EA FC 24: die besten persönlichen Taktiken, um auf Ultimate Team zu glänzen

Gute Spieler und ein passendes System zu haben, ist gut. Aber um in Ultimate Team alle Spiele zu gewinnen, fehlt eine wichtige Zutat: die persönliche Taktik. Vom 4-2-3-1 bis 4-2-2-2 haben wir die Systeme aufgelistet, die nach Meinung erfahrener Spieler am beliebtesten sind, und die Taktiken, die sich am besten darauf anwenden lassen.

Für jede der unten aufgeführten Aufstellungen haben wir bereits einen Leitfaden mit den am besten geeigneten Spielerprofilen und den Anweisungen für die einzelnen Positionen erstellt. Hier ist er:

01 4-2-3-1

Wir beginnen mit der beliebtesten Aufstellung in Ultimate Team - und das schon seit Jahren. Hier ist alles eine Frage der Balance: Ihre beiden Mittelfeldspieler schützen Ihre Abwehr, indem sie viele Bälle erobern, und ermöglichen es Ihren drei offensiven Mittelfeldspielern, für Gefahr zu sorgen. Die Taktik geht in diese Richtung.

Verteidigung

Verteidigungsstil : Ausgeglichen

Breite : 45

Tiefe : 44

Hier garantieren Ihnen die 45 in der Breite und 44 in der Tiefe eine sehr hohe defensive Stabilität. Und das ist doch alles, was wir wollen, oder?

Angriff

Aufbau : Ausgeglichen

Chance : Direkte Pässe

Breite : 55

Im Strafraum : 6

Ecken : 2

Freistösse : 2

Behalten Sie beim Angriff im Hinterkopf, dass Ihre Angriffsreihe aus vier Spielern besteht. Das bedeutet ziemlich viele Spieler und erfordert eine Menge Bewegung. Um den Ball so gut wie möglich laufen zu lassen, bleiben Sie also ziemlich kompakt mit einer 55er Breite und Chancen für „Direktpässe“. Stellen Sie den Cursor „im Strafraum“ auf 6, damit beim Angriff mit Ihren offensiven Mittelfeldspielern auf dem Flügel und Ihren Aussenverteidigern ziemlich viele Spieler im Zentrum stehen. Schliesslich empfehlen wir Ihnen, bei Ecken und Freistössen nur 2 Balken für die Präsenz einzustellen, damit Sie nicht ausgekontert werden.

02 4-1-2-1-2 Diamant

Mit vier Mittelfeldspielern und zwei Stürmern kann man mit dieser Aufstellung wirklich sehr interessante Dinge anstellen. Wir ziehen Bilanz.

Verteidigung

Defensiver Stil : Pressing in entscheidenden Momenten

Breite : 45

Tiefe : 55

Gehen Sie bei der Verteidigung von einem ziemlich neuen Stil aus: „Pressing in entscheidenden Momenten“. Das bedeutet, dass sich Ihre Spieler nur dann auf ihre Gegner stürzen, wenn diese einen Fehler machen. In der Breite sorgt der Cursor bei 45 dafür, dass Sie zentral kompakt bleiben, vor allem beim Pressing. Was die Tiefe betrifft, so ist dies ein klassischer Fall. Achten Sie nur darauf, dass Ihre Verteidigung schnell genug ist, um Angriffe abzufangen, die in Ihrem Rücken starten könnten.

Angriff

Aufbau : Langer Ball

Chance : Direkte Pässe

Breite : 50

Im Strafraum : 7

Ecken : 2

Freistösse : 2

Eine ganz neue Aufstellung bedeutet auch eine ungewöhnliche Taktik. Hier besteht Ihr Aufbau aus langen Bällen. Diese Taktik bedeutet nicht unbedingt, dass Sie jede Menge L1 + Dreieck (LB + Y) spielen müssen, sondern vielmehr, dass Ihre Stürmer den Ball in der Tiefe anfordern und im Rücken der Verteidiger starten. Was die Chancen angeht, sind direkte Pässe perfekt, um den Ball zwischen Ihren Mittelfeldspielern laufen zu lassen und ihn schnell in den Strafraum zu befördern. Dort befinden sich ziemlich viele Spieler, da Sie die Anzeige auf 7 stellen.

