FC 26 Formationen: Das perfekte Setup für das 4-1-2-1-2 (2)

Wir stellen dir im Laufe der Saison einige FC 26 Formationen vor und erklären, worauf es bei den Aufstellungen ankommt, um sie bestmöglich zu nutzen. Die richtige Auswahl der Formation und die Fähigkeit, ihre Stärken und Schwächen zu kennen, ist wichtig, um in FC 26 langfristig Erfolg zu haben und enge Matches zu gewinnen.
In diesem FC 26 Formationsguide stellen wir dir das 4-1-2-1-2 (2) vor und geben Tipps, wie du diese Formation optimal anwendest. Von Individuellen Taktiken bis hin zu Rollen einzelner Spieler - hier findest du alles, was du für das perfekte Setup deines 4-1-2-1-2 (2) in FC 26 brauchst!
FC 26 Formationen: So spielst du am besten im 4-1-2-1-2 (2)
In diesem Video zeigen wir dir die besten Einstellungen für das 4-1-2-1-2 (2) in FC 26. So perfektionierst du diese Formation und holst das Maximum heraus.
Warum das 4-1-2-1-2 (2) eine Top-Formation in FC 26 ist
Schneller Fußball durch die Mitte funktioniert in FC 26 sehr gut. Grund dafür ist das temporeiche Gameplay, das schnelle und direkte Pässe begünstigt. Deshalb ist die Enge Raute beim 4-1-2-1-2 (2) extrem stark. . Du hast Bock auf Tiki Taka mit deinem Team? Neben dem 4-4-1-1 bietet sich das auch diese Formation hervorragend dafür an.
Übrigens: Du musst dich nicht auf eine einzige Formation festlegen. Im Gegenteil - probiere auf jeden Fall verschiedene Formationen aus! Es ist eine nicht zu unterschätzende Qualität, mehrere Formationen spielen zu können und zu wissen, welche Vorteile sie jeweils gegenüber anderen bieten.
Über den Autor
Chris ist ehemaliger Profi im eFootball. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren Coach und er trainierte auch schon Esportler in der Virtual Bundesliga - die offizielle Deutsche Meisterschaft in FC 26. Auf redbull.com begleitet dich Chris auf deinem Weg zu einem besseren Spieler und gibt regelmäßig FC 26 Tipps.