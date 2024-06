Scroll Your Feed - Ele A: Ihre fünf liebsten Instagram-Accounts

mit den italienischsprachigen Diss Gacha und Slings ihr Talent unter Beweis gestellt hat, ist sie nun wieder bei Red Bull 60 Seconds dabei, diesmal solo. Mit gerade einmal 21 Jahren klettert die Schweizer Künstlerin die Karriereleiter immer weiter nach oben, bleibt dabei aber stets auf dem Boden der Tatsachen, wie ihr drittes Projekt «Aqua» beweist, das am 9. Mai erschienen ist. Das komplett von Disse produzierte Album besteht aus sieben Tracks, die sich wie ein roter Faden durch das Thema Wasser ziehen, denn die EP wurde in der Nähe des Lago d'Iseo und des Lago di Locarno aufgenommen. Während "Globo" den Alltag von Ele A beschreibt, konzentriert sich "Aqua" mehr auf ihre Sicht der heutigen Gesellschaft, die zwischen Desillusion und Hoffnung schwankt. Um Ele A besser kennen zu lernen, haben wir fünf Instagram Accounts ausgewählt, die Ele A besonders interessieren.

Diese Metapher von Ele A fasst den Mindset des legendären amerikanischen Produzenten, der wegen seines Verhältnisses zur Spiritualität oft als Guru (im positiven Sinne) bezeichnet wird, ziemlich gut zusammen. Seitdem Rick Rubin auf Instagram ist, postet er jeden Tag einen kurzen Beitrag. Lange Zeit waren seine Leitmotive in schriftlicher Form zu lesen. Heute sind sie in seinem Podcast "Tetragrammaton" zu hören, in dem der Mitbegründer von Def Jam mit bekannten Persönlichkeiten tiefgründige Gespräche führt