03 4-2-2-2

Diese Aufstellung ist auf dem Papier dem 4-4-2 sehr ähnlich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Ihre linken und rechten Mittelfeldspieler eigentlich offensive Mittelfeldspieler sind. Sie sind also zentraler und kleben weniger an der Linie (ein Job für Ihre Aussenverteidiger). Um das Beste aus dieser Aufstellung herauszuholen, finden Sie hier unsere taktischen Tipps.

Verteidigung

Defensiver Stil : Ausgeglichen.

Breite : zwischen 45 und 50

Tiefe : 40

Was die Hintermannschaft betrifft, so ist der Defensivstil ausgewogen und die Breite zwischen 45 und 50, um kompakt zu bleiben. Bei der Tiefe gehen Sie von 40 aus und versuchen Sie, so viel wie möglich mit Ihren Mittelfeldspielern zu verteidigen, während Sie die Maschine so viel wie möglich Ihre Innenverteidiger kontrollieren lassen.

Angriff

Aufbau : Ausgeglichen

Chance: Freispielen

Breite : 50

Im Strafraum : 3

Ecken : 2

Freistösse : 2

Die Besonderheit der Offensivtaktik des 4-2-2-2 liegt darin, dass Sie „Freispielen“ in der Kategorie „Chancen schaffen“ wählen müssen. Diese Einstellung treibt Ihre gesamten Offensivspieler nach vorne und bietet eine Vielzahl von Bewegungen im Kern des Spiels zwischen Ihren Aussenverteidigern, Ihren beiden Mittelfeldspielern und Ihren beiden offensiven Mittelfeldspielern. Mit zwei Stürmern und Ihren beiden offensiven Mittelfeldspielern, die sich ständig bewegen, bleiben Sie in der Kategorie „im Strafraum“ bei drei Balken.

04 5-2-2-1

In EA Sports FC 24 ist die Verteidigung in diesem Jahr ziemlich kompliziert zu handhaben. Deshalb empfehlen wir Ihnen, eine Taktik mit 5 Mann hinten auszuprobieren: das 5-2-2-1. Also keine Sorge, Sie werden trotzdem Chancen haben, huh... Aber Sie werden viel weniger Gegentore kassieren (wenn Sie unsere Tipps direkt unten befolgen).

Verteidigung

Defensiver Stil : Ausgeglichen.

Breite : 40.

Tiefe : 60.

Bei dieser Aufstellung geht es vor allem darum, solide zu stehen. Deshalb bleiben Sie ziemlich kompakt (40 Breite) und tief (60 Tiefe). Hier wird die Defensivarbeit zunächst durch das Abfangen seitens Ihrer beiden Mittelfeldspieler geleistet. Konkret bedeutet das, dass Ihre drei Innenverteidiger als letzte Schranke dienen. Überlassen Sie es der KI, sie so weit wie möglich zu kontrollieren.

Angriff

Aufbau : Ausgeglichen

Chance : Direkte Pässe

Breite : 40

Im Strafraum : 5

Ecken : 1

Freistösse : 1

Im Angriff besteht die Taktik darin, Ihre linken und rechten Stürmer sehr zentral und nahe am Mittelstürmer zu belassen (daher die Breite von nur 40) und Direktpässe zu bevorzugen, damit die drei Stürmer möglichst schnell im Übergang kombinieren können. In diesem Schema spielen auch Ihre Aussenverteidiger eine äusserst wichtige Rolle und werden für Überzahl im Strafraum sorgen (daher können Sie den Cursor in der entsprechenden Kategorie nur auf 5 stellen).

Damit haben Sie alle Karten in der Hand, um das Beste aus den beliebtesten Aufstellungen im Spiel herauszuholen. Wenn Sie damit nicht mehr in UT Champions glänzen können, wissen wir auch nicht mehr weiter...

