Schuberts und Potapovas solide Erstbegehung der Red Bull Dual Ascent Route

«Das war die erste Mehrseillängenroute in meiner Karriere. Als ich unten die Treppe zum Start der Route hochging, war ich schon etwas nervös und ich versuchte, tief zu atmen und mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren», sagt die 20-Jährige im Interview über ihre Erfahrung an der Verzasca-Staumauer. «Ich bin dann in den Flow gekommen und es hat mir echt Spass gemacht», fügt Potapova hinzu. Eigentlich erstaunt diese Aussage, denn Potapova hatte keinen einfachen Stand in der Route. Im unteren Drittel bekundete sie etwas Mühe mit einem seitlichen Sprung an den nächsten Klettergriff und im letzten Drittel der Wand musste das Care-Team Pflaster zur Athletin abseilen, da ihre Finger bluteten. «Die Haut auf den Fingerkuppen war komplett durchgescheuert und es blutete stark. Ich konnte nur dank Tape an den Fingern weiterklettern.»