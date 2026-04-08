Eishockey: die Teams, die in der Schweiz spielen

Nachdem man sich mit den Rekorden und den prägenden Spielern der Nati beschäftigt hat, ist es an der Zeit, die Clubs zu erwähnen, die sich im Laufe des Jahres um den nationalen Titel in der National League duellieren.

01 Was ist die National League?

Die National League ist die höchste Spielklasse im Schweizer Eishockey. Auch wenn sie damals einen anderen Namen trug (Schweizer Eishockeymeisterschaft), wurde die Schweizer Meisterschaft bereits 1908 gegründet. 1937 wurde die Nationalliga A eingeführt. Einige Jahre später begann die Professionalisierung der Liga wirklich, und ab 1986 wurde das Playoff-Format eingeführt, um die Saison würdig abzuschliessen und einen Sieger zu bestimmen. 2007 änderte sich der Name erneut mit der Einführung der National League A, die später zur heutigen National League wurde.

Heute wird die Meisterschaft klassisch ausgetragen, mit 14 Teams in einer einzigen Gruppe vor den Playoffs im Best-of-Seven-Format, wie in der NHL, bis zum Finale.

02 Die Teams der National League

EHC Biel-Bienne

EHC Kloten

EV Zug

Genève-Servette HC

HC Ajoie

HC Ambri-Piotta

HC Davos

HC Fribourg-Gottéron

HC Lugano

Lausanne HC

SC Bern

SC Rapperswil-Jona Lakers

SCL Tigers

ZSC Lions

03 Die Erfolge der National League

Bald in der National League im Einsatz? © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Hier sind die Clubs der National League nach Anzahl Meistertitel geordnet:

HC Davos — 31 Titel

SC Bern (CP Berne) — 16 Titel

ZSC Lions (Zürich) — 10 Titel

EHC Arosa - 9 Titel

HC Lugano — 7 Titel

HC La Chaux-de-Fonds - 6 Titel

EHC Kloten — 5 Titel

EV Zug — 3 Titel

EHC Biel - 3 Titel

Genève-Servette HC — 2 Titel

Auch wenn der HC Davos mit 31 Titeln (mit grossem Abstand) an der Spitze steht, hat er die NL seit über 10 Jahren nicht mehr gewonnen, der letzte Titel stammt aus der Saison 2014-2015. In diesem Jahr scheint der Club gut aufgestellt zu sein, um an frühere Erfolge anzuknüpfen, doch die Playoffs könnten einige Überraschungen bereithalten. Derzeit gehören der EV Zug von Leonardo Genoni (2021, 2022) und die ZSC Lions von Sven Andrighetto und Denis Malgin (2024, 2025) zu den Spitzenteams der Liga.

04 Was ist der Unterschied zur Swiss League?

Ganz einfach, die Swiss League ist die zweithöchste Spielklasse, die direkte Vorstufe zur National League. Dort sammeln viele talentierte Nachwuchsspieler ihre ersten Erfahrungen, bevor sie ihre Chance auf höchstem Niveau erhalten, oder Veteranen bestreiten eine letzte Saison bei ihrem Herzensclub. Am Ende der Saison trifft das beste Team der Liga in einer Best-of-Seven-Serie auf das letzte Team der National League, und der Sieger bleibt in der NL oder steigt in die NL auf.

05 Die Teams der Swiss League

Sierre

Thurgau

Visp

Chaux-de-Fonds

Chur

Basel

Olten

Lions

Winterthur

Bellinzona Snakes

Arosa

06 FAQ

Wie viele Eishockeyteams spielen in der Schweizer Meisterschaft?

14 Teams treten während der National-League-Saison gegeneinander an.

Während die Playoffs begonnen haben, ist die Eishockeysaison noch lange nicht zu Ende. Vom 15. bis 31. Mai wird die Eishockey-Weltmeisterschaft in Zürich und Freiburg stattfinden.