlicher Sprung nach oben.

02 Dan Ndoye (Nottingham Forrest)

Dan Ndoye wechselte über Leihstationen bei Nizza und dem FC Basel zum FC Bologna und anschließend im Sommer 2025 für rund 42 Millionen Euro zu Nottingham Forest in die Premier League. Damit ist Ndoye einer der teuersten Schweizer Transfers der Geschichte.

Seit FIFA 21 in FUT vertreten, stieg sein Basis-Rating von anfänglich 65 über 69 bis auf 75 in FC 25, ehe ihn der Wechsel nach Nottingham in FC 26 auf 79 Gold Rare hob. Zusätzlich bekam Ndoye in FC 26 eine Team of the Week-Karte mit 84 Rating.

Karten von Dan Ndoye in FC 26 Ultimate Team © EA Sports

In der WM-Qualifikation gehörte Ndoye bei der Nati zu den Spielern, die fast durchgehend zum Einsatz kamen, seine Schnelligkeit und Dribbelstärke bleiben sein FUT-Markenzeichen. Bleibt er auch bei der WM 2026 konstant gefährlich, summiert sich das mit seiner bereits starken Saison bei Nottingham Forest zu einer soliden Datenbasis für FC 27. Da Ndoye über die gesamte Saison hinweg konstant abgeliefert hat, sehen wir bei seiner Basiskarte ein großes Upgrade-Potenzial.

EA FC 27 Ultimate Team: Rating Prediction Dan Ndoye 82 (+3 Upgrade)

03 Luca Jaquez (VfB Stuttgart)

Luca Jaquez kickte zunächst beim FC Luzern, wechselte im Februar 2025 zum VfB Stuttgart, gewann dort den DFB-Pokal und debütierte im Oktober 2025 in der Nationalmannschaft. Seine Basiskarte stieg von 65 in FC 25 auf 69 in FC 26 - ein Sprung, der direkt mit dem Liga- und Vereinswechsel zum VfB Stuttgart zusammenhängt.

Eine Spezialkarte, wie zum Beispiel Team of the Week, hat er bislang nicht erhalten. Grund dafür ist auch, dass sich Jaquez noch keinen dauerhaften Stammplatz erkämpfen konnte.

Luca Jaquez in FC 26 Ultimate Team © EA Sports

Bei der WM 2026 ist allein die Nominierung bereits ein Erfolg für Jaquez, bislang kommt er vorwiegend als Joker zum Einsatz und bestritt erst zwei Länderspiele. Zwar hat er die geringste Einsatzzeit des Nati-Trios - sowohl auf Vereins- als auch auf Nationalmannschaftsebene - dennoch erwarten wir für FC 27 ein ordentliches Upgrade seiner Basiskarte. Wie hoch dies auffällt, könnte auch abhängig von seinen weiteren WM-Leistungen und dem generellen Abschneiden der Nati bei der WM 2026 sein.

EA FC 27 Ultimate Team: Rating Prediction Luca Jaquez 72 (+3 Upgrade)

Nati-Spieler in EA FC 27: Der Fokus richtet sich auf die WM 2026

Drei Spieler, drei unterschiedliche Geschichten: Während Johan Manzambi den größten viralen Moment liefert, zeigt Dan Ndoye die konstanteste Saisonleistung und Luca Jaquez nähert sich erst einer Stammrolle an. Wie hoch das Upgrade in FC 27 schlussendlich ausfällt, entscheidet sich auch in den verbleibenden Turnierwochen der WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA.