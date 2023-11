EA FC 24 Ultimate Team: Die besten Starterteams

Vor allem zum Saisonstart in EA FC 24 Ultimate Team ist es nicht einfach, ein starkes Team zusammenzustellen. Vor allem, wenn man auf Echtgeld-Investments verzichtet und nur mit den durch Spielerfolg generierten Münzen seine Mannschaft aufbaut. Deshalb stellen wir euch auch diese Saison wieder zwei Teams vor, für die ihr nicht tief in das virtuelle Portemonnaie greifen müsst - die euch aber dennoch zu vielen Siegen führen können!

01 Kurz erklärt: Das Chemiesystem in EA FC 24

Bevor wir euch die beiden Teams näher bringen, erklären wir euch kurz das Chemiesystem, das sich bereits in FIFA 23 Ultimate Team verändert hatte. Anders als zuvor könnt ihr nun statt 100 Chemiepunkten nur noch eine Teamchemie von 33 erhalten. Die Teamchemie setzt sich aus der Chemie jedes einzelnen Spielers zusammen, die von 0 bis 3 reicht. Hat jeder Spieler eine Chemie von 3, startet ihr mit der optimalen Teamchemie von 33 in die Partie. Die Chemie eines Spielers hängt von seinen Mitspielern ab. Hierbei gibt es drei Kriterien: Nationalität, Liga und Verein. Stellt ihr beispielsweise zwei Spieler aus der gleichen Liga und dem gleichen Verein auf, beeinträchtigt das die Chemie bei beiden Akteuren sehr positiv. Wenn aber alle anderen neun Spieler aus anderen Klubs und anderen Ligen stammen und außerdem eine andere Nationalität haben, kann es dennoch sein, dass die Einzelchemie der beiden Spieler mit gleicher Nationalität und Klubzugehörigkeit schwach ist.

Ihr müsst also darauf achten, dass es im gesamten Team Verknüpfungen verschiedener Spieler in Bezug auf ihre Herkunft, ihre Liga oder ihren Verein gibt. Abschließend noch eine weitere wichtige Info: Es gibt keine Links zwischen Spielern mehr, die für eine bessere Chemie sorgen. Es ist also nicht mehr wichtig, dass Spieler aus dem gleichen Verein oder aus der gleichen Liga nebeneinander spielen, um die Chemie zu optimieren. Es reicht, wenn sie beide aufgestellt sind. Es kann also auch ein Linksaußen und ein Rechtsverteidiger aus dem gleichen Klub dafür sorgen, dass sich eure Chemie verbessert.

02 Darum sind Hybrid Squads zum Start am besten

Noch etwas, bevor wir zu den Teams kommen: Beide Mannschaften sind Hybrid Squads - also Teams mit Spieler:innen aus verschiedenen Ligen. Sich zu Beginn der Saison für einen Hybrid Squad zu entscheiden, hat einen entscheidenden Vorteil: Ihr habt eine größere Auswahl an günstigen und gleichzeitig starken Spieler:innen. Eine starke Teamchemie ist dennoch möglich, indem ihr auch darauf achtet, Spieler:innen aus gleichen Nationen und Klubs aufzustellen.

03 Starter Team Deutschland & England

Die wichtigsten Facts zu diesem Team:

Hybrid Squad mit Spieler:innen aus 3 Ligen, 5 Nationen und 4 Klubs

5 Spieler aus der Bundesliga, 2 Spielerinnen aus der Frauen-Bundesliga + 4 Spieler aus der Premier League

Kostenpunkt: 61.000 Münzen (Stand: 5. Oktober 2023 - Preise variieren täglich stark)

Teamchemie: 33/33

Gesamtrating: 84

Formation: 4-4-2

FC 24 UT Starterteam © Red Bull/EA Sports

Torwart und Abwehr

Zwischen den Pfosten steht RB Leipzig -Keeper Péter Gulácsi. Der ungarische Nationalspieler gehört in FC 24 wieder zu den besten Torhütern aus der 1. Bundesliga. Werte wie 85 Hechten und 84 Reflexe machen den zuletzt lange mit einem Kreuzbandriss verletzten Torwart der Roten Bullen, der im DFB-Pokal beim SV Wehen Wiesbaden (3:2-Sieg) sein Comeback gab, zu einem sicheren Rückhalt.

