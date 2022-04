Die besten Mods für Elden Ring

Ein großer Vorteil der PC-Gaming-Szene ist die Möglichkeit Spiele mit Mods zu verändern. Oft sind es diese, die Spielen lange nach ihrem Release noch weiter Leben einhauchen. Titel wie The Elder Scrolls V: Skyrim haben eine Modder-Community, die seit vielen Jahren an unglaublichen Werken tüftelt.

Auch Elden Ring hat bereits eine aktive Gemeinschaft aus Programmieren angesammelt, die zahlreiche Modifikationen für den From Software-Titel veröffentlichen. Wir haben uns einmal die Liste der bereits verfügbaren Mods angesehen und unsere Favoriten herausgepickt.

Solltet ihr euch für das Thema Modding in Games interessieren, empfehlen wir euch unsere Artikelreihe zu diesem Thema . Hier geht es unter anderem darum, wie Modder ihre Werke als Karrierestart genutzt haben , oder sogar Retro-Konsolenspiele eine rege Homebrew-Szene besitzen.

01 Thomas, der kleine Tree Sentinel

Auch wenn Thomas nett lächelt, der Kampf wird nicht leichter © From Software

In der Welt des Game-Moddings gibt es zwei konstante Variablen: Shrek und Thomas, die kleine Lokomotive. Beide haben bereits ihren Weg in die Zwischenlande gefunden und bereichern Elden Ring-Spieler mit ihrer Anwesenheit. Ein Mod ersetzt den Tree Sentinel, auf den ihr zu Beginn eures Abenteuers trefft, mit der lächelnden Lok. Zumindest sein Pferd. Wenn ihr also möchtet, dass neue Spieler, die an eurem Setup spielen für immer das Gesicht von Thomas vor Augen haben, wenn sie an Elden Ring denken - dieser Mod ist für euch.

02 Mehr Charakter-Anpassungen

Der Charakter-Editor von Elden Ring ist bereits relativ mächtig. Vor allem wenn man bedenkt, dass man eigentlich recht wenig seines Befleckten sieht. (Sollte man sich nicht dazu entscheiden einen “nackten” Run zu spielen). Wer sich allerdings noch mehr optische Modifikationen wünscht, kann auf Mods zurückgreifen.

Die Katzenohren kommen in unterschiedlichen Varianten © From Software

Katzen-Fans gönnen sich einen Satz heißer Neko-Ohren. Damit erinnert euer Elden Ring-Charakter fast an die Miqo'te aus Final Fantasy XIV. Wer also nicht auf Cat-Girls und -Boys verzichten mag, muss das dank der Modding-Community auch hier nicht tun.

Torrent bekommt einen neuen Look © From Software

Auch euer Pferd Torrent geht nicht leer aus. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn es echte, optische (und spielerische) Goodies gegeben hätte, die man für sein Reittier finden kann. Aber so muss man sich eben mit den Entwicklungen aus der Mod-Szene zufrieden geben. Zum Beispiel könnt ihr dem Vierbeiner den Look der Night’s Cavalery verpassen.

Wer als Ranni spielen möchte: Mods geben euch die Möglichkeit! © From Software

Die Winterhexe Ranni ist einer der beliebtesten Charaktere aus Elden Ring. Kein Wunder. Ihr optisches Design ist sehr gelungen. Zwar gibt es ihre Kleidung als Ausrüstung im Spiel zu finden, allerdings könnte das manchen nicht reichen. Wer seine komplette Ranni-Rollenspiel-Fantasie ausleben möchte, kann das mit einem Mod tun, der euer gesamtes Spielermodell ersetzt.

03 FOV-Extender

Mehr Bild: Der FOV-Extener fährt die Kamera hinaus © From Software

Die Kamera von Elden Ring ist für viele Spieler ein Problem. Sie ist relativ nah am Spieler platziert und sorgt damit für ein etwas klaustrophobisches Spielbild. Das kann zu mehreren Problemen führen: Manche Bosse sind schlicht und einfach zu groß, um brauchbar in dem Viewport des Spiels platziert zu werden, besonders wenn ihr in den Nahkampf geht. Manche spieler erfahren aber aufgrund der engen Kameraposition Motions-Sickness.

Der FOV-Extender löst dieses Problem und lässt euch die Kamera ein wenig nach Hinten schieben.

04 PlayStation-Button-Anzeige

Wer mit PlayStation-Controller am PC spielt wird bei Elden Ring dennoch mit den Labels für Xbox-Pads konfrontiert. Dieser Mod löst dieses Problem. Hier muss man aber ganz ehrlich sagen, dass es schade ist, dass die Lösung dieses Umstandes in den Händen der Community liegt. Das wäre etwas, dass Entwickler From Software von Haus aus hätte anbieten können.

05 Easy Mode

Die Diskussion um den Schwierigkeitsgrad von Elden Ring war - wie zu erwarten - ein heißes Thema auf den sozialen Medien. Ultimativ sind viele Spieler der Meinung, dass sie gerne ein Spiel so erleben wollen, wie sie möchten. Und selbst wenn From Software in Elden Ring einige “versteckte” Schwierigkeits-Hebel verbaut hat, wünschen sich manche mehr Möglichkeiten das Spielerlebnis anzupassen.

Dieser Mod erlaubt es zum Beispiel Schaden zu reduzieren, eure Heil-Items zu verdoppeln oder die Anzahl an gewonnenen Runen zu erhöhen. Die Entwickler des Mods weisen aber darauf hin, diesen nur im Offline-Modus zu nutzen.

06 Hard Mode

Wer sich allerdings wünschen würde, dass Elden Ring noch etwas härter wäre, für den steht der “Prepare to Die”-Mod bereit. Laut seiner Beschreibung ist dieser extrem schwer, aber dennoch fair. Es stecken soweit mehrere 100 Stunden an Balancing in dem Paket. Zum einen erhöht der Mod ganz stumpf die Werte vieler Feinde, aber bietet auch eine verbesserte Gegner-KI. Außerdem ist Quick-Travel ist auf Kathedralen und Kirchen limitiert.

Der Verfasser schreibt, dass er es satt hatte, dass pausenlos “Easy Modes” veröffentlicht wurden. Er wollte mit seinem eigenen Hard Mode dagegen halten.

07 Ultimate Cheat Table

Einer der größten Späße in Spielen wie Grand Theft Auto ist es, das Spiel mit Cheats zu brechen und einfach Schabernack zu treiben. Die Ultimate Cheat Table gibt euch die volle Kontrolle über Elden Ring. Ihr wollt Bosse als eure Geister beschwören? Kein Problem. Durch Wände laufen? Bitteschön.

Auch Content Creator können von Features wie der Freecam profitieren, die es ihnen erlaubt tolle Aufnahmen für Videos zu generieren.

08 Pause-Knopf

Elden Ring lässt sich nicht pausieren. Wenn man sich fragt warum das so ist, ist die Antwort meist: “Es war in Souls schon immer so.” Allerdings stört es viele Spieler, dass sie nicht einmal spontan von ihrem Setup aufstehen können, ohne eventuell zu einem “You Died!”-Bildschirm zurück zu kehren.

In einer früheren Version des Spiels ließ sich Elden Ring durch das Aufrufen des Hilfe-Menüs pausieren. Dies wurde “gefixt”. Der Pause-Mod gibt euch die Möglichkeit zurück das Game zu unterbrechen. Die aktuelle Version des Mods lässt euch während der Pausierung auch die Menüs des Spiels nutzen.