Powerplay: Die erste eNationalleague der Schweiz beginnt

Liga in 3 Phasen

Am 22. Oktober begannen die Qualifikationsturniere, die bis 10. Dezember laufen werden. Danach stehen 12 Spieler fest, die die Vereine in der Ligaphase vertreten dürfen. Nur die besten 8 daraus schaffen es in die Playoffs und spielen in der

Qualifikationstermine

So machst du mit!