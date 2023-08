How I Fuel: So ernährt sich Surf-Ass Leon Glatzer

. Seither achtet der deutsche Surf-Star 365 Tage im Jahr darauf, was er seinem Körper zuführt. „Davor habe ich mich fast ausschliesslich von Reis und Bohnen ernährt.“ Nicht genug für einen Ausnahmeathleten wie Leon, der das maximal Mögliche aus sich herausholen will.

Leon beim Training in Teahupo'o in Tahiti, wo er auch 2024 gerne wäre.

„Seit ich angefangen habe, meinen Kalorienbedarf mit einer ausgewogenen Ernährung und vor allem mit Eiweiss zu decken, habe ich deutlich mehr Energie“, stellt Leon fest. Zusätzlich unterstützt er seine Ernährung – in Absprache mit seinen Trainern und einem Ernährungswissenschaftler – mit einigen Nahrungsergänzungsmitteln, wie Vitamin C, Vitamin B12, Macawurzel- und Proteinpulver.

„Seit ich angefangen habe, meinen Kalorienbedarf mit einer ausgewogenen Ernährung und vor allem mit Eiweiss zu decken, habe ich deutlich mehr Energie“, stellt Leon fest. Zusätzlich unterstützt er seine Ernährung – in Absprache mit seinen Trainern und einem Ernährungswissenschaftler – mit einigen Nahrungsergänzungsmitteln, wie Vitamin C, Vitamin B12, Macawurzel- und Proteinpulver.

„Seit ich angefangen habe, meinen Kalorienbedarf mit einer ausgewogenen Ernährung und vor allem mit Eiweiss zu decken, habe ich deutlich mehr Energie“, stellt Leon fest. Zusätzlich unterstützt er seine Ernährung – in Absprache mit seinen Trainern und einem Ernährungswissenschaftler – mit einigen Nahrungsergänzungsmitteln, wie Vitamin C, Vitamin B12, Macawurzel- und Proteinpulver.

In Sachen Ernährung ist mein Motto: Keep it simple!

In Sachen Ernährung ist mein Motto: Keep it simple!

In Sachen Ernährung ist mein Motto: Keep it simple!