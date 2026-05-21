FC 26 Formationen: Das perfekte Setup für das 4-5-1 (2)

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Wir stellen dir im Laufe der Saison einige FC 26 Formationen vor und erklären, worauf es bei den Aufstellungen ankommt, um sie bestmöglich zu nutzen. Die richtige Auswahl der Formation und die Fähigkeit, ihre Stärken und Schwächen zu kennen, ist wichtig, um in FC 26 langfristig Erfolg zu haben und enge Matches zu gewinnen.
In diesem FC 26 Formationsguide stellen wir dir das 4-5-1 (2) vor und geben Tipps, wie du diese Formation optimal anwendest. Von Individuellen Taktiken bis hin zu Rollen einzelner Spieler - hier findest du alles, was du für das perfekte Setup deines 4-5-1 (2) in FC 26 brauchst!
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FC 26 Formationen: So spielst du am besten im 4-5-1 (2)
In diesem Video zeigen wir dir die besten Einstellungen für das 4-5-1 (2) in FC 26. So perfektionierst du diese Formation und holst das Maximum heraus.
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Warum das 4-5-1 (2) eine Top-Formation in FC 26 ist
Das 4-5-1 (2) gehört zu den absoluten Meta-Formationen in EA FC 26. Der Grund: Du genießt im Mittelfeld eine hervorragende defensive Stabilität und hast gleichzeitig viele Optionen im Angriff. Das macht das 4-5-1 (2) zu einer der Formationen, mit der du im Sweet Spot zwischen Defensivstärke und Angriffsmöglichkeiten agierst.
Aber: Das 4-5-1 (2) ist nicht unbedingt anfängerfreundlich. Grund dafür ist, dass du aktiv Läufe anstoßen musst, um Chancen zu kreieren. Es braucht also etwas Zeit, bis du dich an das 4-5-1 (2) gewöhnt hast und in den Genuss aller Vorteile dieser Formation kommst.