Während die Eishockeysaison auf Hochtouren läuft und grosse internationale Termine näher rücken, haben wir uns für Laila Edwards wie auch Mitch Marner entschieden, in die Geschichte des Eishockeys einzutauchen.

01 Die Ursprünge

Wie wir bereits erwähnt hatten, als wir uns mit Schlägereien im Eishockey befasst haben, wurde das Wort „Hockey“ erstmals 1773 in einem Buch mit dem Titel „Juvenile Sports and Pastimes“ erwähnt, das in England erschienen ist. Trotzdem ist es ziemlich schwierig, die genaue Quelle des Sports zu bestimmen. Ähnlich wie beim Fussball, der in mancher Hinsicht dem Calcio fiorentino oder der Soule ähnelt (aus der auch Rugby hervorging), wurden Sportarten, die dem Eishockey ähneln, in verschiedenen Ländern Europas und darüber hinaus gespielt. Allein im Vereinigten Königreich sind Bandy in England, Shinty in Schottland oder Hurling in Irland allesamt Cousins des modernen Hockeys. Auch wenn die Quellen relativ spärlich sind, behaupten mehrere von ihnen, dass die Mi’kmaq, ein indigenes Volk und die ersten Bewohner Kanadas, im 19. Jahrhundert mit Schlägern und einem Ball auf gefrorenen Flächen spielten.

Sicher ist, dass sich das bekannte Eishockey tatsächlich in Nordamerika entwickelt hat, insbesondere in Kanada.

Laila Edwards auf einem See in Wisconsin © Grant Moxley/Red Bull Content Pool

Das erste offizielle Spiel, von dem es Aufzeichnungen gibt, wurde 1875 in Montreal organisiert. Damals konnten Sie alle Regeln vergessen, die Sie heute kennen, denn es gab nur wenige oder gar keine. Als Bonus galten Schutzkleidungen offenbar als unnötig. Zum Glück begannen um 1890 Torhüter damit, Cricket-Schoner zu benutzen, um Stösse an den Beinen zu vermeiden. Ab diesem Zeitpunkt war die Maschinerie in Gang gesetzt, auch wenn es noch eine Weile dauern sollte.

02 Entwicklung und Professionalisierung in Nordamerika

1877 wurde an der McGill University der erste Eishockeyclub gegründet. Kurz darauf folgten weitere Universitäten, und bereits 1883 fand die erste „World Championship of Hockey“ statt. Tatsächlich handelte es sich eher um den Pokal der Clubs aus Montreal, aber wie Noah Lyles anmerkte, neigen die Bewohner des nordamerikanischen Kontinents dazu, den Begriff „Weltmeister“ grosszügig zu verwenden.

1888 reiste der Gouverneur von Kanada, ein gewisser Frederick Stanley, nach Montreal, um dem Spektakel beizuwohnen. Heute erwartet man nach jedem Turnier, dass eine prächtige Trophäe in die Höhe gestemmt wird. Damals war das deutlich weniger der Fall. Vier Jahre später, 1892, stiftete der Gouverneur dem Sieger eine silberne Schale. Ihr Name? Die Dominion Hockey Challenge Cup. Zum Glück wurde sie bald umbenannt und erhielt den Namen, den wir heute kennen: den Stanley Cup (das klingt dann doch etwas cooler).

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden die ersten professionellen Teams im Norden der USA und in Kanada. Zu dieser Zeit tobte ein harter Konkurrenzkampf, und sobald Spieler bezahlt werden konnten, zögerten sie nicht, das Team zu wechseln. Damit lösten sie auf beiden Seiten der Grenze eine Welle der Professionalisierung aus.

Überall, wo's chalt isch, findet me Hockeyspieler © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

03 Gründung der NHA

1909 beschlossen zwei Teamverantwortliche, die NHA (National Hockey Association) zu gründen. Um deren Entwicklung zu unterstützen und das Rivalitätsgefühl zu stärken, hatten sie auch die gute Idee, die Gründung einer Franchise speziell für frankophone Spieler voranzutreiben: die Canadiens de Montréal.

Mit dieser neuen Liga wurden zahlreiche Änderungen eingeführt: Man wechselte von 2 auf 3 Drittel, und grosse sowie kleine Strafen wurden eingeführt.

Nach und nach, wie es auch in anderen amerikanischen Sportarten wie Basketball der Fall war, sahen sich die Teams gezwungen, zwischen verschiedenen Ligen zu wechseln, um ihre Einnahmen zu maximieren und sich die besten Spieler leisten zu können (und zu überleben).

04 Die Entstehung der Conferences

Einige Jahre später beschlossen zwei ehemalige Spieler, im Westen Kanadas eine neue Liga mit dem Namen PCHA (Pacific Coast Hockey Association) zu gründen. Dank ihrer Verbindungen zu früheren Kollegen gelang es ihnen nach und nach, einige Spieler aus der NHA abzuwerben. Schliesslich wurde beschlossen, dass der Stanley Cup jedes Jahr an den Sieger einer Serie gehen sollte, in der das beste Team jeder Liga aufeinandertreffen würde. 1915 fanden die ersten Stanley-Cup-Finals zwischen den Ottawa Senators und den Vancouver Millionaires statt. Wer gewann? Vancouver. Mehr als 100 Jahre später sind die Millionaires inzwischen zu den Canucks geworden, und wie viele Titel haben sie ihrer Sammlung hinzugefügt? Keinen einzigen.

Scherz beiseite: Die PCHA war für die Einführung vieler entscheidender Regeln verantwortlich, wie der blauen Linien, des Torraums, des Penaltyschusses oder der Abschaffung der Pflicht für Torhüter, stehen zu bleiben. Darüber hinaus verdanken wir dieser Liga auch das Playoff-Format, bei dem im Finale die Sieger jeder Conference aufeinandertreffen.

1917 trennten sich einige der Besitzer der NHA, müde von internen Spannungen, und gründeten eine neue Liga, die das Team aus Toronto ausschloss. Sie haben es erraten: Diese Liga trägt den Namen NHL.

1926 gingen die letzten abtrünnigen Ligen bankrott, was der NHL freien Raum zur Weiterentwicklung liess.

05 Internationale Entwicklung

Das Red Bull Open Ice in Arosa, Schweiz © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Auf dem alten Kontinent musste das Hockey nicht auf die Gründung der NHL warten, um Leidenschaften zu entfachen. Wie bereits erwähnt, gab es vor mehreren hundert Jahren entfernte Verwandte dieses Sports, und Nationen wie Tschechien, Schweden oder Russland betrieben Eishockey seit Beginn des 20. Jahrhunderts.

International wurde Eishockey sehr schnell anerkannt und feierte seine Premiere als olympische Sportart 1920 bei den Männern und 1998 bei den Frauen. Diese Wettbewerbe brachten legendäre Duelle hervor, wie das „Miracle on Ice“ von 1980, ein Spiel, in dem die Amerikaner im Finale die damals als unschlagbar geltende Sowjetunion entthronten.

Jedes Jahr werden die Namen der Spieler des Teams, das die NHL gewinnt, in den Stanley Cup eingraviert. Die Trophäe, die 1892 noch 18 Zentimeter hoch war, misst heute 90. Wird Mitch Marner eines Tages seinen Namen darauf eingravieren? In jedem Fall hat das Hockey, von Spielen auf gefrorenen Seen bis hin zu einer weltweit anerkannten Sportart, von Kanada bis Schweden, einen weiten Weg zurückgelegt.