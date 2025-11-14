FC 26 Formationen: Das perfekte Setup für das 4-1-2-1-2 (2)

Wir stellen dir im Laufe der Saison einige FC 26 Formationen vor und erklären, worauf es bei den Aufstellungen ankommt, um sie bestmöglich zu nutzen. Die richtige Auswahl der Formation und die Fähigkeit, ihre Stärken und Schwächen zu kennen, ist wichtig, um in

langfristig Erfolg zu haben und enge Matches zu gewinnen.