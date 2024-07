Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Rüstet euch für den DLC

Endlich gibt es für viele einen Grund, wieder zurück in die Welt von Elden Ring einzutauchen. Das monumentale Open World-Spiel von From Software bekommt mit Shadow of the Erdtree eine massive Erweiterung. Euch erwarten ein komplett neues Gebiet frischen Feinden, neue Waffen und zahlreiche Dungeons.

Damit ihr nicht komplett unwissend in den DLC einsteigen müsst, haben wir euch ein kleines Paket mit Infos geschnürt, mit dem ihr hoffentlich perfekt für euer Abenteuer im Schattenreich von Elden Ring gerüstet seid.

Bezüglich möglicher Spoiler: Dieser Artikel beinhaltet Story-, Gebiets- und Gameplay-Spoiler zum Hauptspiel von Elden Ring. Im Bezug auf Shadow of the Erdtree wurde stark darauf geachtet, nichts zu erwähnen oder zu zeigen, was als Spoiler wahrgenommen werden kann. Dennoch gehen wir auf eine neue Stärkungsmechanik ein und zeigen Screenshots, welche ein paar Ausschnitte des ersten Areals zeigen.

Worum geht es überhaupt?

Shadow of the Erdtree setzt ein weiteres Kind der Göttin Marika und ihres zweiten Elden Lords Radagon: Miquella. Im Base-Game konnte man lediglich auf dessen Zwillingsschwester Malenia treffen, die sich im Haligbaum befindet. Ein Baum, der von Miquella gepflanzt wurde und zu einem Erdenbaum heranwachsen sollte. Doch bevor dies geschehen konnte, wurde Miquella, der sich in einen Kokon eingesponnen hatte, von seinem Halbbruder Mohg entführt.

Malenia bringt reihenweise Spieler zur Verzweiflung © From Software

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Miquella bereits von seinem Körper gelöst und mit seinem Geist das sogenannte Schattenreich betreten. Aus diesem Grund war es Mogh auch nie möglich Miquella zu beleben. Dennoch verteidigt er weiterhin den Kokon, immer im festen Glauben daran, seinen Halbbruder durch das Zuführen von mehr Blut zu einem Gott zu machen.

In Elden Ring: Shadows of the Erdtree reißt ihr in das innere von Miquellas Kokon. Ihr folgt ihm in das Schattenreich.

Wie kommt man in den DLC?

Da ihr die Schattenlande über die Interaktion mit Miquellas Kokon betreten müsst, ist es natürlich wichtig, diesen bereits erreicht zu haben. Ihr findet ihn im Mausoleum der Moghwyn-Dynastie, einem optionalen Gebiet, dass ihr unter anderem über einen Teleporter im Geweihten Schneefeld erreichen könnt.

Miquellas Kokon wird von Mogh bewacht. © From Software

Um in das Schneefeld zu gelangen, müsst ihr aber zuerst die beiden Hälften des geheimen Haligbaummedaillons. Eine Hälfte findet ihr im Dorf der Albinaurics, im Südwesten von Liurnia.

Hier findet ihr das Dorf mit dem ersten Teil des Medaillons. © From Software

Die zweite Hälfte befindet sich im Schloss Sol auf dem Berggipfel der Riesen.

Im Schloss Sol erwartet euch ein harter Kampf. © From Software

Habt ihr das Medaillon wieder zusammengefügt, könnt ihr über den großen Aufzug von Rold den Geheimpfad zum Haligbaum betreten und dadurch das Schneefeld erreichen. Hier findet ihr den Teleporter zum Gebiet um das Mausoleum im Westen des Areals.

Im Westen des Schneefedls findet ihr den Teleporter zu Mogh. © From Software

Außerdem müsst ihr bereits den Boss Radahn besiegt haben. Das ist neben dem Erreichen des Kokons eine weitere Bedingung. Letztendlich heißt es also, dass diese Bossgegner besiegt werden müssen, bevor ihr den DLC betreten könnt:

Radahn

Kommandant Niall (in Schloss Sol)

Mogh (im Mausoleum)

Damit müsst ihr also ein paar der anspruchsvolleren Gegner des Spiels besiegen, bevor ihr euch das Recht verdient, das Schattenreich zu betreten.