Vor Gulácsi in der Viererkette spielt in der Innenverteidigung ein weiterer Spieler der Leipziger - Laufwunder Lukas Klostermann. Der deutsche Nationalspieler überzeugt einmal mehr mit Top-Werten, unter anderem 81 Verteidigen, 81 Tempo und 77 Physis. Neben ihm in der Innenverteidigung agiert ein alter Bekannter von Gulácsi und Klostermann: Dayot Upamecano. Der Ex-Leipziger kickt mittlerweile für den FC Bayern München. Mit 83 Tempo, 83 Physis und 81 Verteidigen ist er ein starker Innenverteidiger für den Saisonauftakt.

Rechts in der Viererkette haben wir uns für Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool entschieden. Der Red Bull-Athlet ist ein Allrounder - unter anderem mit 90 Passen, 80 Defensive und 79 Dribbling. Auch offensiv kann er sich mit diesen Ratings super einschalten. Links hinten spielt mit Giulia Gwinn die erste Frau in unserem Starter-Team. Die deutsche Nationalspielerin vom FC Bayern München hat starke Werte bei Dribbling (84), Tempo (80) und Defensive (80) und wird euch nicht enttäuschen!

Anmerkung: In FC 24 sind erstmals Frauen in Ultimate Team integriert - mit dem gleichen Rating-System wie die Männer. Wir empfehlen euch definitiv, auch Frauen in euren Mannschaften einzusetzen! Viele Karten sind sehr stark und möglicherweise entwickeln sich die Preise der Spielerinnen anders als die der Spieler, weil sich die Community noch nicht daran gewöhnt hat. Schaut also immer mal wieder auf die Preise bei den Karten der Frauen - vielleicht könnt ihr hier das eine oder andere Schnäppchen machen.

Mittelfeld

Im Mittelfeld setzen wir links auf Arnaut Danjuma. Der niederländische Nationalspieler, der derzeit vom FC Villarreal an den FC Everton ausgeliehen ist, glänzt besonders durch seine Schnelligkeit (86 Tempo) und seine Dribblings (83). Danjuma läuft den meisten Verteidigern davon und ist alternativ auch in der Sturmzentrale einsetzbar. Die Zentrale bilden Ryan Gravenberch vom FC Liverpool und FC Bayern-Kicker Joshua Kimmich - beides Allrounder mit überall mindestens soliden Ratings. Auf der rechten Seite empfehlen wir Leroy Sané vom FC Bayern. Wie soll es anders sein: Vor allem Tempo (91) und Dribbling (85) stechen positiv heraus.

Angriff

Der Sturm besteht aus einem Spieler und einer Spielerin. Zum einen soll Cody Gakpo für die Tore sorgen. Der niederländische Knipser des FC Liverpool ist schnell (85 Tempo), dribbelstark (84) und schussstark (82). Zum anderen stellen wir Lea Schüller auf. Die Stürmerin des FC Bayern überzeugt mit 86 Tempo, 83 Schuss und 81 Dribbling. Mit Gakpo und Schüller habt ihr also zwei pfeilschnelle Allzweckwaffen, die nicht nur gut schießen können, sondern auch dazu in der Lage sind, in Eins-gegen-Eins-Situationen Gegenspieler ins Leere laufen zu lassen.

