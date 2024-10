EA FC 25 Ultimate Team: 5 Tipps für eine erfolgreiche Saison

so. In diesem Spielmodus baust du dir die gesamte Saison über dein Dreamteam aus allen im Game verfügbaren Spielern auf. Weil in UT auf den ersten Blick einiges kompliziert sein kann, helfen wir dir in diesem Guide, die Welt von Ultimate Team besser zu verstehen. Mit diesen fünf Tipps steht dem Aufbau deiner ultimativen Mannschaft nichts mehr im Wege!

In FC 25 you can also play with the stars of RB Leipzig

Statt bis zu 100 Chemiepunkten kannst du in FC 25 eine Teamchemie von 33 erhalten. Die Teamchemie setzt sich aus der Chemie jeder einzelnen Karte zusammen, die von 0 bis 3 reicht. Hat jeder Spieler eine Chemie von 3, startest du mit der optimalen Teamchemie von 33 in die Partie.

Statt bis zu 100 Chemiepunkten kannst du in FC 25 eine Teamchemie von 33 erhalten. Die Teamchemie setzt sich aus der Chemie jeder einzelnen Karte zusammen, die von 0 bis 3 reicht. Hat jeder Spieler eine Chemie von 3, startest du mit der optimalen Teamchemie von 33 in die Partie.

Statt bis zu 100 Chemiepunkten kannst du in FC 25 eine Teamchemie von 33 erhalten. Die Teamchemie setzt sich aus der Chemie jeder einzelnen Karte zusammen, die von 0 bis 3 reicht. Hat jeder Spieler eine Chemie von 3, startest du mit der optimalen Teamchemie von 33 in die Partie.

Du musst also darauf achten, dass es im gesamten Team Verknüpfungen verschiedener Spieler in Bezug auf ihre Herkunft, ihre Liga oder ihren Verein gibt. Abschließend noch eine weitere wichtige Info: Es gibt keine Links zwischen Spielern mehr, die für eine bessere Chemie sorgen. Das heißt: Es ist nicht mehr wichtig, dass Spieler aus dem gleichen Verein oder aus der gleichen Liga nebeneinander spielen, um damit die Chemie zu optimieren. Es reicht, wenn sie beide aufgestellt sind. Es können also auch ein Linksaußen und ein Rechtsverteidiger aus dem gleichen Klub dafür sorgen, dass sich eure Chemie verbessert.

Du musst also darauf achten, dass es im gesamten Team Verknüpfungen verschiedener Spieler in Bezug auf ihre Herkunft, ihre Liga oder ihren Verein gibt. Abschließend noch eine weitere wichtige Info: Es gibt keine Links zwischen Spielern mehr, die für eine bessere Chemie sorgen. Das heißt: Es ist nicht mehr wichtig, dass Spieler aus dem gleichen Verein oder aus der gleichen Liga nebeneinander spielen, um damit die Chemie zu optimieren. Es reicht, wenn sie beide aufgestellt sind. Es können also auch ein Linksaußen und ein Rechtsverteidiger aus dem gleichen Klub dafür sorgen, dass sich eure Chemie verbessert.

Du musst also darauf achten, dass es im gesamten Team Verknüpfungen verschiedener Spieler in Bezug auf ihre Herkunft, ihre Liga oder ihren Verein gibt. Abschließend noch eine weitere wichtige Info: Es gibt keine Links zwischen Spielern mehr, die für eine bessere Chemie sorgen. Das heißt: Es ist nicht mehr wichtig, dass Spieler aus dem gleichen Verein oder aus der gleichen Liga nebeneinander spielen, um damit die Chemie zu optimieren. Es reicht, wenn sie beide aufgestellt sind. Es können also auch ein Linksaußen und ein Rechtsverteidiger aus dem gleichen Klub dafür sorgen, dass sich eure Chemie verbessert.

Squad Building Challenges sind ein wichtiger Bestandteil von EA FC 25 Ultimate Team. Bei einer SBC kannst du Spieler aus deinem Verein gegen vorher festgelegte Belohnungen eintauschen. Diese können wiederum aus Spielern oder Packs bestehen. Während ein Pack einem die Möglichkeit bietet, sein Glück zu testen, sind Spieler als SBCs Belohnungen häufig eine einmalige Chance, den angebotenen Spieler zu bekommen. Sie sind immer untauschbar und nur für eine gewisse Zeit verfügbar. Die Entscheidung, eine Spieler-SBC abzuschließen, sollte also wohl überlegt sein. Wie teuer so eine SBC ist, kannst du auf Seiten wie

Bedenke jedoch: Alle Spieler, die du eintauscht, haben einen Wert, ob untauschbar oder nicht. „Umsonst“ ist eine SBC also nie so wirklich, auch wenn mal keine zusätzlichen Spieler gekauft werden müssen.

Bedenke jedoch: Alle Spieler, die du eintauscht, haben einen Wert, ob untauschbar oder nicht. „Umsonst“ ist eine SBC also nie so wirklich, auch wenn mal keine zusätzlichen Spieler gekauft werden müssen.

Bedenke jedoch: Alle Spieler, die du eintauscht, haben einen Wert, ob untauschbar oder nicht. „Umsonst“ ist eine SBC also nie so wirklich, auch wenn mal keine zusätzlichen Spieler gekauft werden müssen.