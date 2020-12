Esports on Ice: Die Schweizer eNationalleague startet durch!

Das Eis ist gebrochen, die Spieler stehen fest. Nach einer mehrwöchigen Qualifikationsphase haben alle 12 heimischen Hockeyteams ihre Vertreter aus über 1.000 Teilnehmern gescoutet. Diese Glücklichen und Talentierten dürfen nun für sie in der McDonald’s App eNationalleague starten.

Das Eis ist gebrochen, die Spieler stehen fest. Nach einer mehrwöchigen Qualifikationsphase haben alle 12 heimischen Hockeyteams ihre Vertreter aus über 1.000 Teilnehmern gescoutet. Diese Glücklichen und Talentierten dürfen nun für sie in der McDonald’s App eNationalleague starten.

Das Eis ist gebrochen, die Spieler stehen fest. Nach einer mehrwöchigen Qualifikationsphase haben alle 12 heimischen Hockeyteams ihre Vertreter aus über 1.000 Teilnehmern gescoutet. Diese Glücklichen und Talentierten dürfen nun für sie in der McDonald’s App eNationalleague starten.