Aktiviert die neuen Inventar-Funktionen

Unabhängig von eurem Zugriff auf das Schattenreich könnt ihr aber eine komplett neue Funktion innerhalb eures Inventars aktivieren. Ihr werdet natürlich jede Menge neue Gegenstände aufsammeln: Waffen, Rüstungen, Crafting-Material, aber auch Schlüsselgegenstände. Und diese können extrem leicht innerhalb eurer bereits gut gefüllten Taschen verloren gehen. Darum gibt es nun die Möglichkeit, neu eingesammelte Gegenstände mit einem Ausrufezeichen zu markieren.

Neue Gegenstände sind nun markiert. © From Software

Diese Funktion ist aber aus irgendeinem Grund nicht standardmäßig aktiv. Ihr könnt diese in den Einstellungen einschalten. Die entsprechende Funktion findet ihr im Anzeige-Reiter der Optionen.

Schaltet die neue Funktion in den Einstellungen an. © From Software

Es ist natürlich auch hilfreich, dass ihr euer Inventar nach den neuesten gesammelten Gegenständen sortieren lassen könnt. So entgeht euch keines der neuen Items und ihr müsst nicht im Eifer des Gefechts darauf achten, was ihr gerade aufgepickt habt.

Lasst euch nicht verunsichern

Gerade wenn man eine längere Elden Ring-Pause eingelegt hat, wird es kurz dauern, bis man sich wieder an den Flow des Spiels gewöhnt hat. Und direkt während der ersten Metern innerhalb des Schattenreichs erwarten euch ein paar Gegner, die euch eventuell mehr unter Druck setzen, als ihr erwartet hattet.

Willkommen zurück, Tarnished. © From Software

Lasst euch davon nicht aus dem Konzept bringen. Der Gegner innerhalb des ersten Feldes ist zwar weit davon entfernt ein Boss zu sein, aber durchaus aggressiver und schlagkräftiger als viele andere Feinde, die ihr zu Beginn des DLCs treffen werdet. Auch der Zwischenboss im Wald auf der rechten Seite des Stadtgebiets ist überraschend offensiv und kann auch für geübte Spieler ein kurzer Reality-Check sein.

Das spiegelt aber nicht den allgemeinen Schwierigkeitsgrad von Shadow of the Erdtree wieder. Natürlich erwarten euch hier einige kantige Kämpfe und fordernde Feinde. Aber im Großen und Ganzen wirkt die Erweiterung um einiges ausgeglichener als das Base-Game. Zudem bietet der DLC auch eine interne Mechanik, um euch zu stärken.

Sammelt die neuen Upgrade-Items

Euer Runenlevel ist natürlich immer noch relevant, aber in Shadow of the Erdtree findet ihr auch eine neue Möglichkeit um einen Vorteil gegenüber euren Feinden zu erhalten: Verstreut über das Schattenreich werdet ihr Scadubaum-Fragmente und verehrte Geisterasche finden. Diese befinden sich oft an entsprechenden Fixpunkten, ähnlich wie die goldene Saat und die heiligen Tränen des Hauptspiels.

Scadubaum-Fragmente stärken euren Angriff und eure Verteidigung. © From Software

Mit diesen Gegenständen könnt ihr an Orten der Gnade einen dauerhaften Segen erhalten. Scadubaum-Fragmente stärkt eure Angriffe und reduziert den Schaden, den ihr erhaltet, wohingegen die Geisterasche eure Beschwörungen verstärkt.

An Orten der Gnade könnt ihr den Segen erhalten. © From Software

Das bedeutet, dass ihr unabhängig von der Menge an Runen, die ihr erhaltet, stetig stärker werdet. Das ist besonders für Spieler beruhigend, die sich in einem der New Game+-Runs von Elden Ring befinden. Denn auch wenn man bereits ein sehr hohes Level erreicht hat, so bieten diese Items die Möglichkeit, euren Charakter weiter wachsen zu lassen. Wichtig ist aber zu wissen, dass dieser Bonus nur innerhalb des Schattenreichs aktiv ist.