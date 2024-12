FC 25: Die Top 7 Spieler aus der Super League

begeistern. Du willst in FC 25 mit deinem Lieblingsteam aus der Super League gegen Freunde oder Spieler aus der ganzen Welt antreten? Wir stellen dir hier die besten sieben FC 25-Spieler aus der Super League vor - und zeigen dir abschließend auch die Top Special Cards aus der Super League in

Der erfolgreiche Rückkehrer des FC Basel, der seinen Heimatverein in der Super League zurück an die Spitze führte, hat in FC 25 ein Gesamtrating von 73. Die Nati-Legende absolvierte bis Ende 2024 bereits 125 Länderspiele und spielt nun nach einer bewegenden Karriere mit Stationen bei Bayern München, Inter Mailand, Stoke City, FC Liverpool, Olympique Lyon und Chicago Fire wieder in Basel.

Dank seiner Top-Leistungen in der ersten Saisonhälfte 2023/24 bekam Xherdan Shaqiri in FC 25 Ultimate Team von Publisher EA Sports schon zwei Special Cards verpasst. Diese stellen wir dir weiter unten vor.

Ebenfalls zu den besten FC 25-Spielern aus der Super League gehört Meschack Elia von den BSC Young Boys. Mit einem Gesamtrating von 74 ist der pfeilschnelle Kongolese etwas besser als Xherdan Shaqiri. Vor allem sein Tempo (92) und Dribbling (78) können sich sehen lassen. Elia stürmt seit seinem Wechsel aus dem Kongo in die Schweiz im Jahr 2020 für die Young Boys und ist außerdem erfahrener Nationalspieler in seinem Heimatland.

So langsam wird’s heiß! Wer ist der beste FC 25-Spieler aus der Super League? Erst einmal verteilen wir die Bronzemedaille - und zwar an Filip Ugrinic von den BSC Young Boys. Der Mittelfeldspieler gab Ende 2023 sein Debüt für die Nati und spielt seit 2022 in Bern. In FC 25 überzeugt Ugrinic besonders mit seiner Physis (84) und seinem Tempo (77), das ihm auf dem virtuellen Platz Flügel verleiht.

Wie oben angeteasert stellen wir dir außerdem drei Spezialkarten vor, die Spieler aus der Super League in der Saison 2024/25 für Top-Leistungen auf dem realen Platz in FC 25 Ultimate Team erhalten haben. Vorhang auf für die Top 3 Special Cards!

Der “Kraftwürfel” spielt seit seiner Rückkehr zum FC Basel im Sommer, als wäre er nie weg gewesen. Dank mehrerer Tore und Assists zählte Shaqiri schon zweimal zum Team of the Week, wofür er jeweils mit Inform-Karten ausgestattet wurde. Die erste Inform-Version hat ein Gesamtrating von 80 und begeistert mit Top Ratings wie 84 Passen, 82 Schuss und 82 Dribbling.

Ebenfalls eine Inform-Karte erhalten hat Joel Monteiro Almada von den BSC Young Boys. Der Mittelfeldakteur ist seit September 2024 frischgebackener Nationalspieler. Im November beim 2:3 in Spanien erzielte Monteiro seinen Debüt-Treffer für die Nati. Bei seiner Inform-Version in FC 25 sind vor allem sein Tempo (90) und seine Physis (86) positiv hervorzuheben.

