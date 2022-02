Eis statt Fels! Diese Profi-Tipps solltet ihr beim Eisklettern beachten

Die Haue , also die spitze Seite des Eispickels, muss korrekt platziert sein. "Da diese Spitze an Millimetern hängen bleiben kann, hält sie auch an falschen Stellen von Griffen. Deshalb ist es enorm wichtig, trotz der Distanz von der Hand zur Wand ein Gefühl dafür zu haben, ob die Haue richtig gesetzt ist", erklärt Petra. Sie rät deshalb dazu, unsichere Stellen häufig zu wiederholen , um ein gutes Gespür dafür zu trainieren, was hält und was nicht.