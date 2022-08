Den Schock der Europameisterschaft gab es schon am Tag zuvor. Nachdem Mathias Flückiger erst seinen EM-Verzicht (wegen seiner Corona-Erkrankung) revidiert hat und doch in München an den Start gehen wollte, wurde am Vorabend des Rennens eine positive Doping-Probe publik. Anlässlich der Schweizer Meisterschaften am 5. Juni in Leysin war Mathias positiv auf die anabole Substanz Zeranol getestet worden. Er wurde sofort gemäss dem Doping-Statut von Swiss Olympic provisorisch gesperrt. Bis der Fall geklärt ist und die Resultate der B-Probe vorliegen, gilt die Unschuldsvermutung.