04 Starter Team Spanien & Italien

FC 24 UT Starterteam © Red Bull/EA Sports

Die wichtigsten Facts zu diesem Team:

Hybrid Squad mit Spielern aus 3 Ligen, 8 Nationen und 6 Klubs

5 Spieler aus LaLiga, eine Spielerin aus Liga F, 5 Spieler aus der Serie A

5 Spieler aus LaLiga, eine Spielerin aus Liga F, 5 Spieler aus der Serie A

Kostenpunkt: 80.350 Münzen (Stand: 5. Oktober 2023 - Preise variieren täglich stark)

Teamchemie: 33/33

Gesamtrating: 84

Formation: 4-3-2-1

Torwart und Abwehr

Das Team mit Spieler:innen aus Spanien und Italien ist insgesamt etwas teurer als der Squad mit Spieler:innen aus Deutschland und England. Dafür habt ihr aber auch einige Kracher in eurer Mannschaft! Im Tor steht Jan Oblak von Atletico Madrid - der durchaus zu den besten Keepern in FC 24 gezählt werden kann. unter anderem Handling (90), Reflexe (87) und sein Positionsspiel (86) machen ihn zu einem Top-Rückhalt, der euch begeistern wird.

Die Innenverteidigung bilden Bremer von Juventus Turin und Pierre Kalulu vom AC Milan. Vor allem der Brasiianer Bremer hat es uns angetan. Für rund 5.000 Münzen bekommt ihr einen wahnsinnig starken Defensivspieler. 85 Verteidigen, 83 Physis und 80 Tempo - wow! Kalulu kann da nicht ganz mithalten, aber dennoch ist auch er für den Saisonstart ein mehr als solider Innenverteidiger.

Links in der Viererkette spielen wir mit Leonardo Spinazzola von der AS Roma. Mit 91 Tempo und 79 Dribbling ist er prädestiniert dafür, auch in der Offensive mitzuwirken. Komplettiert wird die Verteidigung von Marcos Llorente. Der Star von Atletico Madrid wird den meisten von euch eher als zentraler Mittelfeldspieler bekannt sein. Aber er kann auch rechts hinten in der Kette spielen. Und mit seinen Ratings bei Tempo (89), Physis (81), Dribbling (80) und Verteidigen (78) ist das auch unsere Empfehlung!

Mittelfeld

Das dreiköpfige Mittelfeld in unserem 4-3-2-1 System bilden zwei Spieler aus LaLiga und ein Serie A-Akteur. Pedri vom FC Barcelona ist ein Dribbelkönig (88) und ist durchaus schnell (78). Rodrigo De Paul von Atletico Madrid dagegen ist bekannt als Kämpfer. Das beweisen seine Physis (83) und sein starker Verteidigungswert (75). Aber auch offensiv hat er Qualitäten - 83 Passen und 82 Dribbling können sich sehen lassen. Der dritte Mittelfeldspieler ist Ismael Bennacer vom AC Milan. Ähnlich wie Pedri glänzt auch er beim Dribbling (86), aber auch Tempo (80) und Physis (78) sind solide.

Angriff

Den Sturm führt Lautaro Martinez von Inter Mailand an. Der Argentinier, der zuletzt in der Serie A mit einem Viererpack bei der US Salernitana (4:0) für Furore sorgte, ist stark im Dribbling (85), zudem wahnsinnig stark im Abschluss (86 Schuss) und hat eine gewaltige Physis (85). An ihm werden sich die gegnerischen Verteidiger die Zähne ausbeißen! Rechts neben Martinez haben wir uns für Ludmila Da Silva von Atletico Madrid entschieden. Die brasilianische Angreiferin ist pfeilschnell (87), dribbelstark (84) und kann sich mit einer Physis von 79 gut durchsetzen.

Komplettiert wird dieser Hybrid Squad von Memphis Depay, der ebenfalls für Atletico Madrid aufläuft. Schon in FIFA 23 hatten wir ihn in einem unserer Starter Teams aufgestellt. Dass er erneut dabei ist, hat mehrere Gründe: 85 Dribbling, 82 Schuss, 82 Tempo, 81 Passen und 80 Physis machen ihn zu einer Allzweckwaffe im Angriff!

Und - für welches Starter Team entscheidet ihr euch? Beide Squads haben auf jeden Fall genug Potenzial, um in den ersten Wochen konkurrenzfähig zu sein. Vielleicht lasst ihr euch ja auch bloß inspirieren und holt lediglich ein paar unserer aufgestellten Spieler:innen in euer Team. Wie auch immer ihr es macht: Wir wünschen euch mit euren Starter Teams einen erfolgreichen Auftakt in die Saison in FC 24!

Über den Autor