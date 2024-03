Expeditions: A Mudrunner Game - Entspannte Spritztour in die Natur

Unser fetter Truck fühlt sich durch den Schlamm. Die Hinterräder drehen durch und auch hunderte Pferdestärken unter unserer Motorhaube helfen nicht. Was hilft, ist die Seilwinde, die uns am Baum befestigt kurzerhand aus der misslichen Lage befreit. Der Lohn für unsere Mühen ist ein beeindruckender Ausblick über den Grand Canyon, über dem langsam die Sonne untergeht. Expeditions: A Mudrunner Game ist ein ganz besonderes Offroad-Spiel und wir verraten euch auch, warum.

01 Expeditions: A Mudrunner Game – Entspannt in die Natur

Expeditions: A Mudrunner Game ist - wie es der Name bereits vermuten lässt – der neueste Teil der Mudrunner-Serie von Saber Interactive. Doch anders als in Snowrunner oder Mudrunner ist es hier nicht eure Aufgabe, tonnenweise Baumstämme in die entlegenste Holzfällerhütte der Welt zu liefern.

Hier geht es um die Erkundung der Natur. Expeditionen in die Wildnis, Forschungsaufträge und ein Stück weit auch die Selbstfindung und -überwindung . Dafür begebt ihr euch in zwei riesige, offene Umgebungen, die wiederum jeweils in vier grosse Gebiete unterteilt sind und erledigt allerlei Aufträge.

Expeditions belohnt euch immer wieder mit malerischen Landschaften © Focus Entertainment

In Arizona und dem Gebiet um den Grand Canyon dominieren unwirkliche Gesteinsformationen die Szenerie, während es im zweigen Gebiet – den Karpaten in Osteuropa – deutlich mehr Bäume, Bäche und Wasserflächen zu entdecken gibt.

Entdecken ist auch ein gutes Stichwort, denn auf eurem Weg zu den sich nach und nach eröffnenden Missionszielen entdeckt ihr immer wieder spannende Points-of-Interest, die eure Aufmerksamkeit von der eigentlichen Aufgabe ablenken.

Mal erspäht ihr interessante Aussichtspunkte, eindrucksvolle Landschaftsbilder, Sehenswürdigkeiten oder Nachschub-Abwürfe. Gerade die beeindruckenden Landschaften laden zum Verweilen ein und belohnen euren Besuch nicht selten.

Expeditions: A Mudrunner Game ist angenehm entspannt und unaufgeregt und erinnert stellenweise fast schon ein Zen-Game. Bis, ja bis… es das nicht mehr tut.

02 Wie komme ich da wieder raus?

Nun wäre Expeditions: A Mudrunner Game kein Mudrunner-Spiel, wenn man problemlos von A nach B kommen könnte. Während das Kern-Gameplay in weiten Teilen deutlich simpler gestrickt ist als in den beiden Vorgängern, ist das Vorankommen deutlich kniffliger.

Denn ausgebaute Strassen, Dörfer oder Städte sucht ihr hier vergebens . Die Expeditionen führen euch in die tiefste Natur. So tief sogar, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass irgendein motorisiertes Fahrzeug in der Realität überhaupt auf die Idee käme, einen Abstecher dorthin zu unternehmen.

Jetzt bloss nicht steckenbleiben... © Focus Entertainment

Die Missionen in Expeditions beginnen dabei meist in einem Basis-Camp, das ihr im Laufe der Zeit auch erweitern und um neue Strukturen wie Nachschublager oder Tankstellen erweitern könnt. Von dort aus begebt ihr euch auf Forschungsmission, die euch durch Canyons, über Berge und durch tiefe Flüsse führt.

03 Das richtige Werkzeug

Und hier wird’s knackig, denn ohne entsprechende Vorbereitung und die nötigen Werkzeuge ist eure Mission schnell vorbei . Das Game belohnt geduldige Spielerinnen und Spieler, denn die bestmögliche Route zum Ziel will genauso von euch gesucht werden, wie eine Möglichkeit, die Steilwand direkt vor euch überhaupt erst überwinden zu können.

Dafür stehen euch nützliche Tools zur Verfügung. Mit Fernglas oder Drohne sondiert ihr die Umgebung und sucht die bestmöglichen Trails. Euer Sonar lässt euch die Tiefe des vor euch liegenden Tümpels überprüfen, um nicht kurzerhand im Schlamm abzusaufen.

Mit Seilwinde, Reifendruck und Antrieb meistert ihr jede Herausforderung © Focus Entertainment

Das sind allerdings nur die Standard-Werkzeuge. In kniffligen Situationen bringen euch diese nicht weiter. Wohl aber Seilwinde, Motoreinstellungen und die Möglichkeit, Luft aus den Reifen zu lassen.

Im Kampf Mensch gegen Maschine (gegen Gelände) ist euch in Expeditions: A Mudrunner Game jedes Mittel recht, um zum Ziel zu kommen. Da müsst ihr schon mal das Differenzial ausschalten oder den Allrad-Antrieb hinzuschalten , um einer brenzlichen Situation zu entkommen.

Ihr wollt einen Hügel erklimmen, aber es führt einfach kein Weg hoch? Dann probiert’s doch mal mit der Seilwinde am nächsten Baum und lasst die Luft aus den Reifen, um den Grip zu erhöhen – das wirkt wahre Wunder. Hoffentlich hält der Baum der Belastung auch wirklich Stand...

Dass das natürlich den Spritverbrauch erhöht, will dabei genauso bedacht werden wie das erhöhte Risiko einer Panne. Wohl dem, der vor Beginn der Expedition an Benzinkanister und Ersatzreifen gedacht hat.

04 Brich die Natur oder die Natur bricht dich

Expeditions: A Mudrunner Game ist eine Offroad-Simulation , die den Kampf mit dem Gelände in den Fokus rückt. Bestzeiten, Top-Speeds und ähnliches sind hier komplett egal. Und das motiviert ungemein.

Zumal der dritte Teil dank entspanntem Erkundungs-Fokus das einsteigerfreundlichste Game der Reihe darstellt und auch Neulinge ziemlich schnell in seinen Bann ziehen dürfte.

Ach, hätten nur alle Games so simple Missionsziele... © Focus Entertainment

Mit 74 Expeditionen in beeindruckenden Landschaften und einer äußerst ansehnlichen Technik hat Expeditions: A Mudrunner Game eine Menge zu bieten. Da stört aus kaum, dass es den Kern-Aufträgen auf lange Sicht etwas an Abwechslung mangelt.

So bietet der nunmehr dritte Serienteil den idealen Einstieg für alle, die schon mal in die Mudrunner-Reihe hineinschnuppern wollten , sich bislang aber noch nicht an die Offroad-Simulation getraut haben. Für Kenner der Vorgänger bietet Expeditions vielleicht zu wenig Neues, einen Blick sind die entspannten Forschungsaufträge aber allemal wert. Und auch wenn es nur dafür ist, die malerischen Landschaften auf sich wirken zu lassen.