Elden Ring: Wie ein Souls-Einsteiger das Spiel erlebt

Ich habe noch nicht viel Erfahrung mit den Souls-Games von From Software sammeln können. Durch ihr Szenario konnten mich Bloodborne und Sekiro zwar einige Zeit beschäftigten, aber wirklich “klick” hat es nie gemacht. Auch nachdem ich jedem Teil der Dark Souls-Reihe eine Chance gegeben hatte, konnten mich diese nie mehr als ein paar Stunden unterhalten. Am meisten Zeit hatte ich wohl in die Souls-Like-Spiele anderer Entwickler gesteckt. Primär The Surge, vom deutschen Studio Deck 13, und Code Vein aus dem Hause Bandai Namco. Doch auch hier hielt sich die Spielzeit in Grenzen.

Was war es also, dass mir den Spass an den Titeln genommen hatte. Es ist simpel:

Auch scheue ich mich nicht vor Grind-lastigen Games. Bei vielen Souls-Games hatte ich aber das Gefühl, dass mir das Spiel Steine in den Weg legt, die nichts damit zu tun haben, dass es einfach nur “schwer” ist. Viele wertschätzen, dass Dark Souls sehr unzugänglich gestaltet ist und manche Dinge durch Recherche oder den Austausch mit anderen Spielern erlernt werden müssen. Dieser Aspekt war es allerdings, der mich persönlich davon abgehalten mehr Zeit in die Spiele zu investieren. In diesen Szenarien hatte mir das Kern-Gameplay nicht genug gefallen, um den zeitlichen Aufwand - die "Arbeit "- zu rechtfertigen, um dem Titel den Raum zu geben, den er braucht um sich zu entfalten.

From Software hat das Spiel in dieser Hinsicht nicht darauf ausgelegt neue Spieler für sich zu gewinnen. Solltet ihr die Genre-Formel nicht mögen, dann habe ich hier leider keine guten Nachrichten für euch. Das ist für ungewöhnlich. Denn mittlerweile ist From Software kein Nischen-Entwickler mehr. Mittlerweile zählt die Spieleschmiede aus Tokyo zu den renommiertesten, japanischen AAA-Studios. Mit wachsender Grösse versuchen Developer eher eine grössere Spielerschicht zu erschliessen, in dem sie einladender werden.

Gleichzeitig sind natürlich auch die Stärken vergangener Spiele in Elden Ring zu finden. Die Anspannung, wenn ihr euch tief in unbekannten Territorien befindet, alle Heilungs-Ressourcen erschöpft, ist unbeschreiblich. Hinter jeder Ecke erhofft ihr euch die nächste “Gnade” zu finden, Elden Rings Variante Bonfire, welche als Checkpoint dienen. Man hält die Luft an und hofft, dass man nicht von einem der zahlreichen Feinde überrumpelt wird, seine Runen verliert, und den ganzen Weg erneut bestreiten muss.

Die Antwort war “Nein”. Allerdings kommt hier der wichtigste Aspekt von Elden Ring ins Spiel, welcher den Titel von seinen Vorgängern abhebt: Die Open World . Denn ich hielt Wort und entschied mich dafür, keine weitere Minute an Margit zu verschwenden. Allerdings wandte ich mich dafür der restlichen Spielwelt zu. Eine Entscheidung, die dazu führen sollte, dass ich die nächsten Tage so oft es ging in der Welt von Elden Ring versinken wollte.

Dabei ist es zu Beginn nicht leicht von dem goldenen Pfad zu lösen, der einem prominent auf der Karte des Spiels präsentiert wird. Auch darum, weil man viel Respekt vor dem Unbekannten hat, welches sich in den Wäldern, Sümpfen und Bergen der Spielwelt verbirgt. Die Sicherheit eines vorgegebenen Pfades macht die Entscheidung, wo die Resie als nächstes Hingehen sollte natürlich einfacher. Doch genau das ist es, was Elden Ring nicht möchte. Es ist eine perfekt platzierte Falle. Den Kampf mit Margit The Fell Omen zu erreichen dauert nicht lange. Auf dem Weg dorthin erwarten eine ein paar kleinere Hürden, wie der Hinterhalt eines bewaffneten Riesen, aber letztendlich dürften viele diesen Punkt des Spiels flott erreichen. Nur um dann mit der Realität konfrontiert zu werden, dass man (noch lange) nicht bereit ist.

